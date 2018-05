Relegation: SKN St. Pölten vs. Wiener Neustadt - das Rückspiel live im TV oder Livestream

NBA Fr 01.06. Warriors vs. Cavs: Erlebe alle Spiele der Finals live! Friendlies England -

Wiener Neustadt steht in der Relegation um den Aufstieg bzw. Verbleib in der österreichischen Bundesliga mit dem Rücken zur Wand. Die Niederösterreicher verloren das Hinspiel gegen die Landeshauptstädter SKN St. Pölten mit 0:2 zuhause und müssen auswärts nun den Spieß umdrehen. SPOX liefert alle wichtigen Infos zur Partie und zeigt, wo das Spiel im Livestream zu sehen ist.

Für die Entscheidung zugunsten der Truppe von Chefcoach Dietmar Kühbauer sorgten vor 3.200 Zuschauern der Nordkoreaner Pak Kwang-ryong (34.) und Eldis Bajrami (70.). Nach aktuellem Stand würde also St. Pölten, das die Bundesliga als Schlusslicht abschloss, im Oberhaus verbleiben und der neuen Zwölferliga angehören.

Wiener Neustadt, das sich über Platz drei in der Erste Liga das Relegationsduell erarbeitete, würde weiter der zweithöchsten Spielklasse angehören, die zu einer 16er-Liga wird. Beide Teams erfuhren erst am Dienstag, dass die Relegation stattfindet, nachdem der TSV Hartberg vom Ständig Neutralen Schiedsgericht die Bundesliga-Lizenz in dritter Instanz doch noch erhalten hatte.

>>Der Spielbericht zum Hinspiel<<

Das Rückspiel zwischen SKN Sankt Pölten und Wiener Neustadt im Livestream sehen

Das Rückspiel um den letzten verbliebenen Startplatz in der Bundesliga-Saison 2018/19 wird live von Sky Sport Austria produziert. Durch die kurzfristige Entscheidung der Bundesliga rund um die Causa Hartberg hat sich der Pay-TV-Sender allerdings dazu entscheiden, die Partie nicht auf ihren TV-Sendern zu übertragen.

Stattdessen läuft das Spiel frei am Sonntag empfangbar - nicht nur für Sky-Abonnenten - auf der Homepage www.skysportaustria.at.

SKN St. Pölten vs. Wiener Neustadt: Die Relegation