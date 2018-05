Wegen Transfer: SCR-Altach-Zwist mit eigenem Spieler Daniel Nussbaumer

Primera Division So 06.05. Barca vs. Real: El Clasico live und exklusiv auf DAZN! Superliga Live FC Kopenhagen -

Bröndby Primera División Live Atletico Madrid -

Espanyol Ligue 1 Live Lyon -

Troyes Ligue 1 Live Caen -

Monaco Ligue 1 Live Dijon -

Guingamp Ligue 1 Live Metz -

Angers Ligue 1 Live Nantes -

Montpellier Ligue 1 Live Rennes -

Straßburg Ligue 1 Live Toulouse -

Lille Premier League Live Chelsea -

Liverpool Serie B Live Cesena -

Parma Serie A Sassuolo -

Sampdoria Primera División Las Palmas -

Getafe Premier League Arsenal -

Burnley (Delayed) Primera División FC Barcelona -

Real Madrid Serie A Cagliari -

AS Rom Ligue 1 Marseille -

Nizza Primeira Liga FC Porto -

Feirense Superliga Boca Juniors -

Union Santa Fe Primera División Leganes -

Levante 1. HNL Lokomotiva Zagreb -

Dinamo Zagreb Premiership Aberdeen -

Rangers Premier League Swansea -

Southampton Coupe de France Les Herbiers -

PSG Cup Dynamo Kiew -

Schachtjor Donezk Primera División FC Barcelona -

Villarreal Premier League Chelsea -

Huddersfield Coppa Italia Juventus -

AC Mailand Primera División FC Sevilla -

Real Madrid Premier League Leicester -

Arsenal (Delayed) Premier League Tottenham -

Newcastle (Delayed) Premier League Man City -

Brighton (Delayed) DBU Pokalen Silkeborg -

Bröndby First Division A Charleroi -

Brügge Cup Fenerbahce – Belediyespor (Finale) Premier League West Ham -

Man United CSL Beijing Guoan -

Guangzhou R&F J2 League FC Yokohama -

Kumamoto J1 League Iwata -

Kobe Serie A Benevento -

CFC Genua Primera División Girona -

Valencia Primera División Alaves -

Bilbao Primera División La Coruna -

Villarreal Primera División Real Madrid -

Celta Vigo Primera División Getafe -

Atletico Madrid Primera División Real Betis -

Sevilla Primera División Eibar -

Las Palmas Primera División Real Sociedad -

Leganes Serie A Inter Mailand -

Sassuolo Ligue 1 Amiens -

Metz Ligue 1 Angers -

Nantes Ligue 1 Bordeaux -

Toulouse Ligue 1 Guingamp -

Marseille Ligue 1 Lille -

Dijon Ligue 1 Monaco -

St. Etienne Ligue 1 Montpellier -

Troyes Ligue 1 Nizza -

Caen Ligue 1 PSG -

Rennes Ligue 1 Straßburg -

Lyon Premiership Celtic -

Aberdeen Serie A Florenz -

Cagliari Serie A Bologna -

Chievo Verona Serie A Crotone -

Lazio Serie A FC Turin -

SPAL Serie A Hellas Verona -

Udinese Premier League DAZN-Konferenz: Premier League -

38. Spieltag Primera División Espanyol -

Malaga First Division A Lüttich -

Brügge Premier League Newcastle -

Chelsea (DELAYED) Serie A Atalanta -

AC Mailand Premier League West Ham -

Everton (DELAYED) Primera División Levante -

Barcelona Serie A AS Rom -

Juventus Serie A Sampdoria -

Neapel Premier League Swansea -

Stoke (DELAYED) Premier League Southampton -

Man City (DELAYED) Premier League Huddersfield -

Arsenal (DELAYED) Premier League Crystal Palace -

West Bromwich (Delayed) Premier League Liverpool -

Brighton (DELAYED) Premier League Man United -

Watford (Delayed) Premier League Tottenham -

Leicester (Delayed) Premier League Burnley -

Bournemouth (Delayed) 1. HNL NK Rudes -

Dinamo Zagreb Superliga Bröndby -

Midtjylland Copa Libertadores Penarol -

Strongest J2 League Fagiano -

Tokyo Verdy

Seit einer Woche ist der Wechsel von Altachs Jungtalent Daniel Nussbaumer zum VfB Stuttgart unter Dach und Fach. Der 18-Jährige unterzeichnete eine Arbeitspapier bis 2020, wird vorerst in Stuttgarts zweiter Mannschaft geparkt.

Ein Wechsel und eine Entscheidung, die bei den Altachern Verantwortungsträgern auf Unverständnis stößt und somit auch auf wenig Unterstützung. Nussbaumer wird geschasst, wurde von den Vorarlbergern aus der Kampfmannschaft geworfen. Und trainiert nun bis zum Saisonende bei den Amateuren.

SCR Altach verbannt Daniel Nussbaumer zu den Amateuren

Sportdirektor Georg Zellhofer begründet in der Neuen Vorarlberger Tageszeitung diesen radikalen Schritt: "Nussbaumer ist ein junger Spieler, in den wir viel investiert haben und mit dem wir einen gemeinsamen Plan erstellt haben. Dieser beinhaltete, ihn an das Profiteam heranzuführen. Da er den Weg mit uns nicht weitergehen möchte, hat sich die Sache mit der Kampfmannschaft auch erledigt."

Der linke Mittelfeldspieler absolvierte bislang vier Profi-Spiele im Dress der Altacher, zudem geigte er 17 Mal in dieser Saison in der Regionalliga. Zu wenig, wie Zellhofer beteuert. Der Sportdirektor hätte Nussbaumer lieber in Altach aufgebaut: "Er hätte den Weg mit uns gehen und verlängern können, dann hätte er die letzten fünf Spiele wohl auch gespielt. Wir haben ihn systematisch aufgebaut, in Bezug auf Ernährung, Physis, aber auch in seine spielerische Entwicklung sehr viel investiert. Ich hätte nur erwartet, dass er mir eine faire Chance gibt. Er hat sich aber gegen Altach entschieden."

Georg Zellhofer erklärt

Dabei schien am Anfang alles rosig. Erst als Nussbaumer den Manager wechselte und dem Onkel das Zepter in die Hand gab, änderte sich alles schlagartig: "Plötzlich war alles anders, und nachdem wir mehrere Monate verhandelt haben und ich immer wieder vertröstet wurde, kam plötzlich nur ein Anruf, um mitzuteilen, dass er in Stuttgart unterschrieben habe."

Das unrühmliche Ende der Causa: Nussbaumer wird bis zum Ende der Saison bei den Amateuren mitkicken und im Sommer nach Deutschland übersiedeln.

Die Bundesliga-Tabelle: