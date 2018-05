Red Bull Salzburg verlängert mit Smail Prevljak

NBA Do 24.05. Erlebe alle Spiele der Conference Finals live! Allsvenskan Häcken -

Meister Red Bull Salzburg bastelt weiter daran, auch in Zukunft einen schlagkräftigen Kader zu haben. Im Zuge dessen geben die Bullen die Vertragsverlängerung von Smail Prevljak bekannt.

Der Bosnier ist derzeit noch an den SV Mattersburg verliehen, kehrt im Sommer aber in die Mozartstadt zurück. Sein Vertrag bei den Bullen lief ursprünglich bis Juni 2019, jetzt wurde das Arbeitspapier bis 2022 verlängert.

"Smail hat sich in den letzten Monaten in Mattersburg richtig gut entwickelt und eine sehr gute Torquote. Wir sind von seinem Potenzial absolut überzeugt und haben deshalb einen langfristigen Vertrag mit ihm abgeschlossen" erklärt Sportdirektor Christoph Freund.

Smail Prevljak: Starke Saison bei Mattersburg

Prevljak kam im Sommer 2015 zu den Bullen und war zumeist für Liefering im Einsatz. In dieser Saison war der 23-jährige Stürmer an den SV Mattersburg verliehen, für die Burgenländer erzielte er in 35 Einsätzen 18 Tore.

"Ich fühle mich beim FC Red Bull Salzburg wie zu Hause, daher freut es mich, wieder hier zu sein. Ich bin gespannt auf die kommenden Herausforderungen, die mich erwarten, und werde alles geben, um erfolgreich zu sein", so Prevljak in einem ersten Statement.

