SK Rapid gibt Verpflichtung von Andrija Pavlovic bekannt

Premiership Live Celtic -

Rangers Eredivisie Live Feyenoord -

Sparta Ligue 1 Live Rennes -

Toulouse Serie A Live Sampdoria -

Cagliari Serie A Live Atalanta -

CFC Genua Serie A Live Bologna -

AC Mailand Serie A Live Hellas Verona -

SPAL Serie A Live Benevento -

Udinese Premier League Live West Ham -

Man City Superliga Gimnasia -

Boca Juniors Super Liga Napredak -

Roter Stern Primera División Alaves -

Atletico Madrid Ligue 1 Angers -

Marseille Premier League Man United -

Arsenal Superliga Bröndby -

Nordsjälland Serie A Florenz -

Neapel Primera División Valencia -

Eibar Primeira Liga Maritimo -

FC Porto Primera División La Coruna -

FC Barcelona Serie A FC Turin -

Lazio Ligue 1 PSG -

Guingamp Premier League FK Krasnodar -

Lok Moskau Serie B Palermo -

Bari Premier League Tottenham -

Watford Primera División Real Betis -

Malaga Copa Libertadores Nacional -

Santos J1 League Kobe -

FC Tokyo 1. HNL Slaven Belupo -

Dinamo Zagreb Ligue 1 Amiens -

PSG Premier League Brighton -

Man United Primera División FC Sevilla -

Real Sociedad Primera División Girona -

Eibar Premier League Stoke -

Crystal Palace CSL Guangzhou R&F -

Shanghai Shenhua Premier League Lok Moskau -

Zenit Premier League West Bromwich -

Tottenham Primera División Bilbao -

Real Betis Serie A AC Mailand -

Hellas Verona Premier League Everton -

Southampton Primera División Celta Vigo -

La Coruna Premier League Leicester -

West Ham (DELAYED) Primera División Villarreal -

Valencia Serie A Juventus -

Bologna Primeira Liga Sporting -

Benfica Premier League Bournemouth -

Swansea (Delayed) Premier League Watford -

Newcastle (Delayed) J1 League Hiroshima -

Kobe Primera División Málaga -

Alavés Serie A Udinese -

Inter Mailand Premiership Hearts -

Celtic Eredivisie PSV -

Groningen Premier League Man City -

Huddersfield First Division A Brügge -

Anderlecht Ligue 1 St. Etienne -

Bordeaux Serie A Lazio -

Atalanta Serie A SPAL -

Benevento Serie A Chievo Verona -

Crotone Serie A CFC Genua -

Florenz Serie A Neapel -

FC Turin Superliga FC Kopenhagen -

Bröndby Primera División Atletico Madrid -

Espanyol Ligue 1 Lyon -

Troyes Ligue 1 Caen -

Monaco Ligue 1 Dijon -

Guingamp Ligue 1 Metz -

Angers Ligue 1 Nantes -

Montpellier Ligue 1 Rennes -

Straßburg Ligue 1 Toulouse -

Lille Premier League Chelsea -

Liverpool Serie B Cesena -

Parma Serie A Sassuolo -

Sampdoria Primera División Las Palmas -

Getafe Premier League Arsenal -

Burnley (Delayed) Primera División FC Barcelona -

Real Madrid Serie A Cagliari -

AS Rom Ligue 1 Marseille -

Nizza Primeira Liga FC Porto -

Feirense Primera División Leganes -

Levante 1. HNL Lokomotiva Zagreb -

Dinamo Zagreb Premiership Aberdeen -

Rangers Premier League Swansea -

Southampton Coupe de France Les Herbiers -

PSG Cup Dynamo Kiew -

Schachtjor Donezk Primera División Barcelona -

Villarreal Premier League Chelsea -

Huddersfield Coppa Italia Juventus -

AC Mailand Primera División Sevilla -

Real Madrid Premier League Leicester -

Arsenal (Delayed) Premier League Tottenham -

Newcastle Premier League Man City -

Brighton (Delayed) First Division A Charleroi -

Brügge Premier League West Ham -

Man United CSL Beijing Guoan -

Guangzhou R&F J2 League FC Yokohama -

Kumamoto J1 League Iwata -

Kobe

Was sich in den letzten Tagen bereits angekündigt hatte, ist nun offiziell: Der SK Rapid Wien verpflichtet mit Andrija Pavlovic einen neuen Stürmer für die kommende Saison.

Der fünffache serbische Nationalteamspieler Andrija Pavlovic kommt vom dänischen Spitzenklub FC Kopenhagen und unterschreibt einen Vertrag bis Sommer 2021.

"Pavlovic passt aufgrund seiner fußballerischen Qualitäten bestens in unsere Mannschaft und zeichnet sich durch gute Abschlussstärke aus, hat aber auch immer ein gutes Auge für den Nebenmann und ist ein mannschaftsdienlicher Spieler", preist Fredy Bickel seinen neuen Spieler an. "Auch durch seine Körpergröße (189 cm, Anm.) ist er mit dem Kopf ein steter Gefahrenherd. Ich bin zudem zuversichtlich, dass er sich sehr rasch in unser Team integriert, da er einen sehr offenen und zugänglichen Charakter sein eigen nennt", fügt Rapids Geschäftsführer Sport hinzu.

Andrija Pavlovic selbst freut sich indes, dass sein Wechsel zu Rapid nun im zweiten Anlauf funktioniert hat: "Ich bin sehr glücklich, dass es dieses Mal mit dem Transfer klappt, da ich schon vor einigen Jahren vielversprechende Gespräche mit dem SK Rapid hatte."

"Nun brenne ich darauf, mit meinen neuen Mannschaftskollegen eine möglichst erfolgreiche Zeit zu erleben, mich persönlich und sportlich weiter zu entwickeln und mit vielen Toren wieder für das Nationalteam meines Heimatlandes zu empfehlen. Gespannt bin ich zudem auf das neue Stadion und die auch in Serbien bekannte gute Stimmung bei den Rapid-Spielen", so der künftige grün-weiße Stürmer.

Über die Ablösemodalitäten wurde zwischen Rapid und Kopenhagen, wo Pavlovic noch bis 2021 unter Vertrag gestanden wäre, Stillschweigen vereinbart.