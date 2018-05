Nur Salzburg- & Sturm-Kicker: Das Bundesliga-Team der Saison steht fest

NBA Di 29.05. Rockets vs. GSW: Spiel 7! Wer zieht in die Finals ein? Allsvenskan Malmö -

Die heimischen Sportjournalisten des Landes haben erneut das Bundesliga-Team der Saison gewählt und trafen dabei eine recht einseitige Entscheidung: Lediglich Spieler von Meister Red Bull Salzburg (7) und Vizemeister Sturm Graz (4) sind vertreten.

Wählbar waren alle Spieler, die in der Saison 2017/18 zumindest einen Einsatz hatten, lediglich ein 4-4-2-System war vorgegeben, um gleiche Grundvoraussetzungen zu schaffen.

Rückhalt des Teams ist Sturm-Tormann Jörg Siebenhandl. In der Wahl zum Tormann des Jahres durch Präsidenten, Manager und Trainer hatte Siebenhandl noch den zweiten Platz hinter Salzburg-Kapitän Alexander Walke belegt.

Die Viererkette wird von den Salzburger Außenverteidigern Andreas Ulmer und Stefan Lainer (Zweitplatzierter bei der Wahl zum Spieler der Saison) sowie deren Teamkollegen Duje Caleta-Car und dem Grazer Dario Maresic in der Innenverteidigung gebildet.

Valon Berisha (Drittplatzierter bei der Wahl zum Spieler der Saison) und Amadou Haidara auf dem linken und rechten Flügel sowie Diadie Samassekou (alle drei FC Red Bull Salzburg) und Peter Zulj (Sturm Graz), der Spieler der Saison 2017/18, im Zentrum bilden das schlagkräftige Mittelfeld. Die vier Akteure konnten in der Saison 2017/18 zusammen bisher 15 Tore selbst erzielen und 25 weitere vorbereiten.

Auch im Sturm setzt sich die Mischung aus Salzburg- und Sturm-Spielern fort, es wurden mit Munas Dabbur (Red Bull Salzburg) und Deni Alar (Sturm Graz) die beiden Führenden der Torschützenliste gewählt. Dabbur führt mit 22 Treffern die Rangliste an, Alar liegt mit 20 Toren knapp hinter ihm. Bei den Assists liegen die beiden Torjäger mit jeweils vier Torvorlagen gleichauf. Insgesamt sorgten die beiden Torjäger also mit 50 Scorerpunkten für Torgefahr in den Strafräumen der Liga.

Die aktuelle Bundesliga-Tabelle: