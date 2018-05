Steffen Hofmann feierlich vom SK Rapid verabschiedet - Benefizspiel im Juli

NBA So 20.05. Erlebe alle Spiele der Conference Finals live! League Two Exeter -

Der SK Rapid hat am Mittwoch seinen langjährigen Kapitän Steffen Hofmann feierlich verabschiedet. Im Kursalon Hübner verabschiedeten nicht nur die aktuellen Spieler der Hütteldorfer ihren Kapitän, sondern auch geladene Gäste wie der ehemalige Rapid-Präsident Rudolf Edlinger.

"Fußballer zu sein ist der schönste Beruf, den man sich vorstellen kann", sagte Hofmann bei der höchst emotionalen Veranstaltung. Nach 16 Jahren bei den Grün-Weißen hängt der Deutsche seine Fußballschuhe an den Nagel, wird Rapid aber als Talente-Manger weiter erhalten bleiben.

"Alles was ich hier erlebt habe, ist einfach überragend", sagte Hofmann unter Tränen. Einen besonderen Dank sprach der 37-Jährige seinem ersten Trainer bei Rapid, Josef Hickersberger, aus, der bei der Veranstaltung nicht anwesend war. Die Situation als junger Spieler im Ausland sei nicht einfach gewesen, "Hicke" habe Hofmann "als eine Art Vaterfigur" aber immer unter die Arme gegriffen.

Zudem erwähnte Hofmann den Ex-Präsident Edlinger, der den gebürtigen Bayer nach einem unglücklich verlaufenen Intermezzo beim TSV 1860 München im Jahr 2006 nach Wien zurückholte.

Hofmanns Rückennummer 11 wird Rapid laut Angaben von Geschäftsführer Christian Peschek für mindestens elf Jahre lang nicht vergeben.

Rekordspieler beim SK Rapid Wien

Platz Spieler Anzahl Pflichtspiele Tore 1 Steffen Hofmann 539 127 2 Peter Schöttel 516 5 3 Michael Konsel 464 0 4 Reinhard Kienast 460 67 5 Hans Krankl 373 266 5 Heribert Weber 373 43

Abschiedsspiel: SK Rapid Wien vs. Steffen Hofmann and Friends

Hofmann könnte bei den verbleibenden zwei Meisterschaftsspielen seine Rekordzahl an Pflichtspielen für Rapid noch in die Höhe schrauben. Fixiert wurde jedoch schon jetzt ein offizielles Abschiedsspiel, das die Rapid-Verantwortlichen für Sonntag, den 22. Juli 2018 im Allianz-Stadion angesetzt haben.

Dabei tritt die Kampfmannschaft von Rapid gegen eine Legendenauswahl "Steffen and Friends" an. Wie Rapids Stadionsprecher Andy Marek verkündete, soll dafür bereits eine Riege an namhaften Spielern zugesagt haben.

So werden unter anderen Marek Kincl, Erwin "Jimmy" Hoffer, Stefan Kulovits, Christopher Trimmel, Jozef Valachovic und Owen Hargreaves in rund zwei Monaten zu sehen sein.

Tickets für die Nord- und West-Tribüne sind für elf Euro erhältlich, Karten auf der Allianz-Tribüne kosten 18,99 Euro. Der Erlös des Spiels kommt dem Rapid-Nachwuchs sowie der Special-Needs-Auswahl zugute.

© GEPA

Steffen Hofmanns Karrierestationen als Spieler