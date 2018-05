Red Bull Salzburg macht sich mit Tweet über den SK Rapid Wien lustig

World Championship Mo 07.05. Eishockey-WM: Gelingt die Sensation gegen die USA? Primera División Live FC Barcelona -

Real Madrid Serie A Live Cagliari -

AS Rom Ligue 1 Live Marseille -

Nizza Primeira Liga Live FC Porto -

Feirense Superliga Boca Juniors -

Union Santa Fe Primera División Leganes -

Levante 1. HNL Lokomotiva Zagreb -

Dinamo Zagreb Premiership Aberdeen -

Rangers Premier League Swansea -

Southampton Coupe de France Les Herbiers -

PSG Cup Dynamo Kiew -

Schachtjor Donezk Primera División FC Barcelona -

Villarreal Premier League Chelsea -

Huddersfield Coppa Italia Juventus -

AC Mailand Primera División FC Sevilla -

Real Madrid Premier League Leicester -

Arsenal (Delayed) Premier League Tottenham -

Newcastle (Delayed) Premier League Man City -

Brighton (Delayed) DBU Pokalen Silkeborg -

Bröndby First Division A Charleroi -

Brügge Cup Fenerbahce – Belediyespor (Finale) Premier League West Ham -

Man United CSL Beijing Guoan -

Guangzhou R&F J2 League FC Yokohama -

Kumamoto J1 League Iwata -

Kobe Serie A Benevento -

CFC Genua Primera División Girona -

Valencia Primera División Alaves -

Bilbao Primera División La Coruna -

Villarreal Primera División Real Madrid -

Celta Vigo Primera División Getafe -

Atletico Madrid Primera División Real Betis -

Sevilla Primera División Eibar -

Las Palmas Primera División Real Sociedad -

Leganes Serie A Inter Mailand -

Sassuolo Ligue 1 Amiens -

Metz Ligue 1 Angers -

Nantes Ligue 1 Bordeaux -

Toulouse Ligue 1 Guingamp -

Marseille Ligue 1 Lille -

Dijon Ligue 1 Monaco -

St. Etienne Ligue 1 Montpellier -

Troyes Ligue 1 Nizza -

Caen Ligue 1 PSG -

Rennes Ligue 1 Straßburg -

Lyon Premiership Celtic -

Aberdeen Serie A Florenz -

Cagliari Serie A Bologna -

Chievo Verona Serie A Crotone -

Lazio Serie A FC Turin -

SPAL Serie A Hellas Verona -

Udinese Premier League DAZN-Konferenz: Premier League -

38. Spieltag Primera División Espanyol -

Malaga First Division A Lüttich -

Brügge Premier League Newcastle -

Chelsea (DELAYED) Serie A Atalanta -

AC Mailand Premier League West Ham -

Everton (DELAYED) Primera División Levante -

Barcelona Serie A AS Rom -

Juventus Serie A Sampdoria -

Neapel Premier League Swansea -

Stoke (DELAYED) Premier League Southampton -

Man City (DELAYED) Premier League Huddersfield -

Arsenal (DELAYED) Premier League Crystal Palace -

West Bromwich (Delayed) Premier League Liverpool -

Brighton (DELAYED) Premier League Man United -

Watford (Delayed) Premier League Tottenham -

Leicester (Delayed) Premier League Burnley -

Bournemouth (Delayed) 1. HNL NK Rudes -

Dinamo Zagreb Superliga Bröndby -

Midtjylland Copa Libertadores Penarol -

Strongest J2 League Fagiano -

Tokyo Verdy

Red Bull Salzburg fixiert mit dem 4:1-Sieg gegen Verfolger SK Sturm Graz den fünften Meistertitel in Folge. Interessantes Detail: wie auch in der letzten Spielzeit können die Salzburger bereits in Runde 33 den Titel eintüten.

Grund genug für die Salzburger dem Rivalen SK Rapid via sozialen Medien ordentlich eins einzuschenken. Rapid versucht bekanntlich seit 2007/2008 die Mission 33 - also den 33. Meistertitel - klarzumachen. Bei Salzburg steht Mission 33 allerdings für den Titel in der 33. Runde.

Auf Twitter werfen die Bullen ein Foto in den digitalen Äther und schreiben dazu: ""Während man in Hütteldorf beim SK Rapid seit Jahren auf die erfolgreiche Erfüllung der #Mission33 hofft, ist es uns in Salzburg heute bereits zum zweiten Mal in Folge gelungen, unsere eigene Mission 33 zu erfüllen." Man darf gespannt auf eine Antwort aus Hütteldorf hoffen.

Die Bundesliga-Tabelle: