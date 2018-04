Offiziell: Sturm Graz verpflichtet Anastasios Avlonitis

NFL Draft Sa 28.04. Tag 2: Wird der Deutsch-Amerikaner gedraftet? A-League Newcastle Jets -

Jetzt ist es auch offiziell: Ein alter Bekannter wird ab dem Sommer 2018 wieder die Fußballschuhe für die Grazer schnüren: Anastasios Avlonitis kehrt ablösefrei von Panathinaikos Athen zu den Schwarz-Weißen zurück und setzt seine Unterschrift unter einen Zwei-Jahres-Vertrag. Der 28-Jährige hat seinen Vertrag beim griechischen Hauptstadtklub Mitte April aufgelöst.

Schon im Frühjahr 2016 absolvierte der 1,90-Meter-Innenverteidiger 17 Pflichtspiele als Leihspieler für den SK Sturm, ehe er im Sommer 2016 wieder zu seinem Stammverein Olympiakos Piräus zurückkehrte. Nach einer verletzungsbedingten Pause war "Tasos" für den Hearts of Midlothian FC und Panathinaikos Athen tätig.

"Wollten Tasos schon im Jahr 2016 behalten"

"Wir wollten Tasos schon im Jahr 2016 beim SK Sturm behalten. Umso erfreuter sind wir, dass es nun mit dem Transfer geklappt hat. Er ist ein extrem kompletter und routinierter Innenverteidiger, der seine Qualitäten beim SK Sturm schon nachhaltig unter Beweis gestellt hat und charakterlich hervorragend in unser Team passt", freut sich Sturm-Sportdirektor Günter Kreissl über die Verpflichtung.

"Sturm ist sehr erfolgreich in den letzten beiden Jahren. Gerade in dieser Saison können sie mit dem zweiten Platz in der Liga und mit dem Einzug ins Cupfinale tolle Erfolge feiern. Genau da möchte ich auch in der neuen Saison anschließen. Graz ist eine wunderschöne Stadt und Sturm ein toller Verein", so der Grieche über seine Rückkehr nach Graz.

