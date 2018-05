Austria Wien: Wechselt Kevin Friesenbichler nach Astana?

NBA Sa 26.05. Cavs vs. Celtics: Macht Boston in Spiel 6 alles klar? Championship Aston Villa -

Die Wiener Austria dürfte demnächst einen Abschied vermelden: Laut Sky-Reporter Johannes Brandl steht Stürmer Kevin Friesenbichler vor dem Absprung und befindet sich bei Medizintests. Sein künftiger Klub dürfte der FC Astana sein. Astana liegt nach zwölf Runden auf dem ersten Tabellenplatz in der kasachischen Premier Liga.

Somit dürfte die Weltreise des 24-jährigen Weizers weitergehen. Der 19-fache U21-Teamspieler kickte vor seinem Engagement bei der Austria in der Bayern-Jugend, bei Benfica B und Lechia Gdansk in Polen. Für die Veilchen erzielte Friesenbichler in der laufenden Saison acht Tore in 30 Spielen.

Während Friesenbichler die Austria wohl verlässt, sind die Wiener an Sturm-Graz-Angreifer Bright Edomwonyi interessiert. SPOX berichtete Donnerstagabend.

