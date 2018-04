Nach Derby-Gala: Rapid-Trainer Djuricin lobt seine Schobesberger-Positionierung

Bundesliga So Jetzt Kurz nach Abpfiff: Die Highlights vom Revierderby auf DAZN Ligue 1 Live Das DAZN-Triple Primera División Live Malaga -

Real Madrid Serie A Live Lazio -

AS Rom Ligue 1 Live PSG -

Monaco Superliga Independiente -

Boca Juniors Premier League West Ham -

Stoke Primera División La Coruna -

FC Sevilla Premier League Brighton -

Tottenham Serie A Inter Mailand -

Cagliari Coupe de France Les Herbiers -

Chambly Primera División Celta Vigo -

FC Barcelona Primera División Villarreal -

Leganes 1. HNL Dinamo Zagreb -

Osijek Serie A Benevento -

Atalanta Eredivisie Roda -

PSV Cup Galatasaray -

Akhisarspor (Türkischer Kommentar) Cup Galatasaray -

Akhisarspor Primera División Espanyol -

Eibar Primera División Valencia -

Getafe Serie A Quattro Stadi Premier League Bournemouth -

Man United Serie A Sampdoria -

Bologna Serie A SPAL -

Chievo Verona Serie A AS Rom -

CFC Genua Serie A Crotone -

Juventus Serie A Florenz -

Lazio Serie A FC Turin -

AC Mailand Serie A Hellas Verona -

Sassuolo Serie A Neapel -

Udinese Coupe de France Caen -

PSG Primera División Real Madrid -

Bilbao Cup Fenerbahce -

Besiktas (Türkischer Kommentar) Cup Fenerbahce -

Besiktas Primera División Real Sociedad -

Atletico Madrid Primera División Alaves -

Girona Superliga Midtylland -

Bröndby First Division A Brügge -

Charleroi Eredivisie Ajax -

Venlo Premier League Burnley -

Chelsea Primera División Levante -

Malaga Primera División Real Betis -

Las Palmas Premier League Leicester -

Southampton (Delayed) Ligue 1 Nantes -

Rennes Championship Millwall -

Fulham Ligue 1 Dijon -

Lyon Primera División Leganes -

La Coruna J1 League Kobe -

Nagoya Primera División Eibar -

Getafe Premier League West Bromwich -

Liverpool CSL Guangzhou R&F -

Shandong Luneng Serie A SPAL -

Rom Championship Ipswich -

Aston Villa Premier League Watford -

Crystal Palace Primera División Celta Vigo -

Valencia Ligue 1 Marseille -

Lille Serie A Sassuolo -

Florenz Ligue 1 Amiens -

Straßburg Ligue 1 Guingamp -

Monaco Ligue 1 Metz -

Caen Ligue 1 Toulouse -

Angers Championship Cardiff -

Nottingham Serie A AC Mailand -

Benevento Copa del Rey FC Sevilla -

FC Barcelona Primeira Liga Estoril -

Benfica Primera División Girona -

Espanyol Serie A Cagliari -

Bologna Premier League Arsenal -

West Ham Ligue 1 Nizza -

Montpellier Serie A Udinese -

Crotone Serie A Chievo Verona -

Inter Mailand Serie A Lazio -

Sampdoria Serie A Atalanta -

Turin Primera División Malaga -

Real Sociedad 1. HNL Hajduk Split -

Dinamo Zagreb Ligue 1 St. Etienne -

Troyes Premier League Man City -

Swansea Premier League Lok Moskau -

Ufa First Division A Brügge -

Lüttich Primera División Las Palmas -

Alaves Premier League Stoke -

Burnley (Delayed) Primera División Atletico Madrid -

Real Betis Serie A Juventus -

Neapel Ligue 1 Bordeaux -

PSG Serie A CFC Genua -

Hellas Verona Premier League Everton -

Newcastle Primera División Bilbao -

Levante Primeira Liga FC Porto -

Setubal J1 League Kashima -

Kobe Copa Libertadores Cruzeiro -

Univ Chile First Division A Genk -

Brügge Championship Fulham -

Sunderland Primera División Levante -

FC Sevilla Primera División Espanyol -

Las Palmas Premier League Liverpool -

Stoke Championship Aston Villa -

Derby County Championship Middlesbrough -

Millwall

Nach dem glatten 4:0-Sieg im Wiener Derby gegen die Austria herrscht bei Rapid naturgemäß große Zufriedenheit. Goran Djuricin sieht den Erfolg vor allem in einer Personalie begründet: Philipp Schobesberger.

"Es war von Anfang an ein Spiel, das wir nicht so oft spielen. Wir haben auf Konter gespielt. Unser Matchplan ist aufgegangen", analysiert der Hütteldorfer Coach die Partie. "Ich bin sehr stolz auf meine Mannschaft. Der Schlüssel des Erfolgs war, dass Schobesberger ganz vorne gespielt hat"", spricht Djuricin die ungewohnte Positionierung des Flügelflitzers an.

Schobesberger hatte das Derby an vorderster Front begonnen, unterstützt von der offensiven Dreierreihe Schaub, Murg, Berisha. Der 24-Jährige zahlte das Vertrauen mit einem Treffer und einem Assist zurück.

Letsch lässt Ausfälle nicht als Ausrede gelten

Djuricins Gegenüber ärgert sich indes darüber, dass sich die Austria selbst immer wieder in prekäre Situationen manövrierte. "Wenn man ein Derby daheim 0:4 verliert, braucht man nicht mit Situationen wie vergebenen Chancen zu kommen. Wenn man solche Fehler macht wie wir heute, kann man kein Spiel gewinnen", so das Fazit von Veilchen-Coach Thomas Letsch.

"All das, was wir letzte Woche gegen Sturm gut gemacht haben, haben wir heute vermissen lassen. Im Nachhinein müssen wir froh sein, nur vier Tore bekommen zu haben, so ehrlich muss man sein" meint der Deutsche und fügt hinzu: "Sich auf die Ausfälle (u.a. Holzhauser, Serbest, Anm.) auszureden, wäre mir zu billig."

Die Bundesliga-Tabelle