Ritzmaier & Co.: FK Austria Wien erstellte Transfer-Wunschzettel

NBA So 20.05. Erlebe alle Spiele der Conference Finals live! Primera División Celta Vigo -

Levante Serie A Juventus -

Hellas Verona Primera División Leganes -

Real Betis Premier League Dynamo Kiew -

Schachtjor Donezk Primera División FC Sevilla -

Alaves Primera División Malaga -

Getafe Primera División Las Palmas -

Girona 1. HNL Dinamo Zagreb -

Zapresic Eredivisie Utrecht -

Vitesse Primera División Villarreal -

Real Madrid Ligue 1 Caen -

PSG Ligue 1 Dijon -

Angers Ligue 1 Lyon -

Nizza Ligue 1 Marseille -

Amiens Ligue 1 Metz -

Bordeaux Ligue 1 Nantes -

Straßburg Ligue 1 Rennes -

Montpellier Ligue 1 St. Etienne -

Lille Ligue 1 Toulouse -

Guingamp Ligue 1 Troyes -

Monaco J1 League Hiroshima -

Cerezo Cosaka Primera División Valencia -

La Coruna CSL Shanghai SIPG -

Jiangsu Suning Serie A CFC Genua -

FC Turin Primera División Bilbao -

Espanyol First Division A Brügge -

Gent Serie A Cagliari -

Atalanta Serie A Chievo Verona -

Benevento Serie A Udinese -

Bologna Serie A Neapel -

Crotone Serie A AC Mailand -

Florenz Serie A SPAL -

Sampdoria Serie A Abstiegs-Konferenz: Serie A Primera División Atletico Madrid -

Eibar Primera División FC Barcelona -

Real Sociedad Serie A Lazio -

Inter Mailand Serie A Sassuolo -

AS Rom 2. Bundesliga Erzgebirge Aue -

Karlsruher SC (Highlights Relegation) Copa Libertadores Cruzeiro -

Racing Allsvenskan Häcken -

AIK Championship Aston Villa -

Fulham Allsvenskan Malmö -

Dalkurd Friendlies Argentinien -

Haiti

Nach zuletzt fünf Liga-Spielen ohne Serie kann die Austria die aktuelle Spielzeit langsam abhaken. Die Veilchen werden die Saison nicht zufriedenstellend bewerten, am Ende könnte gar der historisch schlechte Tabellenrang Acht auf der Fazit-Seite stehen.

Viel zu wenig für die Ansprüche der Wiener, die damit bereits auf Hochtouren am Kader für die neuen Saison arbeiten. Die Krone berichtet von einem Treffen zwischen Sportchef Franz Wohlfahrt und Trainer Thomas Letsch, die sich Mitte der Woche trafen um ein Ranking zu erstellen. Ein Ranking mit Namen von Spielern, die die Mannschaft aufwerten sollen.

Marcel Ritzmaier bald ein Veilchen?

Der Transfer-Wunschzettel wurde auch schon Finanzchef Markus Kraetschmer vorgelegt, der ihn nun in den kommenden Tagen abarbeiten soll. Franz Wohlfahrt: "Wir sind an einigen Neuen dran. "ann genau der eine oder andere kommt, kann ich aber noch nicht sagen. Wir wollen die Spieler auch zur Austria einladen, mit ihnen sprechen, sehen, ob sie charakterlich passen."

Neue Veilchen-Arena: Austria Wien verlegt violetten Kunstrasen © FK Austria Wien 1/7 In der Generali-Arena wurde in den letzten Tagen der violette Kunstrasen rund um das gesamte Hauptspielfeld verlegt. © FK Austria Wien 2/7 „Das ist eine tolle Innovation, wir freuen uns schon darauf, dass wir rund um das natürliche Grün den violetten Kunstrasen haben werden“, sagt AG-Vorstand Markus Kraetschmer. © FK Austria Wien 3/7 Der Verschnitt des Kunstrasens wird im Sinne der Nachhaltigkeit wiederverwertet, die Erlöse kommen einem guten Zweck zugute. © FK Austria Wien 4/7 Gabarage fertigt aus unterschiedlichen Materialien neue Designprodukte und verwertet diese damit nachhaltig wieder. © FK Austria Wien 5/7 Die Austria stellt den Verschnitt des violetten Kunstrasens zur Verfügung, damit Gabarage diesen u.a. zu violetten Fußmatten verarbeitet. © FK Austria Wien 6/7 Der Bereich zwischen Fans und Spielfeld – dies inkludiert die beiden Coachingzonen sowie die Aufwärmbereiche der Wechselspieler – wird komplett in Violett gehalten. © FK Austria Wien 7/7 "Es war der Wunsch vieler Anhänger, auch im Spielfeldbereich so violett wie möglich zu sein. Diese Arena hat Stil, sie ist sicher, familien- und fanfreundlich“, betont der violette AG-Vorstand.

Wohlfahrt würde am Wochenende weitere Kicker scouten, hält sich dem Vernehmen nach in Slowenien auf, um aussichtsreiche Kandidaten zu beobachten, Gespräche zu führen. Namen verrät er allerdings keine. Glaubt man Medienberichten, soll Mittelstürmer Jakub Sylvestr (aktuell Beitar Jerusalem) ganz oben am Wunschzettel stehen. SPOX-Informationen zufolge ist auch Marcel Ritzmaier hochinteressant für die Veilchen. Der 25-Jährige spielt aktuell in den Niederlanden, wurde aber von PSV Eindhoven in die Reserve gesteckt. Auch der Israeli Alon Turgeman könnte bald ein Veilchen werden. Der 26-jährige Stürmer hat denselben Berater wie die Ex-Austrianer Omer Damari und Roi Kehat. Die nächsten Wochen bleiben auf jeden Fall spannend für die Austria-Wien-Fans.

Die aktuelle Bundesliga-Tabelle