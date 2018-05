Karslruher SC-Fans gratulieren SK Sturm Graz mit Transparent zum Cup-Sieg

Bundesliga Sa Jetzt Abstieg? Europa? Erlebe alle Emotionen in den Highlights! Premier League Spartak Moskau -

Fünfter Cupsieg in der Club-Geschichte und Bundesliga-Rang zwei so gut wie in der Tasche: Für Sturm Graz hätte es dieser Tage nicht besser laufen können. "Es war eine unfassbare Woche für uns", betonte Sport-Geschäftsführer Günter Kreissl am Samstag nach dem glücklichen 3:1-Heimsieg gegen Aufsteiger LASK. Die Fußball-Champions-League-Qualifikation rückte für die Steirer dadurch extrem nahe.

Auch die Fans des Drittligisten Karslruhe SC gratulierten den Grazern. Im Heimspiel gegen Carl-Zeiss Jena entrollten die Fans ein Spruchband: "Ois Guade zum Cupsieg Schowaze!" Der Glückwunsch war allerdings mit einem wenig schmeichelhaften Seitenhieb auf Finalgegner Red Bull Salzburg und einem abschließenden "Scheiß Bullen" gewürzt.

Posted by SPOX.com

Die Baden-Württemberger stehen in der 3. Liga auf den Relegationsplatz zum Aufstieg in die zweithöchste Spielklasse. Gegen Carl-Zeiss Jena kassierten die Karlsruher allerdings mit dem 2:3 ihre erste Heimniederlage.