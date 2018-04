Wegen ÖFB-Cup: ÖFB verbietet Testspielkracher Bayern - PSG in Klagenfurt

Fed Cup Women National Team Sa 21.04. Halbfinale! Kerber, Görges und Co. gegen Tschechien Premier League West Ham -

Am 2. Juni 2018 kommt es im Klagenfurter Wörthersee Stadion zum großen Testspiel-Hit zwischen Österreich und Deutschland. Doch es soll nicht der einzige Fußball-Höhepunkt in diesem Sommer in Kärntens Landeshauptstadt sein. Denn im Rahmen des International Champions Cup werden Bayern München und Paris St. Germain am 21. Juli aufeinandertreffen. So zumindest der Plan, der nun gehörig ins Wanken gerät.

Denn wie die Kleine Zeitung berichtet, legt sich der ÖFB quer und will eine Austragung des Spiels an diesem Datum verhindern. Der Grund: Vom 20. bis 22. Juli wird die erste Runde des heimischen Cups ausgetragen, somit wird es vom ÖFB keine Genehmigung für den zum gleichen Zeitpunkt stattfindenden Kracher Bayer - PSG geben.

"Dieser ist unser wichtigster Bewerb, neben den Länderspielen. Am 21. Juli kann daher das Spiel Bayern München gegen PSG in Österreich nicht stattfinden", stellt ÖFB-Generalsekretär Thomas Hollerer gegenüber der Kleinen Zeitung klar und ergänzt: "Der ÖFB hat Verpflichtungen gegenüber seinen Vereinen und seinen Partnern. Unser TV-Partner kann entscheiden, welche Spiele er wann überträgt."

Gänzlich ablasen will der heimische Fußball-Verband das Spiel aber nicht, einzig das Datum ist dem ÖFB ein Dorn im Auge.

Veranstalter bleibt trotz ÖFB-Drohung gelassen: "Spiel findet statt"

Bei der steirischen Agentur International Football Camps Styria (IFCS), die den Kracher nach Österreich lotste, bleibt man trotz der ÖFB-Drohung gelassen: "Das Spiel wird stattfinden. Wir arbeiten an der Umsetzung und sind sehr, sehr zuversichtlich, dass alles klappt", so IFCS-Geschäftsführer Kian Walizadeh.

Die Vorgehensweise des Verbandes ist für Walizadeh lächerlich: "Bayern, Paris, die ganze Fußballwelt lacht darüber." Am morgigen Dienstag, nachdem die Spieltermine des International Champions Cups offiziell in Miami verkündet werden, will man auf jeden Fall mit dem Ticketverkauf für das Spiel in Klagenfurt beginnen."

Saison 2018/2019: Die ÖFB-Cup-Termine