Österreich - Russland: Den WM-Gastgeber gegen das ÖFB-Team live im TV und Livestream sehen

Das ÖFB-Team bestreitet am Mittwoch (20.45 Uhr Uhr im LIVETICKER) in Innsbruck ein Testspiel gegen Russland. Der WM-Gastgeber ist der erste namhafte Länderspiel-Gegner der österreichischen Nationalmannschaft innerhalb von wenigen Tagen.

Nur drei Tage bevor das Team von Franco Foda auf den großen Nachbarn aus Deutschland trifft, testet die ÖFB-Auswahl gegen Russland. Die Bilanz gegen die Sbornaja liest sich gut: In bislang vier Duellen ging Österreich zwei Mal als Sieger vom Platz, zudem gab es ein Unentschieden bei einer Niederlage.

Wo kann ich Österreich - Russland im TV oder Livestream sehen?

Der ORF zeigt das Spiel der österreichischen Nationalmannschaft live. Die Übertragung beginnt um 20.15 Uhr, der Anpfiff erfolgt eine halbe Stunde später. Zudem bietet innerhalb Österreichs zudem auf der TvThek einen kostenlosen Livestream an.

ÖFB-Team gegen Russland: Wo gibt's einen Liveticker?

SPOX begleitet alle drei Länderspiel-Kracher des ÖFB-Teams live mit. Zur Berichterstattung zum Spiel gegen Russland gelangt ihr hier.

Österreich - Russland: Datum, Uhrzeit und Spielort

Das Spiel zwischen Österreich und Russland findet am Mittwoch, den 30. Mai um 20.45 Uhr in Klagenfurt statt. Austragungsort ist das Tivoli Stadion von Innsbruck, in der 15.200 Zuschauer Platz finden.

Österreich gegen Russland: Die Bilanz des ÖFB-Teams

Datum Heim Gast Wettbewerb Ergebnis 17.08.1994 Österreich Russland Freundschaftsspiel 0:3 25.06.2004 Österreich Russland Freundschaftsspiel 0:0 15.11.2014 Österreich Russland EM-Qualifikation 1:0 14.06.2015 Russland Österreich EM-Qualifikation 0:1

Posted by SPOX.com

ÖFB-Kader: Franco Foda setzt gegen Russland auf folgende Spieler

Position Spieler Torhüter Heinz Lindner (Grasshopper Zürich/SUI, 17 Länderspiele), Jörg Siebenhandl (Sturm Graz, 1), Cican Stankovic (Red Bull Salzburg, 0), Richard Strebinger (Rapid Wien, 0) Abwehr Moritz Bauer (Stoke City/ENG, 5/0 Tore), Kevin Danso (FC Augsburg/GER, 5/0), Aleksandar Dragovic (Leicester City/ENG, 62/1), Martin Hinteregger (FC Augsburg/GER, 28/2), Stefan Lainer (Red Bull Salzburg, 4/0), Marvin Potzmann (Sturm Graz, 0), Sebastian Prödl (FC Watford/ENG, 66/4), Andreas Ulmer (Red Bull Salzburg, 5/0), Kevin Wimmer (Stoke City/ENG, 8/0) Mittelfeld David Alaba (Bayern München/GER, 60/12), Julian Baumgartlinger (Bayer Leverkusen/GER, 61/1), Florian Grillitsch (TSG 1899 Hoffenheim/GER, 8/1), Stefan Hierländer (Sturm Graz, 1/0), Stefan Ilsanker (RB Leipzig/GER, 27/0), Florian Kainz (Werder Bremen/GER, 8/0), Thomas Murg (Rapid Wien, 0), Louis Schaub (Rapid Wien, 8/5), Xaver Schlager (Red Bull Salzburg, 2/0), Alessandro Schöpf (Schalke 04/GER, 15/2), Peter Zulj (Sturm Graz, 1/0) Angriff Marko Arnautovic (West Ham United/ENG, 69/19), Guido Burgstaller (Schalke 04/GER,16/1), Deni Alar (Sturm Graz, 1/0)

Testspiel-Gegner Russland mit Ex-Tirol-Trainer Stanislav Cherchesov

Auf der Trainerbank der Gäste wird mit Stanislav Cherchesov ein Betreuer mit Österreich-Vergangenheit Platz nehmen. Bereits von 1996-2002 als Torhüter aktiv, trainierte der 54-Jährige Wacker Innsbruck zwei Jahre später für 59 Spiele.

Cherchesov musste bereits einen erweiterten Kader für die WM bekanntgeben, er hat sich für diese 35 Spieler entschieden.

Das ÖFB-Länderspieljahr 2018 im Überblick