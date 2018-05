ÖFB-Team: Der Aufstieg des Peter Zulj - Überzeugend auch in der Nationalmannschaft

NBA Fr 01.06. Warriors vs. Cavs: Erlebe alle Spiele der Finals live! Friendlies England -

Nigeria Friendlies Island -

Norwegen Primera División LaLiga Promises: Spiel um Platz 3 & Finale Friendlies Brasilien -

Kroatien Serie B Cittadella -

Bari Serie B Venedig -

Perugia Friendlies Norwegen -

Panama Friendlies England -

Costa Rica Friendlies Portugal -

Algerien Friendlies Island -

Ghana Friendlies Schweiz -

Japan Friendlies Dänemark -

Mexiko Friendlies Österreich -

Brasilien

Der steile Aufstieg von Peter Zulj hat im Länderspiel gegen Russland (1:0) seine Fortsetzung gefunden. Vor wenigen Wochen zum Spieler der Saison in der Bundesliga gewählt, überzeugte der Mittelfeldspieler auch in seinem ersten ÖFB-Einsatz, den er von Beginn an bestritt.

Lob gab es von allen Seiten - von Trainer Franco Foda bis hin zu seinen prominenten Teamkollegen David Alaba und Marko Arnautovic. "Er ist ein Spieler, der wirklich sehr viel Potenzial hat, der einen guten Linken hat, der das Spiel gut führen kann, der die Bälle gut verteilt, der auch einen guten Abschluss hat", sagte Alaba über den 24-Jährigen.

Arnautovic ergänzte: "Großes Lob an Peter Zulj, der hat ein überragendes Spiel gemacht. Es ist nicht einfach, einfach so ins Spiel zu kommen gegen Russland - wirklich Chapeau."

Zulj tat es in überzeugender Manier, mit Mut und direktem Spiel nach vorne - wie er es unter Foda schon bei Sturm Graz gezeigt hatte. Der Oberösterreicher hatte am Mittwochnachmittag erfahren, sein insgesamt zweites Länderspiel am Abend gleich von Beginn an zu bestreiten.

Die Anfangsnervosität war schnell abgelegt: "Ich habe einfach versucht, dass ich meine Leistung bringe wie in der heimischen Liga. Das habe ich, glaube ich, ganz gut gemacht."

Österreich - Russland: Die Noten der ÖFB-Teamspieler © GEPA 1/18 Die österreichische Nationalmannschaft besiegte Russland am Donnerstagabend mit 1:0. Für den Treffer sorgte Schöpf. Die Österreicher agierten klar besser und siegten schließlich verdient. Die Noten. © GEPA 2/18 Heinz Lindner (Note: 3): Ganze vier Schüsse gaben die Russen ab, allesamt verfehlten das Tor. An einem ruhigen Arbeitstag zeigte Lindner in der Ballverteilung allerdings Schwächen. © GEPA 3/18 Martin Hinteregger (Note: 3): Einmal mehr ein solider Auftritt vom Augsburger. Defensiv ließ er auf der rechten Angriffsseite der Russen nichts zu und versuchte offensiv den einen oder anderen tiefen Pass – allerdings mit mäßigem Erfolg. © GEPA 4/18 Sebastian Prödl (Note: 3-): In der 59. Minute entschied sich der England-Legionär zu einem unnötig riskanten Versuch, eine flache Hereingabe abzublocken. Die mit Abstand größte Chance der Russen vergab Smolov im Anschluss aber kläglich. © GEPA 5/18 Aleksandar Dragovic (Note: 3): Spielte nach Hinteregger die zweitmeisten Pässe (54), in der gegnerischen Hälfte kamen alle an. Gegen harmlose Russen unterlief ihm kein grober Schnitzer. © GEPA 6/18 Stefan Lainer (Note: 2): Bearbeitete die rechte Seite zuverlässig wie immer, hatte zahlreiche Ballaktionen und leitete zwei Torchancen ein. Könnte in dieser Form problemlos in Top-Ligen agieren. © GEPA 7/18 Julian Baumgartlinger (Note: 3+): Agierte wie gewohnt im defensiven Mittelfeld und musste zur Halbzeit Grillitsch weichen. Unauffällig, aber auch fehlerfrei. Passquote von 90 % kann sich sehen lassen, auch wenn er keine Chance kreierte. © GEPA 8/18 Peter Zulj (Note: 2): Debütierte für die österreichische Nationalmannschaft in der Startelf. Agierte auffälliger als sein Nebenspieler Baumgartlinger. Erzielte beinahe ein Tor – Schöpf war einen Schritt schneller. Toller Auftritt des Sturm-Regisseurs. © GEPA 9/18 Florian Kainz (Note: 2-): Der Werder-Bremen-Legionär wirkte phasenweise zwar unauffällig, konnte statistisch aber starke vier Chancen kreieren und hatte mit 55 Ballaktionen mit unter die meisten aller Spieler am Platz. © GEPA 10/18 Alessandro Schöpf (Note: 2): Der Schalke-Kicker brachte Österreich nach einer Vorlage von Arnautovic mit 1:0 in Führung. Auch sonst sehr umtriebig im Offensivspiel. © GEPA 11/18 Louis Schaub (Note: 3-): Der künftige Köln-Kicker agierte auf der Zehn und wurde zur Pause für Burgstaller ausgewechselt. Erzielte ausnahmsweise kein Tor, weitestgehend unauffällig. Gute Passquote. © GEPA 12/18 Marko Arnautovic (Note: 2): Vor den Augen von Mourinho wie so oft vielleicht der stärkste Österreicher. Seine Vorarbeit zum 1:0? Die beste Aktion des Spiels. Nicht sein einziger Glanzmoment. © GEPA 13/18 Xaver Schlager (Note: 3-): Der Salzburger kam nach 70 Minuten für Florian Kainz ins Spiel. War nicht unbedingt auffällig, jedoch war der Spielrhythmus auch schon längst gestört. Auf Sicht eine wertvolle Alternative für Franco Foda. © GEPA 14/18 Florian Grillitsch (Note: 2): Zeigte sich nach seiner Einwechslung äußerst spielfreudig, fing drei Bälle zum Teil spektakulär ab und bediente die Angreifer mit starken Pässen. In der einen oder anderen Situation sogar zu selbstlos. © GEPA 15/18 Guido Burgstaller (Note: 3-): Ein klassischer Joker-Auftritt, wie man ihn von Burgstaller im Nationalteam gewohnt ist. Kopfballstark und passicher, aber ohne nennenswerte Highlights in der Offensive. Beide seiner Torschüsse wurden abgeblockt. © GEPA 16/18 David Alaba (Note: 3-): Kam etwa 30 Minuten vor Spielende für Schöpf ins Spiel und musste unter der Woche wegen Oberschenkelproblemen einige Trainings auslassen. Versuchte sich nach 69 Minuten mit einem Flachschuss – gehalten. © GEPA 17/18 Stefan Ilsanker (Note: -): Zu kurz eingesetzt. © GEPA 18/18 Deni Alar (Note: -): Zu kurz eingesetzt.

Franco Foda: Peter Zulj hat Sturm-Leistungen bestätigt

Foda war alles andere überrascht: "Er hat das bestätigt, was er das ganze Jahr bei Sturm gezeigt hat." Zehn Tore und 19 Assists gelangen dem jüngeren Bruder von Hoffenheim-Legionär Robert Zulj in 42 Pflichtspielen für die Grazer.

Sein Vertrag bei Sturm läuft noch bis 2020. Mit dem Nationalteam hat er noch einiges vor. Zulj: "Wenn wir noch ein paar Dinge zum Besseren drehen können, werden wir eine richtig starke Mannschaft werden."

Beinahe hätte Zulj sein ÖFB-Startelfdebüt sogar mit einem Treffer gekrönt. Bei einer Co-Produktion war es aber Alessandro Schöpf, der den Ball entscheidend ins Tor beförderte - und das ausgerechnet in seiner Tiroler Heimat.

Schöpf berichtete von "besonderen Emotionen. Ich habe mich riesig gefreut, dass ich da vor heimischer Kulisse, im Tivoli, dass ich gerade da das Tor machen durfte."

ÖFB-Teamdebütanten unter Franco Foda