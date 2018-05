SK Sturm Graz: Günter Kreissl nimmt zu Gerüchten um Thorsten Röcher Stellung

NBA Fr 01.06. Warriors vs. Cavs: Erlebe alle Spiele der Finals live! Friendlies Argentinien -

Seit gestern verdichten sich die Anzeichen, wonach der SK Sturm Graz nach Marvin Potzmann und James Jeggo auch Thorsten Röcher verlieren könnte. So soll der 26-jährige Mittelfeldspieler einem Angebot des FC Ingolstadt bereits zugestimmt haben.

Sturms Sportchef Günter Kreissl dementiert in der Steiererkrone zwar ein offizielles Angebot´, weiß aber natürlich um die Begehrlichkeiten, die seine Spieler wecken.

"Ich habe keine offizielle Anfrage vorliegen, aber ich weiß gerüchteweise, dass er ein Angebot aus einer großen Liga haben soll", sagte Kreissl. "So überragend, wie unsere Saison gelaufen ist, ist es klar, dass unsere Spieler im Ausland begehrt sind, ich kann daher nicht die Hand ins Feuer legen."

Sturm Graz: Ausstiegsklausel bei Thorsten Röcher?

Die Zeichen scheinen also eher auf Abscheid zu stehen, vor allem weil Ingolstadt dem SK Sturm angeblich gar kein offizielles Angebot für Röcher vorlegen muss.

Der Flügelflitzer soll nämlich eine Ausstiegsklausel in Höhe von rund einer Million Euro in seinem Vertrag stehen haben.

Ingolstadt will in die Bundesliga

Für Ingolstadt, das in der kommenden Saison wieder um den Aufstieg in die Deutsche Bundesliga mitspielen will und daher die Mannschaft umbaut, wäre dieser Betrag wohl problemlos zu stemmen.

Sollte Röcher wirklich wechseln, müsste sich Sturm wohl nach einem Ersatz umsehen. Für Kreissl kein Problem: "Wir werden trotzdem auch in der neuen Saison wieder eine schlagkräftige Mannschaft haben."

