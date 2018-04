ÖFB-Cup-Halbfinale: Eze köpfelt SK Sturm Graz gegen Rapid ins Cup-Finale

Fed Cup Women National Team Sa 21.04. Halbfinale! Kerber, Görges und Co. gegen Tschechien Serie A Live Quattro Stadi Coupe de France Live Caen -

Das ÖFB-Cup-Endspiel am 9. Mai in Klagenfurt lautet Red Bull Salzburg gegen Sturm Graz. Die Steirer feierten am Mittwochabend vor der Grazer Cup-Rekordkulisse von 15.750 Zuschauern einen 3:2-(1:0)-Halbfinal-Heimsieg nach Verlängerung über Rapid, das damit weiter seit der Meisterwürde 2008 titellos bleibt. Matchwinner für die "Blackies" war Joker Emeka Eze, der in der 102. Minute zum Endstand traf.

Zuvor hatte Ezes nigerianischer Landsmann Bright Edomwonyi die Gastgeber zweimal in Führung (24., 62.) gebracht, die Louis Schaub (58.) und Giorgi Kvilitaia (84.) jeweils egalisierten. Dank Eze, der in der 87. Minute für Edomwonyi eingewechselt wurde und nach einer Flanke von Thorsten Röcher mit dem Kopf zur Stelle war, setzten sich im sechsten Cup-Duell mit den Hütteldorfern am Ende doch noch erstmals die Grazer durch.

SK Sturm Graz siegt vor Legende Ivica Osim

Durch den Finaleinzug von Titelverteidiger Salzburg, der auf sein fünftes Double en suite losgeht, steht fest, dass bereits Rang fünf in der Meisterschaft zur Teilnahme an der Europa-League-Qualifikation reicht. Da die in der Meisterschaft acht Punkte vor Sturm Graz an der Spitze liegenden "Bullen" auch noch im Europa-League-Halbfinale gegen Olympique Marseille (26. April auswärts, 3. Mai heim) im Einsatz sind, muss das Endspiel in Klagenfurt vom 1. auf 9. Mai verlegt werden.

Die Zuschauer in der ausverkauften Merkur Arena, darunter auch ÖFB-Teamchef Franco Foda und Sturms Trainerlegende Ivica Osim, sahen von Beginn weg ein packendes Match mit zahlreichen Chancen auf beiden Seiten. Rapids Solospitze Philipp Schobesberger hatte die erste und scheiterte dabei aus spitzem Winkel an Tormann Jörg Siebenhandl (7.). Auf der Gegenseite klärte Goalie Richard Strebinger einen Schuss von Peter Zulj zur Ecke (9.). Danach war wieder Rapid dran, als ein schlechter Abschluss von Boli Bolingoli nach Lochpass von Louis Schaub wenige Zentimeter am langen Eck vorbeizischte (11.).

Thriller in der Grazer Merkur-Arena

Sturm-Torjäger Deni Alar hätte in der 14. Minute auf 1:0 stellen müssen, doch der Ex-Rapidler köpfelte den Ball nach einer Flanke von Jakob Jantscher genau auf Strebinger. Zehn Minuten später war es dann soweit: Nach einem weiten Ausschuss von Siebenhandl enteilte Edomwonyi Rapids Außenverteidigern Bolingoli und Stephan Auer und bezwang Strebinger eiskalt per "Gurkerl". In der 32. Minute hätte es sogar schon 2:0 heißen können, als der Ball nach einem missglückten Rettungsversuch von Galvao im hohen Bogen über Strebinger flog, vor dem Tor aufsprang und in der Folge an die Latte klatschte.

90er bis heute: Die Top-Elf von Sturm Graz und Rapid Wien © GEPA 1/15 Wir präsentieren vor dem Cup-Schlager: Die Top-Elf von Sturm und Rapid seit den 90ern. Kriterien: Leistung, Einsätze, Kult & Titel. © GEPA 2/15 Tor: Michael Konsel: Kickte von 1985 bis 1997 bei Rapid und absolvierte 464 Spiele für die Hütteldorfer. In Rapids Team des Jahrhunderts. Wechselte später zum AS Rom. © GEPA 3/15 Abwehr: Günther Neukirchner: Nur Mario Haas hatte mehr Einsätze als Günther Neukirchner (510). Konnte mehrere Positionen bekleiden und spielte auch für die Nationalmannschaft. © GEPA 4/15 Abwehr: Trifon Ivanov: "Nur" zwei Jahre bei Rapid aber dennoch im Rapid- "Team des Jahrhunderts". Vielleicht der kultigste Spieler in der Vereinsgeschichte. Am 13. Februar 2016 viel zu früh verstorben. © GEPA 5/15 Abwehr: Peter Schöttel: Wurde erst von Steffen Hofmann als Rekordspieler abgelöst. Über zehn Jahre lang wurde seine Rückennummer 5 nicht mehr vergeben. Einer der Großen in der Rapid-Geschichte. © GEPA 6/15 Defensives Mittelfeld: Dietmar Kühbauer: Auch der giftige Sechser Dietmar Kühbauer ist in der Jahrhundertelf des SK Rapid. Absolvierte 172 Spiele für den Verein und kickte anschließend u.a. für Real Sociedad und VfL Wolfsburg. © GEPA 7/15 Defensives Mittelfeld: Andres Fleurquin: Kickte "nur" eineinhalb Jahre für Sturm Graz, war aber eine feste Säule der großen Champions-League-Erfolge der Grazer. Der schon damals moderne Sechser aus Uruguay brachte ganz viel Flair nach Österreich. © GEPA 8/15 Offensives Mittelfeld: Andreas Herzog: Österreichs Rekordnationalspieler kickte 189 Mal für den SK Rapid (37 Tore) und machte bei Werder Bremen und Bayern München die große Karriere. Ebenfalls in der Jahrhundert-Elf. © GEPA 9/15 Offensives Mittelfeld: Steffen Hofmann: Rapids Rekordspieler, allgemein in Hütteldorf als Fußballgott bekannt und eine lebende und aktive Legende. Wird im Sommer abtreten. © GEPA 10/15 Offensives Mittelfeld: Hannes Reinmayr: Der Super-Techniker und Ex-Teamspieler kam 1995 aus Uerdingen nach Graz und schlug ein wie eine Bombe. Einer der talentiertesten Bundesliga-Kicker seiner Zeit, Teil des magischen Dreiecks. © GEPA 11/15 Stürmer: Ivica Vastic: 1994 kam Vastic von Duisburg zu Sturm und wurde zur großen Erfolgsgeschichte. Einer der besten Spieler der Liga-Geschichte. Ebenfalls Teil des magischen Dreiecks. Erzielte 152 Tore für Sturm. © GEPA 12/15 Stürmer: Mario Haas. Rekordspieler des SK Sturm (541 Einsätze). Rekordtorschütze des SK Sturm (207). Teil des magischen Dreiecks. Dreifacher österreichischer Meister, vierfacher Pokalsieger. Einer der besten Stürmer der jüngeren Bundesliga-Geschichte. © GEPA 13/15 Trainer: Ivica Osim: Der vielleicht beste Trainer der österreichischen Bundesliga-Geschichte. Revolutionierte die Spielkultur des SK Sturm und ist heute in Graz, dem ehemaligen Jugoslawien und Japan eine lebende Legende. © GEPA 14/15 Ersatzbank: Ladislav Maier - Franco Foda, Darko Milanic, Krzysztof Ratajczyk - Roman Mählich, Branko Boskovic, Andreas Heraf, Markus Schopp, Samir Muratovic - Rene Wagner, Jan Aage Fjörtoft © SPOX 15/15

Unmittelbar nach der Pause schlug eine Schobesberger-Flanke knapp neben der Außenstange ein (46.). Wenig später jubelte Sturm nach einem Kopfball von Röcher über das 2:0, das aber von Schiedsrichter Robert Schörgenhofer wegen Tormann-Behinderung von Zulj nicht gegeben wurde (49.). Auf der Gegenseite ließen der kurz zuvor eingewechselte Kvilitaia und Schaub nach einer Schobesberger-Flanke zunächst das 1:1 aus (56.), das kurz darauf doch noch glückte: Nach einem von Siebenhandl abgewehrten Kvilitaia-Schuss verwertete Schaub den Abpraller (58.).

Bright Edomwonyi schnürt Doppelpack

Danach schien die Partie zu kippen. Aber genau in dieser besten Rapid-Phase spielte Edomwonyi im Konter seine Schnelligkeit erneut aus und erzielte nach Vorarbeit von Zulj das 2:1 (62.). Rapid brauchte etwas, um sich von diesem Schock zu erholen, übernahm jedoch dann immer deutlicher das Kommando, weil Sturm aufgrund seines hohen Laufpensums langsam müde wurde. Nach einem Eckball von Thomas Murg traf Kvilitaia per Kopf zum 2:2. Da Schaub im Finish an Siebenhandl scheiterte (89.), ging es in die Verlängerung.

In dieser blieb der Sturm-Tormann auch im Duell mit Kvilitaia Sieger (93.). Auf der Gegenseite zeichnete sich Strebinger mit einer Glanzparade nach einem Kopfball von Lukas Spendlhofer aus (97.). Beim Kopfball von Eze war er dann aber machtlos. Sturm darf somit im Gegensatz zu Rapid vom ersten Titel seit der Meisterschaft 2011 träumen. Der vierte und bisher letzte Cup-Sieg der Grazer datiert aus dem Jahr 2010.

ÖFB-Pokalwettbewerb: Die Liste der letzten zehn Cupsieger