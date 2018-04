Cup-Halbfinale Sturm Graz-Rapid Wien: "Ein Fußballfest, das keinen Verlierer verdient hat"

Fed Cup Women National Team Sa 21.04. Halbfinale! Kerber, Görges und Co. gegen Tschechien Cup Fenerbahce -

Die Wochen der außergewöhnlichen Fußballabende fanden mit dem ÖFB-Cup-Halbfinale zwischen dem SK Sturm und Rapid Wien eine würdige Fortsetzung. Zur Abwechslung nicht in Form einer furiosen Aufholjagd, sondern eines offenen Schlagabtausches, der letztlich unverdientermaßen einen Verlierer hervorbringen musste.

Es war ein lehrbuchmäßiger Cup-Fight, der am Ende vor allem für ein prägendes Schlagwort sorgte: Werbung.

"Das war heute definitiv eine Mega-Werbung für den österreichischen Fußball", meinte etwa Günter Kreissl nach dem 3:2-Erfolg seiner Grazer in der Verlängerung. Und Sturms Geschäftsführer Sport lieferte auch gleich eine Erläuterung, die die 120 atemberaubenden Minuten knackig zusammenfasste: "Eines der besten Bewerbsspiele, die ich je in Österreich gesehen habe. Unglaubliche Intensität, unglaubliche Leidenschaft, unfassbare Stimmung, wahnsinnig viele Torchancen, ein dramatischer Spielverlauf."

Sturm-Coach Heiko Vogel von Fan-Kulisse begeistert

Drei Mal mussten die Schwarz-Weißen in Führung gehen, um letztlich auch den Platz als Sieger verlassen zu können. Zu unnachgiebig zeigte sich Rapid, das immer wieder den Weg zurück fand und auch Chancen auf mehr gehabt hätte. "Das Pendel hätte heute in beide Richtungen ausschlagen können", gab Kreissl zu. "Ich will jetzt nicht sagen, dass wir die Glücklicheren waren, aber mir fällt heute nichts Besseres ein."

Selbiges unterstrich auch Heiko Vogel, der die Partie schlicht als "sensationell" beschrieb. "Und zwar Alles." Das begann schon, als der schwarz-weiße Anhang zwei Stunden vor Spielbeginn für den ankommenden Mannschaftsbus Spalier stand und die Spieler so heiß machte für das Duell mit Rapid. "In der Art habe ich das auch noch nie erlebt", gab der Sturm-Trainer zu.

90er bis heute: Die Top-Elf von Sturm Graz und Rapid Wien © GEPA 1/15 Wir präsentieren: Die Top-Elf von Sturm und Rapid seit den 90ern. Kriterien: Leistung, Einsätze, Kult & Titel. © GEPA 2/15 Tor: Michael Konsel: Kickte von 1985 bis 1997 bei Rapid und absolvierte 464 Spiele für die Hütteldorfer. In Rapids Team des Jahrhunderts. Wechselte später zum AS Rom. © GEPA 3/15 Abwehr: Günther Neukirchner: Nur Mario Haas hatte mehr Einsätze als Günther Neukirchner (510). Konnte mehrere Positionen bekleiden und spielte auch für die Nationalmannschaft. © GEPA 4/15 Abwehr: Trifon Ivanov: "Nur" zwei Jahre bei Rapid aber dennoch im Rapid- "Team des Jahrhunderts". Vielleicht der kultigste Spieler in der Vereinsgeschichte. Am 13. Februar 2016 viel zu früh verstorben. © GEPA 5/15 Abwehr: Peter Schöttel: Wurde erst von Steffen Hofmann als Rekordspieler abgelöst. Über zehn Jahre lang wurde seine Rückennummer 5 nicht mehr vergeben. Einer der Großen in der Rapid-Geschichte. © GEPA 6/15 Defensives Mittelfeld: Dietmar Kühbauer: Auch der giftige Sechser Dietmar Kühbauer ist in der Jahrhundertelf des SK Rapid. Absolvierte 172 Spiele für den Verein und kickte anschließend u.a. für Real Sociedad und VfL Wolfsburg. © GEPA 7/15 Defensives Mittelfeld: Andres Fleurquin: Kickte "nur" eineinhalb Jahre für Sturm Graz, war aber eine feste Säule der großen Champions-League-Erfolge der Grazer. Der schon damals moderne Sechser aus Uruguay brachte ganz viel Flair nach Österreich. © GEPA 8/15 Offensives Mittelfeld: Andreas Herzog: Österreichs Rekordnationalspieler kickte 189 Mal für den SK Rapid (37 Tore) und machte bei Werder Bremen und Bayern München die große Karriere. Ebenfalls in der Jahrhundert-Elf. © GEPA 9/15 Offensives Mittelfeld: Steffen Hofmann: Rapids Rekordspieler, allgemein in Hütteldorf als Fußballgott bekannt und eine lebende und aktive Legende. Wird im Sommer abtreten. © GEPA 10/15 Offensives Mittelfeld: Hannes Reinmayr: Der Super-Techniker und Ex-Teamspieler kam 1995 aus Uerdingen nach Graz und schlug ein wie eine Bombe. Einer der talentiertesten Bundesliga-Kicker seiner Zeit, Teil des magischen Dreiecks. © GEPA 11/15 Stürmer: Ivica Vastic: 1994 kam Vastic von Duisburg zu Sturm und wurde zur großen Erfolgsgeschichte. Einer der besten Spieler der Liga-Geschichte. Ebenfalls Teil des magischen Dreiecks. Erzielte 152 Tore für Sturm. © GEPA 12/15 Stürmer: Mario Haas. Rekordspieler des SK Sturm (541 Einsätze). Rekordtorschütze des SK Sturm (207). Teil des magischen Dreiecks. Dreifacher österreichischer Meister, vierfacher Pokalsieger. Einer der besten Stürmer der jüngeren Bundesliga-Geschichte. © GEPA 13/15 Trainer: Ivica Osim: Der vielleicht beste Trainer der österreichischen Bundesliga-Geschichte. Revolutionierte die Spielkultur des SK Sturm und ist heute in Graz, dem ehemaligen Jugoslawien und Japan eine lebende Legende. © GEPA 14/15 Ersatzbank: Ladislav Maier - Franco Foda, Darko Milanic, Krzysztof Ratajczyk - Roman Mählich, Branko Boskovic, Andreas Heraf, Markus Schopp, Samir Muratovic - Rene Wagner, Jan Aage Fjörtoft © SPOX 15/15

"Es war angerichtet für etwas Großes. Kompliment auch an Rapid, es war ein Fußballfest zweier fantastischer Mannschaften. 120 Minuten so ein Tempo zu gehen ... das wäre mir neu, das hab ich in letzter Zeit nicht gesehen. Heute sind alle auf ihre Kosten gekommen", war der Deutsche angetan vom furiosen Kick. Nachsatz: "Bis auf Rapid und seine Fans, aber ein Finale mit drei Mannschaften zu spielen ist schwierig. Auch wenn es ein Fußballfest war, das keinen Verlierer verdient hat."

Rapid-Kapitän Stefan Schwab: "Es tut weh"

Damit sprach Vogel Stefan Schwab aus der Seele. "Es gab eine Fülle an Chancen, wir waren in der ersten Hälfte schlechter, Sturm in der zweiten. Am Ende des Tages geht es im Cup aber ums Weiterkommen, das hat Sturm heute geschafft und deswegen sind wir riesig enttäuscht", sprach der sichtlich niedergeschlagene Rapid-Kapitän. Seine Analyse fiel ebenso sporadisch wie treffend aus: "Sturm war um ein Tor effizienter. Wir brauchen nicht sagen, dass Sturm verdient gewonnen oder wir verdient verloren haben. Es war ein richtig geiles Spiel von beiden Mannschaften. Nur können wir uns davon heute nichts kaufen und es tut natürlich weh, die Sturmspieler feiern sehen."

Zu Feiern gab es für die Grazer in der mit 15 750 Zuschauern - Rekordkulisse! - ausverkauften Arena in Liebenau viel. Immer wieder wurden die mittlerweile in Cup-Final-T-Shirts gekleideten Sturm-Spieler von ihren Fans aus der Kabinenparty zurück vor die Kurve beordert. Ein Tollhaus, das wohl nur ein kleiner Vorgeschmack auf das war, was sich rund um das Finale abspielen wird.

Vorfreude auf Grazer Völkerwanderung nach Klagenfurt

"Ich verspüre riesige Vorfreude, weil ich weiß, welche Völkerwanderung da von der Steiermark nach Kärnten stattfinden wird. Wir dürfen uns jetzt schon auf ein sehr stimmungsvolles Cup-Finale freuen", strahlte Kreissl. Der 43-Jährige war 2010 schon dabei, als Sturm sich zuletzt den Cup-Titel holen konnte. Damals als Tormanntrainer von Gegner Wr. Neustadt. "Sturm kann ruhig wieder gewinnen, so wie damals", schmunzelte Kreissl, der sein Schicksal mit Jörg Siebenhandl teilt. Der Sturm-Goalie stand vor acht Jahren im Kader der Wr. Neustädter und damit ebenfalls auf der anderen Seite. "Die Kulisse war überragend, mit sicher 25.000 Sturmfans im Stadion. Ich hoffe, dass sie uns wieder begleiten werden", so der 28-Jährige.

Über die Bühne gehen wird das Endspiel nun nicht wie bisher geplant am 1., sondern am 9. Mai. "Schuld" daran sind die auch in Europa höchst erfolgreichen Salzburger, die in Mattersburg den Einzug ins Finale realisierten. "Ich rate jedem dieses Spiel anzuschauen. Jeder wird in diesem Spiel sehen, welchen Stellenwert der Cup hat", versicherte der gebürtige Kärntner und Ex-Bulle Stefan Hierländer. "Salzburg ist eine gute Mannschaft, sie haben in der Europa League Werbung gemacht für den österreichischen Fußball, wir haben das heute aber auch gemacht. Jeder kann sich auf ein Spitzenspiel freuen!"

ÖFB-Pokalwettbewerb: Die Liste der letzten zehn Cupsieger