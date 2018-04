Medien: TSV-Hartberg-Erfolgstrainer Christian Ilzer wechselt zum Wolfsberger AC

Primera División Live Girona -

Die Absage von Andreas Herzog schmerzte dem Wolfsberger AC massiv. Ein Rückschlag, der nun aber schnell vergessen sein dürfte: Denn die Kärntner dürften sich einen Topcoach sichern: Laut Krone wird Hartbergs Erfolgstrainer Christian Ilzer neuer Coach beim WAC.

Somit kehrt Ilzer an alte Wirkungsstätte zurück - der 40-Jährige agierte zwischen 2015 und 2017 als Co-Trainer bei den Wolfsbergern. Hartberg dementiert das Engagement noch intensiv. Kein Wunder: Die Hartberger stehen überraschend auf Rang zwei und haben den Aufstieg in die Bundesliga vor Augen.

Vier bzw. sechs Punkte Vorsprung hält die Truppe des begehrten Trainers Ilzer auf die Verfolger Wr. Neustadt und SV Ried. Nach der Niederlage von Leader Innsbruck gegen Kapfenberg fehlen Hartberg selbst auf Platz eins nur noch sechs Zähler.

TSV Hartberg: Gemeinderat sichert Unterstützung zu

Sportlich ist der TSV also auf Kurs Richtung Bundesliga, die Infrastruktur in Hartberg ist allerdings noch nicht so weit, weshalb der Montag mit Spannung erwartet wird. Man hofft auf einen positiven Lizenzierungsbescheid.

Dieser dürfte nach den letzten Entwicklungen deutlich näher gerückt sein. Denn wie die Kleine Zeitung berichtet, hat der Hartberger Gemeinderat einstimmig beschlossen, für die Erneuerung des Stadionrasens und einige Adaptierungen, wie etwa an der Flutlichtanlage, insgesamt 730.000 Euro bereitzustellen.

Bei einem Aufstieg würden im ersten Jahr mobile Tribünen hinter den Toren errichtet. Zudem wurde dem Verein das Baurecht erteilt, das Stadion im kommenden Jahr bundesligatauglich zu machen. Dafür gibt es eine GmbH mit dem TSV Hartberg Fußball als Gesellschafter, die die Kosten trägt. Das gesamte Volumen umfasst 5,3 Millionen Euro, berichtet die Kleine Zeitung.

