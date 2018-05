Offiziell: Rapid Wien verpflichtet Ex-Sturm-Kicker Marvin Potzmann

NBA Di 29.05. Rockets vs. GSW: Spiel 7! Wer folgt den Cavs in die Finals? League Two Coventry -

Transferbestätigung aus Hütteldorf: Marvin Potzmann (24) wechselt nach drei Jahren beim SK Sturm Graz zur kommenden Saison ablösefrei zum SK Rapid und erhält einen Vertrag bis Sommer 2021.

Fredy Bickel, Geschäftsführer Sport, freut sich über den zweiten Neuzugang für 2018/19 nach dem serbischen Teamstürmer Andrija Pavlovic. "Mit Marvin Potzmann stößt ein trotz seines relativ jungen Alters sehr erfahrener Spieler zu uns, der zudem bereits auf verschiedenen Positionen seinen Mann gestanden hat", so Bickel in einer Aussendung. "Bei uns soll er priorität eine der Außenverteidiger-Positionen besetzen, aber es ist gut, mit ihm einen Spieler in den Reihen zu haben, der auch schon auf verschiedenen Positionen im Mittelfeld sein Können bewiesen hat."

Potzmann: "Möchte mich bei Sturm bedanken"

Auch Potzmann, in Wien geboren, äußert sich zum Wechsel. "Zuerst möchte ich mich beim SK Sturm Graz für drei tolle Saisonen bedanken und darf versichern, dass ich an diese Zeit und den Verein samt seiner Fans immer respektvoll denken werde. Nun freue ich mich aber umso mehr, dass ich von einem bemerkenswerten Traditionsklub zum größten Fußballverein des Landes in meine Geburtstadt wechseln darf."

Potzmann weiter: "Rapid hat mit seinem Stadion und der riesigen Fangemeinde großartige Perspektiven zu bieten und zudem bin ich der Meinung, dass ich mit meinen neuen Mannschaftskollegen auch sehr erfolgreich sein kann. Dafür werde ich von der ersten Minute als Grün-Weißer alles geben und blicke ich dieser Herausforderung und Chance sehr optimistisch und mit viel Vorfreude entgegen."

