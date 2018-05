SK Sturm Graz: Viele Anfragen für Deni Alar

NBA Fr 01.06. Warriors vs. Cavs: Erlebe alle Spiele der Finals live! Friendlies Argentinien -

Haiti Friendlies England -

Nigeria Friendlies Island -

Norwegen Friendlies Brasilien -

Kroatien Friendlies Norwegen -

Panama Friendlies England -

Costa Rica Friendlies Portugal -

Algerien Friendlies Island -

Ghana Friendlies Schweiz -

Japan Friendlies Dänemark -

Mexiko Friendlies Österreich -

Brasilien

Die Gerüchte um Abgänge beim SK Sturm Graz reißen nach der starken Bundesliga-Saison und dem Vizemeistertitel nicht ab.

So soll nach Thorsten Röcher, der mit Ingolstadt in Verbindung gebracht wird, auch Goalgetter Deni Alar heiß begehrt sein.

"Es gibt viele Anfragen, auch aus Top-Ligen. Nach den Länderspielen und einem Urlaub setzen wir uns zusammen und entscheiden über die Zukunft", erklärt sein langjähriger Manager Franz Masser im Kurier.

SK Sturm Graz: Deni Alar hat Ausstiegsklausel

Welche Teams genau an Alar interessiert sind, ist noch nicht bekannt, der 28-jährige Angreifer dürfte aber in zweierlei Hinsicht sehr interessant sein. Einerseits durch seine 24 Tore, die er in insgesamt 45 Pflichtspielen der abgelaufenen Saison erzielt hat, andererseits durch eine Ausstiegsklausel, die laut dem Spieler selbst "alles andere als hoch" sein soll.

Außerdem hat Alar schon Anfang April angekündigt, nur bei Sturm bleiben zu wollen, wenn die Mannschaft zusammenbleibt, da er nicht "um den sechsten oder siebten Platz spielen will".

Die Abschlusstabelle der Bundesliga 2017/18: