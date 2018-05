Red Bull Salzburg: Marco Rose sagt RB Leipzig ab

Ziraat Türkiye Kupası Do 10.05. Türkçe oder Deutsch: Das Pokalfinale in deiner Sprache Cup Dynamo Kiew -

Schachtjor Donezk Primera División FC Barcelona -

Villarreal Premier League Chelsea -

Huddersfield Coppa Italia Juventus -

AC Mailand Primera División FC Sevilla -

Real Madrid Premier League Leicester -

Arsenal (Delayed) Premier League Tottenham -

Newcastle (Delayed) Premier League Man City -

Brighton (Delayed) Superliga Gimnasia -

Boca Juniors DBU Pokalen Silkeborg -

Bröndby First Division A Charleroi -

Brügge Cup Akhisarspor -

Fenerbahce (Türkischer Kommentar) Cup Akhisarspor -

Fenerbahce League One Charlton -

Shrewsbury Premier League West Ham -

Man United CSL Beijing Guoan -

Guangzhou R&F Championship Derby County -

Fulham Ligue 1 Guingamp -

Marseille J2 League FC Yokohama -

Kumamoto League One Scunthorpe -

Rotherham Serie B Parma -

Bari League Two Lincoln -

Exeter Primera División Real Sociedad -

Leganes Serie A Benevento -

CFC Genua Championship Middlesbrough -

Aston Villa Primera División Girona -

Valencia Primera División Alaves -

Bilbao Primera División La Coruna -

Villarreal Primera División Getafe -

Atletico Madrid Primera División Real Betis -

Sevilla Primera División Eibar -

Las Palmas League Two Coventry -

Notts County Primera División Real Madrid -

Celta Vigo Serie A Inter Mailand -

Sassuolo Ligue 1 Amiens -

Metz Ligue 1 Angers -

Nantes Ligue 1 Bordeaux -

Toulouse Ligue 1 Lille -

Dijon Ligue 1 Monaco -

St. Etienne Ligue 1 Montpellier -

Troyes Ligue 1 Nizza -

Caen Ligue 1 PSG -

Rennes Ligue 1 Straßburg -

Lyon Premier League Spartak Moskau -

Dinamo Moskau Premiership Celtic -

Aberdeen Serie A Florenz -

Cagliari Serie A Bologna -

Chievo Verona Serie A Crotone -

Lazio Serie A FC Turin -

SPAL Serie A Hellas Verona -

Udinese Premier League DAZN-Konferenz: Premier League -

38. Spieltag Primera División Espanyol -

Malaga First Division A Lüttich -

Brügge Premier League Newcastle -

Chelsea (DELAYED) Serie A Atalanta -

AC Mailand 2. Bundesliga Abstiegs-Konferenz: 2. Bundesliga (Highlights) League One Shrewsbury -

Charlton Premier League West Ham -

Everton (DELAYED) Primera División Levante -

Barcelona Serie A AS Rom -

Juventus Serie A Sampdoria -

Neapel Premier League Swansea -

Stoke (DELAYED) Premier League Southampton -

Man City (DELAYED) Premier League Huddersfield -

Arsenal (DELAYED) Premier League Crystal Palace -

West Bromwich (Delayed) Premier League Liverpool -

Brighton (DELAYED) Premier League Man United -

Watford (Delayed) Premier League Tottenham -

Leicester (Delayed) Premier League Burnley -

Bournemouth (Delayed) 1. HNL NK Rudes -

Dinamo Zagreb Superliga Bröndby -

Midtjylland Championship Fulham -

Derby County Championship Aston Villa -

Middlesbrough League One Rotherham -

Scunthorpe League Two Exeter -

Lincoln Copa Libertadores Penarol -

Strongest J2 League Fagiano -

Tokyo Verdy Ligue 1 Caen -

PSG Ligue 1 Dijon -

Angers Ligue 1 Lyon -

Nizza Ligue 1 Marseille -

Amiens Ligue 1 Metz -

Bordeaux Ligue 1 Nantes -

Straßburg Ligue 1 Rennes -

Montpellier First Division A Brügge -

Gent

Bei RB Leipzig hängt der Haussegen derzeit ordentlich schief. Die Verantwortlichen der Deutschen sind mit dem schwachen Saisonfinish und dem damit verbundenen Verpassen der Champions League alles andere zufrieden, weswegen Trainer Ralph Hasenhüttl auf der Abschussliste stehen soll.

Da der österreichische Coach nun angeblich seinen geplanten Sommerurlaub abgesagt hat, geht die stets gut informierte Bild davon aus, dass die Tage von Hasenhüttl in Leipzig gezählt sind.

Was die Nachfolge betrifft, gibt es laut der Zeitung mehrere Optionen. Eine davon soll sich allerdings bereits zerschlagen haben. So hat Salzburg-Trainer Marco Rose den Leipzig-Verantwortlichen Ralf Rangnick und Oliver Mintzlaff nach einem Gespräch angeblich abgesagt.

Marco Rose: Schwieriges Verhältnis zu Rangnick

Rose wird ein schwieriges Verhältnis zu Rangnick, der sich gerne in das Tagesgeschäft einmischt, nachgesagt. Die Absage kommt deshalb nicht verwunderlich, auch wenn Rose eigentlich der logische Nachfolger von Hasenhüttl wäre.

Es ist nun nicht ausgeschlossen, dass Rangnick selbst das Trainerzepter für eine Saison übernimmt und dann an Hoffenheims Julian Nagelsmann übergibt. Auch der derzeitige Co-Trainer Zsolt Löw wäre ein Kandidat.

Salzburg kann wohl auf Rose-Verbleib zählen

Was Roses Zukunft betrifft, stehen die Zeichen eher auf Verbleib in Salzburg. Der 41-Jährige hat gerade seine erste Saison als Profi-Trainer hinter sich gebracht und muss nichts überstürzen. Zudem könnte er der erste Trainer sein, der die Bullen in die Champions League führt.

Darüber hinaus hat der Deutsche in der Mozartstadt noch ein Jahr Vertrag und will diesen auch erfüllen. "Salzburg ist der erste Ansprechpartner", hat Rose zuletzt immer betont.

Die Bundesliga-Tabelle: