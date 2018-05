Schnappt der SK Sturm Graz der Wiener Austria Alon Turgeman weg?

NBA Fr 01.06. Warriors vs. Cavs: Erlebe alle Spiele der Finals live! Friendlies England -

Nachdem der SK Sturm Graz mit James Jeggo und Christian Schoissengeyr bereits zwei Spieler an die Wiener Austria verloren hat, gehen die Murstädter offenbar in die Gegenoffensive und wollen ihrerseits einen Wunschkandidaten der Veilchen verpflichten.

So berichtet Sport5, dass die Grazer an Alon Turgeman von Hapoel Haifa interessiert sind und bereits mit ihm verhandelt haben. Der 26-jährige Stürmer, der von Maccabi Haifa ausgeliehen ist, wäre diesen Sommer ablösefrei zu haben und will ins Ausland wechseln.

Allerdings müsste sich Sturm mit einem Angebot wohl beeilen. So soll sich die Austria mit ihrem Wunsch-Spieler bereits weitestgehend einig sein. Es wird davon ausgegangen, dass der Israeli Ende der Woche bei den Veilchen unterschreiben wird.

