Cupsieger SK Sturm Graz singt Lobeshymnen von den eigenen Fans

Vor über 27.000 Zusehern (davon gut 25.000 aus Graz) krönte sich der SK Sturm Graz im Klagenfurter Wörthersee-Stadion gegen Red Bull Salzburg zum Cup-Sieger. Die Blackies sprachen im Anschluss am Gewinn der fünften Pokal-Trophäe von einem "Heimspiel", sangen Lobeshymnen auf die "überragenden" Fans.

Innenverteidiger Lukas Spendlhofer erinnerte sich während des Spiels in der Kärntner Landeshauptstadt gar an die Heimstätte in der Steiermark: "Die Fans waren unglaublich. Wir hatten ein Heimspiel. Am liebsten würde ich jedem Einzelnen die Hand schütteln."

Bei über 25.000 Leuten hätte Spendlhofer einiges zu tun, für den Goldtorschützen Stefan Hierländer fühlte sich das ganze sogar noch nach mehr an: "Ich bin auf eine schwarz-weiße Wand zugelaufen und habe mir gedacht, 'das sind 100.000 Leute.' Am Anfang hat mich das ein bisschen erdrückt."

SK-Sturm-Fans: Schatten über überragender Performance

Die erste Trophäe seit dem Meistertitel 2011 sei für die ganze "Sturm-Familie" eine herrliche Genugtuung, so Hierländer: "Jeder, der im Stadion war, hat gesehen, dass die Fans und Sturm Graz danach gelechzt haben, wieder einmal einen Titel zu holen."

Ein einziger Wermutstropfen an der überragenden Fan-Performance bleibt aber trotzdem: als der geschlagene Gegner Salzburg die Medaillen für den zweiten Platz entgegen nahm, ließen sich viele Grazer Fans zu einem entbehrlichen Gesang hinreißen. Die Mozartstädter, die ganz Fußball-Österreich in Europa hervorragend präsentiert hatten, wurden recht unschmeichelhaft als "Bullenschweine" besungen. Im Moment des Triumphes wahrlich keine große Geste.

Die Titelsammlung von Sturm Graz