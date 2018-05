Neue 2. Liga der österreichischen Fußball-Bundesliga künftig auf LAOLA1 und ORF zu sehen

Ziraat Türkiye Kupası Do 10.05. Türkçe oder Deutsch: Das Pokalfinale in deiner Sprache 1. HNL Lokomotiva Zagreb -

Dinamo Zagreb Premiership Aberdeen -

Rangers Premier League Swansea -

Southampton Coupe de France Les Herbiers -

PSG Cup Dynamo Kiew -

Schachtjor Donezk Primera División FC Barcelona -

Villarreal Premier League Chelsea -

Huddersfield Coppa Italia Juventus -

AC Mailand Primera División FC Sevilla -

Real Madrid Premier League Leicester -

Arsenal (Delayed) Premier League Tottenham -

Newcastle (Delayed) Premier League Man City -

Brighton (Delayed) DBU Pokalen Silkeborg -

Bröndby First Division A Charleroi -

Brügge Cup Akhisarspor -

Fenerbahce (Türkischer Kommentar) Cup Akhisarspor -

Fenerbahce (Finale) Premier League West Ham -

Man United CSL Beijing Guoan -

Guangzhou R&F Ligue 1 Guingamp -

Marseille J2 League FC Yokohama -

Kumamoto J1 League Iwata -

Kobe Primera División Real Sociedad -

Leganes Serie A Benevento -

CFC Genua Primera División Girona -

Valencia Primera División Alaves -

Bilbao Primera División La Coruna -

Villarreal Primera División Getafe -

Atletico Madrid Primera División Real Betis -

Sevilla Primera División Eibar -

Las Palmas Primera División Real Madrid -

Celta Vigo Serie A Inter Mailand -

Sassuolo Ligue 1 Amiens -

Metz Ligue 1 Angers -

Nantes Ligue 1 Bordeaux -

Toulouse Ligue 1 Lille -

Dijon Ligue 1 Monaco -

St. Etienne Ligue 1 Montpellier -

Troyes Ligue 1 Nizza -

Caen Ligue 1 PSG -

Rennes Ligue 1 Straßburg -

Lyon Premiership Celtic -

Aberdeen Serie A Florenz -

Cagliari Serie A Bologna -

Chievo Verona Serie A Crotone -

Lazio Serie A FC Turin -

SPAL Serie A Hellas Verona -

Udinese Premier League DAZN-Konferenz: Premier League -

38. Spieltag Primera División Espanyol -

Malaga First Division A Lüttich -

Brügge Premier League Newcastle -

Chelsea (DELAYED) Serie A Atalanta -

AC Mailand Premier League West Ham -

Everton (DELAYED) Primera División Levante -

Barcelona Serie A AS Rom -

Juventus Serie A Sampdoria -

Neapel Premier League Swansea -

Stoke (DELAYED) Premier League Southampton -

Man City (DELAYED) Premier League Huddersfield -

Arsenal (DELAYED) Premier League Crystal Palace -

West Bromwich (Delayed) Premier League Liverpool -

Brighton (DELAYED) Premier League Man United -

Watford (Delayed) Premier League Tottenham -

Leicester (Delayed) Premier League Burnley -

Bournemouth (Delayed) 1. HNL NK Rudes -

Dinamo Zagreb Superliga Bröndby -

Midtjylland Copa Libertadores Penarol -

Strongest J2 League Fagiano -

Tokyo Verdy J1 League Kobe -

Sapporo First Division A Brügge -

Gent

In der mit kommender Saison startenden neuen 2. Liga der Fußball-Bundesliga sind die TV-Partner gefunden. Wie die Liga am Montag bekannt gab, werden die Spiele der 16 Klubs vom Sportvermarkter LAOLA1 in Szene gesetzt und auf deren Plattformen sowie auch weiter im Sportkanal ORF Sport+ zu sehen sein. Die Übertragungen im Pay-TV-Sender Sky sind damit Geschichte.

Nach laut Liga-Angaben "zahlreichen und intensiven Gesprächen" erhält LAOLA1 die Exklusivrechte für die kompletten audiovisuellen Medienrechte für vier Jahre. Der Vermarkter produziert - sofern die infrastrukturellen Voraussetzungen in den Stadien gegeben sind - alle 240 Saisonspiele. 60 Partien werden live im Free-TV übertragen: 30 auf ORF Sport+ sowie 30 online bei laola1.at und laola1.tv.

Alle weiteren Spiele sollen auf den digitalen LAOLA1-Kanälen und Homepages der Vereine ausgestrahlt werden, sofern diese sich nicht zeitlich mit Bundesliga-Runden überschneiden. Für die Spieltermine wurden gemäß der Liga "flexible Zeitfenster" von Freitagabend bis Sonntagnachmittag geschaffen. Dabei wird die Fahrtstrecke berücksichtigt.

Anfahrtsweg entscheidend für Beginnzeiten in der 2. Liga

Bei unter 300 km Anreise sind Termine am Freitagabend (19.10 Uhr), Samstagnachmittag (12.30 bis 20.30) und Sonntag (10.00 bis 17.00) vorgesehen. Bei Spielen, in denen die Gastmannschaft über 300 km zurücklegen muss, der Samstag (14.30 bis 20.30) und Sonntag (10.00 bis 14.30). Alle Live-Spiele werden unabhängig davon am Freitagabend (auf ORF Sport+), am Samstag (14.30) und Sonntag (12.30) ausgestrahlt.

Die Highlights werden auf diversen Kanälen von LAOLA1, dem ORF und auf den Klub-Websites zu sehen sein, zudem produziert LAOLA1 eine Torparade jedes Spieltags. LAOLA1 erhält umfassende Vermarktungsrechte, so wird das Unternehmen das Namensrecht an der 2. Liga zusammen mit der Bundesliga und dem ÖFB vermarkten.

Bundesliga freut sich über "breite Medienpräsenz"

"Wir freuen uns, dass wir durch die Partnerschaft mit LAOLA1 und in Kooperation mit dem ORF eine breite Medienpräsenz für die Klubs und Spieler der neuen 2. Liga bieten können. Diese Partnerschaft ist ein wesentlicher Baustein für die Neupositionierung der 2. Liga als Drehscheibe zwischen Profi- und Amateurfußball sowohl in sportlicher aber auch infrastruktureller und wirtschaftlicher Hinsicht", meinte Bundesliga-Vorstand Christian Ebenbauer in einer Aussendung.

ORF-TV-Sportchef Hans Peter Trost sah "ist diese Kooperation eine Win-win-Situation für alle". LAOLA1-Geschäftsführer Rainer Geier erklärte: "Als langjähriger und verlässlicher Partner der Österreichischen Fußball-Bundesliga möchten wir unseren Beitrag dazu leisten, dass diese Neuausrichtung ein voller Erfolg wird und die neue 2. Liga die Herzen der Fans gewinnt."

Die Tabelle der aktuellen Erste Liga: