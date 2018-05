Austria Wien testet gegen Shaktar Donetsk, Lok Moskau und Borussia Dortmund

NBA Di 29.05. Rockets vs. GSW: Spiel 7! Wer folgt den Cavs in die Finals? League Two Coventry -

Die Wiener Austria testet in der Vorbereitung für die neue Saison gegen namhafte Gegner. So geben die Veilchen bekannt, gegen die Champions-League-Starter Lok Moskau und Shaktar Donetsk zu spielen. Dass im Rahmen des Eröffnungsspiels der Generali-Arena Borussia Dortmund nach Wien kommt, steht schon länger fest.

Gegen Lok Moskau und Shaktar Donetsk spielt die Austria im Rahmen des Trainingslagers von 3. Juli bis 11.Juli in Seeboden (Kärnten). Die Partie gegen den russischen Meister Lok findet am 5. Juli um 18:00 Uhr in Bad Kleinkirchheim statt.

Gegen den ukrainischen Meister Shaktar testen die Veilchen am 9. Juli um 18:00 Uhr in Lurnfeld-Möllbrücke. Am 13. Juli um 19:00 Uhr findet dann das Eröffnungsspiel der Generali-Arena gegen Borussia Dortmund statt.

Austria: Trainingsstart am 18. Juni

Trainingsstart der Austria ist am 18. Juni, weitere Testspielgegner sind Union Mauer (23. Juni), FC Bisamberg (24. Juni), SC Oberpullendorf (27. Juni) und Poysdorf (29. Juni).

