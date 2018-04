SV Ried nach Sieg über den FAC vorerst auf Relegationsplatz

NFL Draft Fr 27.04. Wo landet der deutsche Wide Receiver? Serie A Live CFC Genua -

Hellas Verona Premier League Live Everton -

Newcastle Primera División Live Bilbao -

Levante Primeira Liga Live FC Porto -

Setubal Championship Derby County -

Cardiff J1 League Kashima -

Kobe Super Liga Roter Stern -

Cukaricki Ligue 1 Caen -

Toulouse DBU Pokalen Bröndby -

Midtjylland Copa Libertadores Cruzeiro -

Univ Chile First Division A Genk -

Brügge Championship Fulham -

Sunderland Ligue 1 Montpellier -

St. Etienne Primera División Levante -

FC Sevilla J1 League Kobe -

Kawasaki Primera División Espanyol -

Las Palmas Premier League Liverpool -

Stoke CSL Guangzhou Evergrande -

Jiangsu Championship Aston Villa -

Derby County Premier League Huddersfield -

Everton Primera División Real Sociedad -

Bilbao 1. HNL Dinamo Zagreb -

Rijeka Ligue 1 Lyon -

Nantes Serie A AS Rom -

Chievo Verona Championship Middlesbrough -

Millwall Premier League Swansea -

Chelsea Primera División Real Madrid -

Leganes Primeira Liga Benfica -

Tondela Ligue 1 Bordeaux -

Dijon Ligue 1 Lille -

Metz Ligue 1 Monaco -

Amiens Ligue 1 Strassburg -

Nizza Ligue 1 Troyes -

Caen Premier League Crystal Palace -

Leicester (Delayed) Primera División Villarreal -

Celta Vigo Serie A Inter Mailand -

Juventus Premier League Southampton -

Bournemouth (DELAYED) Premier League Newcastle -

West Bromwich (Delayed) Premier League Burnley -

Brighton (Delayed) Primera División Getafe -

Girona Serie A Crotone -

Sassuolo Premiership Celtic -

Rangers Eredivisie Feyenoord -

Sparta Ligue 1 Rennes -

Toulouse Serie A Sampdoria -

Cagliari Serie A Atalanta -

CFC Genua Serie A Bologna -

AC Mailand Serie A Hellas Verona -

SPAL Serie A Benevento -

Udinese Premier League West Ham -

Man City Primera División Alaves -

Atletico Madrid Ligue 1 Angers -

Marseille Premier League Man United -

Arsenal Superliga Bröndby -

Nordsjälland Serie A Florenz -

Neapel Primera División Valencia -

Eibar Primeira Liga Maritimo -

FC Porto Primera División La Coruna -

FC Barcelona Serie A FC Turin -

Lazio Ligue 1 PSG -

Guingamp Premier League FK Krasnodar -

Lok Moskau Premier League Tottenham -

Watford Primera División Real Betis -

Malaga Copa Libertadores Nacional -

Santos J1 League Kobe -

Tokyo 1. HNL Slaven Belupo -

Dinamo Zagreb Premier League Brighton -

Man United Primera División FC Sevilla -

Real Sociedad Primera División Girona -

Eibar Premier League Stoke -

Crystal Palace CSL Guangzhou R&F -

Shanghai Shenhua Premier League Lok Moskau -

Zenit Primera División Bilbao -

Real Betis Serie A AC Mailand -

Hellas Verona Premier League Everton -

Southampton Primera División Celta Vigo -

La Coruna Premier League Leicester -

West Ham (DELAYED) Primera División Villarreal -

Valencia Serie A Juventus -

Bologna Premier League Bournemouth -

Swansea (Delayed) Premier League Watford -

Newcastle (Delayed) J1 League Hiroshima -

Kobe Serie A Udinese -

Inter Mailand Premier League Man City -

Huddersfield Serie A Lazio -

Atalanta Serie A Chievo Verona -

Crotone Serie A CFC Genua -

Florenz Serie A Neapel -

FC Turin Premier League Chelsea -

Liverpool Premier League Arsenal -

Burnley Primera División FC Barcelona -

Real Madrid Primeira Liga FC Porto -

Feirense

Die SV Ried ist am Montag in der Fußball-Erste-Liga zumindest vorerst auf den Relegationsrang drei vorgestoßen. Die Innviertler siegten zum Auftakt der 30. Runde auswärts gegen Schlusslicht FAC mit 4:2 und liegen damit einen Punkt vor dem Vierten SC Wiener Neustadt, der am Dienstag Austria Lustenau empfängt. Neo-SVR-Coach Thomas Weissenböck feierte in seinem zweiten Spiel den zweiten Erfolg.

Die Rieder gingen in der 22. Minute in Führung, als die Gastgeber nach einem Corner den Ball nicht entscheidend aus der Gefahrenzone befördern konnten und Philipp Prosenik per Hinterkopf traf. Vier Minuten später erhöhte Seifedin Chabbi ebenfalls per Kopf nach einer Standard-Situation auf 2:0.

FAC: Hoffnung allein reicht nicht

In der 29. Minute schöpfte der FAC noch einmal Hoffnung: Oliver Markoutz enteilte der Rieder Abwehr und schupfte den Ball über Goalie Thomas Gebauer hinweg zum Anschlusstreffer in die Maschen.

Die zweite Hälfte stand zunächst im Zeichen der Wiener, doch die Oberösterreicher erzielten mit ihrem ersten wirklich gelungenen Angriff nach dem Seitenwechsel ihr drittes Tor. Tormann Martin Fraisl wehrte einen Schuss von Clemens Walch nur kurz ab und Chabbi staubte ab.

Chabbi übernimmt Führung in Torschützenliste

Die Partie schien gelaufen, doch dann sah Rieds Ronny Marcos in der 66. Minute die Rote Karte und der FAC bekam noch einmal Oberwasser - vor allem, nachdem Robert Völkl in der 79. Minute aus einem Elfmeter auf 2:3 verkürzte. In der 90. Minute gelang Chabbi per Elfmeter die endgültige Entscheidung - es war das 20. Saisontor für den Sohn von Rieds Ex-Trainer Lassaad Chabbi und Führenden der Torschützenliste.