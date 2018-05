Harte Kritik von Herbert Prohaska an Austria Wien

NBA So 20.05. Erlebe alle Spiele der Conference Finals live! League Two Exeter -

Klub-Ikone Herbert Prohaska stellt der Wiener Austria nach der 1:2-Niederlage im Nachtragsspiel gegen den WAC - der 16. der Saison - ein vernichtendes Zeugnis aus und kritisiert die Verantwortlichen der Veilchen hart.

"Für diese Saison der Austria fallen mir nur mehr zwei Worte ein: 'Schwerst blamabel!'", so Prohaska in seiner Kolumne in der Krone. Die 40 Punkte Rückstand auf Meister Salzburg nennt er einen "Wahnsinn", elf Siege und 16 Niederlagen hält er für "inakzeptabel".

Und dass die Austria das Rennen um die Europa-Cup-Plätze gegen die Admira und den LASK klar verloren hat ist für Österrreichs Jahrhundertfußballer ein "No-Go".

Austria Wien: Herbert Prohaska fordert Verstärkungen

Prohaska sieht dabei gar nicht so sehr die Mannschaft in der Pflicht, sondert fordert die Verantwortlichen dazu auf, das Team zu verstärken.

"Ich hoffe, dass den Verantwortlichen durch die Leistungen in diesem Jahr die Augen geöffnet wurden, sie sich bewusst sind, dass sie jetzt Geld in die Hand nehmen müssen, Verstärkungen Pflicht sind", fordert Prohaska einen Umbruch: "Denn nur die Abgänge von Pires und Holzhauser zu ersetzen, ist zu wenig."

Herbert Prohaska sorgt sich um Fans

Zu Trainer Thomas Letsch will sich der 62-Jährige noch nicht äußern. "Er hat seine Vorstellungen, die sind mit dem derzeitigen Material sicher nicht umsetzbar, dafür braucht er neues, frisches Personal. Bekommt er das, kann man ihn und seine Arbeit beurteilen."

Wird es nächste Saison nicht besser, befürchtet Prohaska das Schlimmste: "Du musst die Fans mit einer guten Mannschaft glücklich machen, sonst vertreibst du auch die Treuesten der Treuen. Und das darf nicht passieren."

