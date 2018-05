SK Sturm Graz: Christian Gratzei lehnte Angebot von Heiko Vogel ab

NBA So 20.05. Erlebe alle Spiele der Conference Finals live! Primera División Celta Vigo -

Levante Serie A Juventus -

Hellas Verona Primera División Leganes -

Real Betis Premier League Dynamo Kiew -

Schachtjor Donezk Primera División FC Sevilla -

Alaves Primera División Malaga -

Getafe Primera División Las Palmas -

Girona 1. HNL Dinamo Zagreb -

Zapresic Eredivisie Utrecht -

Vitesse Primera División Villarreal -

Real Madrid Ligue 1 Caen -

PSG Ligue 1 Dijon -

Angers Ligue 1 Lyon -

Nizza Ligue 1 Marseille -

Amiens Ligue 1 Metz -

Bordeaux Ligue 1 Nantes -

Straßburg Ligue 1 Rennes -

Montpellier Ligue 1 St. Etienne -

Lille Ligue 1 Toulouse -

Guingamp Ligue 1 Troyes -

Monaco J1 League Hiroshima -

Cerezo Cosaka Primera División Valencia -

La Coruna CSL Shanghai SIPG -

Jiangsu Suning Serie A CFC Genua -

FC Turin Primera División Bilbao -

Espanyol First Division A Brügge -

Gent Serie A Cagliari -

Atalanta Serie A Chievo Verona -

Benevento Serie A Udinese -

Bologna Serie A Neapel -

Crotone Serie A AC Mailand -

Florenz Serie A SPAL -

Sampdoria Serie A Abstiegs-Konferenz: Serie A Primera División Atletico Madrid -

Eibar Primera División FC Barcelona -

Real Sociedad Serie A Lazio -

Inter Mailand Serie A Sassuolo -

AS Rom 2. Bundesliga Erzgebirge Aue -

Karlsruher SC (Highlights Relegation) Copa Libertadores Cruzeiro -

Racing Allsvenskan Häcken -

AIK Championship Aston Villa -

Fulham Allsvenskan Malmö -

Dalkurd Friendlies Argentinien -

Haiti

Am morgigen Sonntag bestreitet der SK Sturm Graz gegen die Admira das letzte Heimspiel der Saison (16:30, LIVE im SPOX-Ticker). Für Sturm-Torhüter Christian Gratzei wird es nicht nur das letzte Heimspiel der Spielzeit, sondern das letzte Heimspiel seiner Karriere.

Der Trainer der Cupsieger und bereits als Vizemeister feststehenden Grazer Heiko Vogel bot der langjährigen Sturm-Nummer-Eins deswegen ein besonderes Zuckerl an und wollte ihn in die Startelf beordern. Gratzei lehnte aber dankend ab: "Der Trainer hat mir die Entscheidung überlassen. Ich will aber nicht von Anfang an spielen. Es geht nicht um Christian Gratzei, sondern darum, dass wir dieses Spiel gewinnen wollen."

Bürojob für Christian Gratzei nach aktiver Karriere

Der 36-Jährige, der seit 2002 bei den Blackies unter Vertrag steht und bislang 317 Spiele für die Grazer absolvierte, beendet ja bekanntlich seine aktive Karriere. Daher darf dennoch erwartet werden, dass Vogel dem Meistertorhüter von 2011 ein paar Einsatzminuten gegen Ende des Spiels gönnen wird, um sich gebührend von den Fans verabschieden zu können.

Gratzei wird ein bisschen wehmütig bei dem Gedanken: "Je näher der Sonntag kommt, desto öfter kursieren die Gedanken über die letzten Jahre in meinem Kopf. Es sind viele schöne Erinnerungen geblieben." Dennoch habe er sich den Ruhestand verdient, wenngleich Gratzei den Schwarz-Weißen erhalten bleiben wird. Seine Zukunft liege Jugendbereich und in der Büroarbeit. Sportdirektor Günter Kreissl habe schon Gespräche mit ihm dazu aufgenommen.

SK Sturm Graz: Christian Gratzeis letzte fünf Saisonen