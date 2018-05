Austria Wien: Kommt Franz Schiemer von der SV Ried als Co-Trainer?

Serie B Bari -

Cittadella Championship Aston Villa -

Fulham Allsvenskan Malmö -

Dalkurd League One Rotherham -

Shrewsbury Serie B Venedig -

Perugia Ligue 1 Toulouse -

AC Ajaccio League Two Coventry -

Exeter Friendlies Portugal -

Tunesien Friendlies Argentinien -

Haiti Friendlies England -

Nigeria Friendlies Island -

Norwegen Friendlies Brasilien -

Kroatien Friendlies Norwegen -

Panama

Die SV Ried kommt einfach nicht zur Ruhe. Vor dem morgigen Schicksalstag, an dem sich entscheidet, ob sich die Innviertler noch Hoffnungen auf den Aufstieg in die Bundesliga machen dürfen, machen Gerüchte über Franz Schiemer die Runde.

Die Rieder müssen gegen Kapfenberg gewinnen und auf einen Umfaller von Wiener Neustadt in Liefering hoffen. Doch ob das zum Aufstieg reicht, wird sich erst am Montag entscheiden, wenn das Schiedsgericht das Letzturteil über die Lizenz von Hartberg fällt.

Artikel und Videos zum Thema Erlebe Spitzensport live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Ausgerechnet in dieser Phase berichtet die Krone, dass Manager Franz Schiemer die Rieder auch im Falle eines Aufstiegs verlassen wird, um als Co-Trainer bei der Wiener Austria anzuheuern.

FK Austria Wien: "Wollen den Trainerstab optimieren"

Der 31-Jährige wurde in Ried vor eineinhalb Jahren überraschend zum Manager bestellt und betreute die Rieder darüber hinaus in drei Partien als Interimstrainer

Vor seiner Zeit in Oberösterreich fungierte Schiemer als Co-Trainer in Liefering unter dem jetzigen Austria-Coach Thomas Letsch und absolvierte als Spieler fast 100 Partien für die Veilchen. Er kennt also sowohl den Verein als auch Letsch sehr gut.

Letsch wollte zwar nichts bestätigen, sagte aber: "Wir wollen den Trainerstab optimieren!"

Die aktuelle Bundesliga-Tabelle: