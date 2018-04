SK Rapid Wien im halbleeren Allianz Stadion - Sektorensperre greift

Derby-Wochenende Sa 07.04. Everton - Liverpool, United - City & Real - Atletico Ligue 1 St. Etienne -

SK Rapids Allianz Stadion wird am Samstag so schlecht wie noch nie in einem Match der Bundesliga besucht sein. Im Heimspiel gegen den SKN St. Pölten greift nämlich die von der Bundesliga wegen der Derby-Randale im Februar ausgesprochene Sektorensperre, weshalb nur rund 10.000 Zuschauer in der Hütteldorfer Arena erwartet werden.

Der "Block West", Heimat der organisierten Fanszene, bleibt ebenso leer wie Bereiche der Längstribünen oder der überwiegende Teil der zweiten Hinter-Tor-Tribüne. Dort ist lediglich der Gästesektor geöffnet - und darin werden Rapid-Fans, vornehmlich jene vom "Block West", untergebracht. Die 258 mitreisenden SKN-Anhänger nehmen in einem Bereich der Allianz Tribüne gegenüber der Haupttribüne Platz.

Die Maßnahme, Rapid-Fans in den Gästebereich zu verfrachten, sorgte zuletzt für Diskussionen. In der Presseaussendung der Bundesliga zur Sektorensperre für Rapid hatte es geheißen, dass durch dieses Urteil "die Bildung eines alternativen Fansektors" unterbunden werden solle.

Nun dürfte genau das Gegenteil passieren, und zwar auch deshalb, weil es die Liga verabsäumte, das Verbot der Bildung eines alternativen Fansektors auch in ihrer an Rapid ergangenen schriftlichen Urteilsausführung zu erwähnen.

Bundesliga: Überblick über Vorfälle mit Fans des SK Rapid Wien © GEPA 1/14 Rapid Wien droht zu implodieren, der Verein hat seine Fans nicht im Griff. SPOX fasst die Vorfälle mit Rapid-Fans der letzten Jahre zusammen. © GEPA 2/14 22. Mai 2011: Rapid-Anhänger stürmen im Derby beim Stand von 0:2 den Rasen und attackieren Austria-Fans mit Leuchtraketen. Es folgt ein Spielabbruch, Rapid erhält als Strafe ein Geisterspiel und eine Pönale von 50.000 Euro. © GEPA 3/14 23. August 2012: Zwischen Fans von Rapid und PAOK Saloniki kommt es im Play-off-Hinspiel der Europa League in Thessaloniki zu schweren Ausschreitungen. Die UEFA sanktioniert die Hütteldorfer mit einem Geisterspiel und einer Geldstrafe von 75.000 Euro. © getty 4/14 7. September 2013: Nach einem Freundschaftsspiel im Hanappi-Stadion gegen den 1. FC Nürnberg liefern sich die befreundeten Fan-Gruppen beider Clubs Kämpfe mit der Polizei. © GEPA 5/14 4. April 2014: Zwei Tage vor dem Derby schlagen vermummte Rapid-Fans abends in der Nähe der Generali Arena den Austria-Nachwuchsspieler Valentin Grubeck krankenhausreif. © GEPA 6/14 9. November 2014: Beim Derby im Happel-Stadion kommt es zu Ausschreitungen. In den darauffolgenden beiden Duellen bleiben die Gästesektoren geschlossen. Zudem gibt es bedingte Sperren der Heimsektoren, die schließlich für beide Clubs schlagend werden. © GEPA 7/14 4. März 2015: Im Falle von Rapid tritt diese Sperre im Spiel gegen Altach in Kraft. Da die Hütteldorfer im Happel-Stadion laut Bundesliga allerdings einen "alternativen Fan-Sektor" zulassen, müssen die Grün-Weißen 15.000 Euro zahlen. © GEPA 8/14 4. August 2016: Rapid-Profi Maximilian Entrup wird beim Auslaufen nach dem Heim-3:0 in der Europa-League-Qualifikation über Schodsina im Allianz Stadion Ziel einer Knallkörper-Attacke. Der Stürmer war einst Mitglied der aktiven Austria-Fanszene. © GEPA 9/14 12. Februar 2017: Nach Ausschreitungen vor und während des Derbys im Happel-Stadion muss Rapid 35.000 Euro und die Austria 20.000 Euro zahlen. © GEPA 10/14 8. April 2017: Rapid-Ultras holen den Mannschaftsbus nach einem 0:3 in Ried bei der Heimreise von der Autobahn. Der Verein vermeldet eine "ganz normale Aussprache zwischen der Mannschaft und Fans, bei der es zu keinen negativen Vorfällen kam". © GEPA 11/14 6. August 2017: Rapid-Fans provozieren mit Wurfgeschoßen auf Austrias Raphael Holzhauser eine mehrminütige Derby-Unterbrechung. Der Club erhält dafür eine Geldstrafe von 30.000 Euro. © GEPA 12/14 13. August 2017: In der Südstadt gegen die Admira fliegen wieder aus dem Rapid-Sektor Gegenstände auf das Spielfeld. Die Partie wird unterbrochen, Rapid muss 15.000 Euro bezahlen. © GEPA 13/14 4. Februar 2018: Neuerlich steht das Derby im Allianz Stadion vor dem Abbruch, weil Gegenstände auf Holzhauser - der eine blutende Wunde erleidet - geworfen werden. Zudem unterbinden zwei Platzstürmer im Finish einen vielversprechenden Austria-Angriff. © GEPA 14/14 11. Februar 2018: Ein homophobes Plakat nimmt Bezug auf den Holzhauser-Feuerzeug-Wurf. Die Rapid-Ultras bezeichnen beim Gastspiel in der Südstadt Holzhauser als "Woamen" und verharmlosen den Wurf.

SK Rapid Wien: Einbußen von 250.000 Euro

Der Hütteldorfer Wirtschafts-Geschäftsführer Christoph Peschek meinte dazu am Freitag: "Es geht nicht darum, die Intention des Urteils zu interpretieren, sondern ein Urteil umzusetzen." Der Wiener bezifferte den Gesamtschaden für Rapid einschließlich der 100.000-Euro-Geldstrafe auf 250.000 Euro.

Etwa 2.100 Personen finden im Gästesektor Platz. Zunächst durften von der Sperre betroffene Rapid-Abonnenten, die gleichzeitig auch Mitglieder sind und bei bisher zumindest zwölf Liga-Heimpartien in dieser Saison im Stadion waren, Karten in diesem Bereich erwerben. Die zwölf Euro pro Ticket kommen dem Nachwuchs zugute. Von dieser Möglichkeit machten bis Donnerstagabend rund 1.600 Personen Gebrauch, die übrigen 500 Tickets gingen für die restlichen Mitglieder und/oder Abonnenten in den offenen Verkauf.

Die Bundesliga wird die Vorkommnisse rund um diese Partie genau beobachten, gab sich aber zunächst einmal zurückhaltend. "Die ÖFBL wird keinerlei weitere Interpretationen oder Auslegungen des Beschlusses vornehmen, da dies ausschließlich den zuständigen Gremien - im konkreten Fall dem Senat 1 - obliegt, welche sich gegebenenfalls mit der Umsetzung des Beschlusses befassen werden", hieß es in einer schriftlichen Stellungnahme gegenüber der APA.