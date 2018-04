Premier League: AFC Bournemouth zeigt Interesse an Sturm-Graz-Talent Dario Maresic

Fed Cup Women National Team So 22.04. Halbfinale! Kerber, Görges und Co. gegen Tschechien Serie A Live Sassuolo -

Florenz Super Liga Live Radnicki Nis -

Roter Stern Ligue 1 Amiens -

Straßburg Ligue 1 Guingamp -

Monaco Ligue 1 Metz -

Caen Ligue 1 Toulouse -

Angers Championship Cardiff -

Nottingham Serie A AC Mailand -

Benevento Copa del Rey FC Sevilla -

FC Barcelona Primeira Liga Estoril -

Benfica Primera División Girona -

Espanyol Serie A Cagliari -

Bologna Premier League Arsenal -

West Ham Ligue 1 Nizza -

Montpellier Serie A Udinese -

Crotone Serie A Chievo Verona -

Inter Mailand Serie A Lazio -

Sampdoria Serie A Atalanta -

FC Turin Premier League ZSKA Moskau -

FK Krasnodar Primera División Malaga -

Real Sociedad 1. HNL Hajduk Split -

Dinamo Zagreb Ligue 1 St. Etienne -

Troyes Premier League Man City -

Swansea First Division A Brügge -

Lüttich Primera División Las Palmas -

Alaves Premier League Stoke -

Burnley (Delayed) Primera División Atletico Madrid -

Real Betis Serie A Juventus -

Neapel Ligue 1 Bordeaux -

PSG Superliga Boca Juniors -

Newell's Old Boys Serie A CFC Genua -

Hellas Verona Premier League Everton -

Newcastle Primera División Bilbao -

Levante Primeira Liga FC Porto -

Setubal J1 League Kashima -

Kobe Super Liga Roter Stern -

Cukaricki DBU Pokalen Bröndby -

Midtjylland Copa Libertadores Cruzeiro -

Univ Chile First Division A Genk -

Brügge Championship Fulham -

Sunderland Ligue 1 Montpellier -

St. Etienne Primera División Levante -

FC Sevilla J1 League Kobe -

Kawasaki Primera División Espanyol -

Las Palmas Premier League Liverpool -

Stoke CSL Guangzhou Evergrande -

Jiangsu Championship Aston Villa -

Derby County Premier League Huddersfield -

Everton Primera División Real Sociedad -

Bilbao 1. HNL Dinamo Zagreb -

Rijeka Ligue 1 Lyon -

Nantes Serie A AS Rom -

Chievo Verona Championship Middlesbrough -

Millwall Premier League Swansea -

Chelsea Primera División Real Madrid -

Leganes Primeira Liga Benfica -

Tondela Ligue 1 Bordeaux -

Dijon Ligue 1 Lille -

Metz Ligue 1 Monaco -

Amiens Ligue 1 Strassburg -

Nizza Ligue 1 Troyes -

Caen Premier League Crystal Palace -

Leicester (Delayed) Primera División Villarreal -

Celta Vigo Serie A Inter Mailand -

Juventus Premier League Southampton -

Bournemouth (DELAYED) Premier League Newcastle -

West Bromwich (Delayed) Premier League Burnley -

Brighton (Delayed) Primera División Getafe -

Girona Serie A Crotone -

Sassuolo Premiership Celtic -

Rangers Eredivisie Feyenoord -

Sparta Ligue 1 Rennes -

Toulouse Serie A Sampdoria -

Cagliari Serie A Atalanta -

CFC Genua Serie A Bologna -

AC Mailand Serie A Hellas Verona -

SPAL Serie A Benevento -

Udinese Premier League West Ham -

Man City Primera División Alaves -

Atletico Madrid Ligue 1 Angers -

Marseille Premier League Man United -

Arsenal Superliga Bröndby -

Nordsjälland Serie A Florenz -

Neapel Primera División Valencia -

Eibar Primeira Liga Maritimo -

FC Porto Primera División La Coruna -

FC Barcelona Serie A FC Turin -

Lazio Ligue 1 PSG -

Guingamp Premier League FK Krasnodar -

Lok Moskau Premier League Tottenham -

Watford Primera División Real Betis -

Malaga Copa Libertadores Nacional -

Santos J1 League Kobe -

Tokyo Premier League Brighton -

Man United Primera División FC Sevilla -

Real Sociedad

Dario Maresic' geplatzter Wechsel zu Hannover 96 sorgte in Insiderkreisen für Stirnrunzeln. Die beteiligten Parteien waren sich mündlich einig, auch ein Handgeld im sechsstelligen Bereich wurde bereits diskutiert. Bis Hannover-Klubchef Martin Kind auf die Bremse trat: "Das Thema haben wir abgearbeitet, es hat sich erledigt."

Der 18-Jährige wird sich nun also anders orientieren und könnte stattdessen in der Grafschaft Dorset im Südwesten Englands andocken: Wie SPOX erfuhr, liegt Maresic ein Vertragsangebot von AFC Bournemouth vor. Der Elfte der Premier League sieht in Maresic ein langfristiges Investment und könnte den Innenverteidiger sofort an den FC Zürich weiterverleihen. Eine Entscheidung über Maresic' Zukunft dürfte bald fallen.

Sturm Graz sucht neue Innenverteidiger

Während der österreichische U21-Nationalspieler in der Premier League andocken könnte, schauen die Grazer durch die Finger. Maresic' Vertrag beim SK Sturm endet bekanntlich im Sommer. Die Suche nach neuen Innenverteidigern läuft in Graz derweilen auf Hochtouren. Christian Schulz beendet im Sommer seine Karriere, Christian Schoissengeyr verlässt den Verein ablösefrei.

Mit Lukas Spendlhofer soll der Vertrag vorzeitig verlängert werden. Und laut SPOX-Informationen steht auch Ex-Wacker-Innsbruck-Verteidiger Stipe Vucur auf Sturms Liste mit potenziellen Neuzugängen. Der Vertrag des 25-Jährigen beim 1.FC Kaiserslautern läuft im Sommer aus. Vucur absolvierte in der laufenden Saison 30 Spiele, erzielte drei Tore, liegt mit den Roten Teufel aber am Tabellenende der 2. Bundesliga. Zudem soll Sturm auch über Liefering-Linksverteidiger Emir Karic nachdenken.

Die Bundesliga-Tabelle