ÖFB-Cup-Finale: Ticketinfos zum Duell zwischen SK Sturm Graz und Red Bull Salzburg

Klagenfurt ist am 9. Mai abermals Schauplatz des Endspiels um den ÖFB-Cup. Mit dem SK Sturm Graz und Red Bull Salzburg stehen sich die beiden aktuell besten Mannschaften Österreichs gegenüber. Die Kulisse dürfte das Final zu einem echten Highlight machen.

Vor allem aus der Steiermark werden, wie schon 2010, zahlreiche Schlachtenbummler anreisen und das Cup-Finale in ein schwarz-weißen Heimspiel verwandeln. Der SK Sturm erwartet eine "Völkerwanderung".

Der Vorverkauf für Tickets im neutralen Bereich des Wörthersee Stadions ist bereits im Gange. Karten können im ÖFB Online Ticket Shop und telefonisch unter der ÖFB Ticket Hotline (01) 96096 555 erworben werden.

Zwei Verkaufsphasen bei Sturm Graz

Am Samstag, dem 21. April, starten dann die Grazer mit dem Verkauf der Tickets für ihren Fansektor. Ab 09:00 Uhr beginnt der geschützte Verkauf für Abonnenten und Mitglieder an den Außenkassen der Merkur Arena. Dieser läuft bis inklusive Mittwoch, 25. April 2018 um 19:00 Uhr. In diesem Zeitfenster kann jeder Abonnent und jedes Mitglied eine Karte für sich plus ein zusätzliches Ticket erwerben. Die Abo- und Mitgliedskarten sind vorzuweisen. Im geschützten Verkauf wurden die Öffnungszeiten adaptiert: Vom 21. April bis 25. April läuft der Ticketverkauf an der besagten Verkaufsstelle von 09:00 Uhr bis 19:00 Uhr.

Ab Donnerstag, 26. April, 10:00 Uhr beginnt dann der freie Verkauf für alle Sturmfans an den Außenkassen der Merkur Arena und in allen steirischen Ö-Ticket-Filialen. Zudem bietet der SK Sturm auch Fanbusse nach Klagenfurt an. Tickets dafür können ebenfalls ab Samstag an den Außenkassen der Merkur Arena erworben werden.

Weitere Infos zu Sturm-Tickets und Preisen

Red Bull Salzburg-Sonderzug zum Cup-Finale

Die Mozartstädter werden die Reise nach Klagenfurt mit einem Sonderzug in Angriff nehmen. Nach der Ankunft am Klagenfurter Hauptbahnhof findet ein Fanmarsch zum Stadion statt bzw. stehen kostenlose Shuttle-Busse zum Stadion zur Verfügung. Verkaufsstart ist Montag, der 23. April ab 09:00 Uhr. Der Verkauf wird ausschließlich im Ticketing & Service Center an der Red Bull Arena abgewickelt. Dort können selbstanreisende Bullen-Fans ebenfalls ab Montag Match-Karten für den Salzburger Fansektor erwerben.

Weitere Infos zu Salzburg-Tickets und Preisen

RBS-Anhänger, die nicht aus Salzburg und Umgebung kommen, können Tickets für das Cup-Finale im Wörthersee Stadion über den ÖFB Online Ticket Shop für die neutralen Sektoren kaufen oder direkt am Spieltag vor Ort in Klagenfurt je nach Verfügbarkeit für den Salzburger Fansektor.

ÖFB-Pokalwettbewerb: Die Liste der letzten zehn Cupsieger