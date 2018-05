Borussia Dortmund steigt ins Werben um Red Bull Salzburgs Hee-Chan Hwang ein

NBA So 20.05. Erlebe alle Spiele der Conference Finals live! Primera División Live Celta Vigo -

Levante Serie A Juventus -

Hellas Verona Primera División Leganes -

Real Betis Premier League Dynamo Kiew -

Schachtjor Donezk Primera División FC Sevilla -

Alaves Primera División Malaga -

Getafe Primera División Las Palmas -

Girona 1. HNL Dinamo Zagreb -

Zapresic Eredivisie Utrecht -

Vitesse Primera División Villarreal -

Real Madrid Ligue 1 Caen -

PSG Ligue 1 Dijon -

Angers Ligue 1 Lyon -

Nizza Ligue 1 Marseille -

Amiens Ligue 1 Metz -

Bordeaux Ligue 1 Nantes -

Straßburg Ligue 1 Rennes -

Montpellier Ligue 1 St. Etienne -

Lille Ligue 1 Toulouse -

Guingamp Ligue 1 Troyes -

Monaco J1 League Hiroshima -

Cerezo Cosaka Primera División Valencia -

La Coruna CSL Shanghai SIPG -

Jiangsu Suning Serie A CFC Genua -

FC Turin Primera División Bilbao -

Espanyol First Division A Brügge -

Gent Serie A Cagliari -

Atalanta Serie A Chievo Verona -

Benevento Serie A Udinese -

Bologna Serie A Neapel -

Crotone Serie A AC Mailand -

Florenz Serie A SPAL -

Sampdoria Serie A Abstiegs-Konferenz: Serie A Primera División Atletico Madrid -

Eibar Primera División FC Barcelona -

Real Sociedad Serie A Lazio -

Inter Mailand Serie A Sassuolo -

AS Rom 2. Bundesliga Erzgebirge Aue -

Karlsruher SC (Highlights Relegation) Copa Libertadores Cruzeiro -

Racing Allsvenskan Häcken -

AIK Championship Aston Villa -

Fulham Allsvenskan Malmö -

Dalkurd Friendlies Argentinien -

Haiti

Red Bull Salzburgs Erfolge in der Europa League sind nicht unbemerkt an den Spitzenklubs des europäischen Fußballs vorübergegangen. Im April berichtete SPOX vom Interesse des FC Liverpool an Valon Berisha. Laut Sky rückt nun auch Salzburg-Stürmer Hee-Chan Hwang in den Fokus. Allerdings nicht nur in England.

Wie SPOX vor einigen Wochen bereits vermeldete, soll Tottenham Hotspur um den Koreaner werben. Nun schaltet sich auch Borussia Dortmund ein: nach Sky-Informationen wollen die Schwarz-Gelben den südkoreanischen Nationalteamkicker um 15 Millionen Euro in den Ruhrpott holen.

Neue Wäsche: RB Salzburg präsentiert ausgefallenes Trikot © GEPA 1/5 Red Bull Salzburg hat am Freitag das Trikot für die neue Saison präsentiert. Und traute sich dabei über eine auffälligere Wäsche als üblich drüber. © GEPA 2/5 Bereits am kommenden Sonntag, beim Heimspiel gegen den SV Mattersburg, sind die neuen Trikots 2018/19 (Heim & Auswärts) im Fanshop der Red Bull Arena bzw. online erhältlich. © GEPA 3/5 Die von Querstreifen auf der Brust und einem kräftigen Rot geprägten Jerseys werden im neuen Spieljahr daheim sowohl in der Tipico Bundesliga als auch in den UEFA-Bewerben zum Einsatz kommen. © GEPA 4/5 © GEPA 5/5

Hwangs Arbeitspapier ist allerdings noch bis 2021 gültig, von einer Ausstiegsklausel ist bis dato nichts bekannt. Der schnelle Angreifer erzielte in der laufenden Spielzeit in 37 Partien 13 Tore, ist zudem mit Südkorea auch bei der Weltmeisterschaft in Russland dabei. Für Aufsehen sorgte er mit starken Leistungen in der Europa League. Unter anderem ausgerechnet gegen Borussia Dortmund.

Hwangs Leistungsdaten 2017/2018