LASK Linz verpflichtet Yusuf Otubanjo von MSK Zilina

Der LASK darf sich über einen neuen Angreifer freuen: Yusuf Otubanjo wird künftig für die Linzer stürmen. Der 25-jährige Stürmer aus Nigeria wurde zuletzt von MSK Zilina nach Altach verliehen und kommt nun für drei Jahre nach Linz. Für die Slowaken erzielte er in 41 Spielen 20 Treffer und lieferte fünf Assists.

Otubanjo ist auch in Österreich kein Unbekannter, er stand schon bei RB Salzburg, dem FC Pasching und dem FC Blau-Weiß Linz unter Vertrag. Für die "Bullen" hat der Nigerianer ein Bundesliga-Spiel absolviert, in der Regionalliga-Mitte hat er in 58 Partien 40 Tore erzielt.

"Er hat seine hohe Qualität bereits international mehrfach unter Beweis gestellt, er wird unser offensives Spiel noch variantenreicher machen", sagt Trainer Oliver Glasner.

