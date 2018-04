Smail Prevljak: "Vierjahresvertrag bei Red Bull Salzburg? Nichts ist fix"

Primera División Girona -

Smail Prevljak hätte sich in der vergangenen Woche wohl etwas weniger Aufmerksamkeit gewünscht. Erst verschoss der Leih-Stürmer des SV Mattersburg einen Elfmeter im Cup-Halbfinale gegen seinen Stammklub Red Bull Salzburg und bekam dafür auch noch Hohn ab. Und das sogar von Rapid-Präsident Michael Krammer.

"Es zeugt von einer gewissen burgenländischen Intelligenz, wenn man den Leihspieler von Salzburg den Elfmeter schießen lässt", scherzte Krammer in einem unbeabsichtigten Video-Interview mit dem Kabarettisten Max Schmiedl. "Den Salzburg gerade um vier Jahre verlängert hat. Das ist ein echter Burgenländer-Witz. Zuerst hat der Schiedsrichter ein reguläres Mattersburg-Tor nicht gegeben und dann schießt der Salzburger Leihspieler den Elfmeter. Das ist ein Burgenländer-Witz, oder?"

Und anschließend verschoss der 22-Jährige auch noch gegen den SKN St. Pölten einen Strafstoß. Durch einen späten Bürger-Ausgleich endete die Partie noch mit 1:1. Anschließend stellte sich Prevljak dem Sky-Interview und antwortete auf die Frage, ob er tatsächlich für vier Jahre bei den Bullen verlängerte: "Ich habe noch ein Jahr bei Salzburg Vertrag, die Gespräche laufen und ich werde das mit meinem Berater in Ruhe entscheiden. Sie werden in den nächsten Tagen wissen für was. Es ist noch nichts fix."

