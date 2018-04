ÖFB-Cup-Finale in Klagenfurt: Datum, TV-Übertragung, Livestream und Liveticker

Premier League Sa 09.04. Topspiel! City gastiert bei formstarken Spurs Championship Aston Villa -

Cardiff J1 League Kobe -

Urawa Championship Wolverhampton -

Derby County Copa Libertadores Palmeiras -

Boca Juniors Ligue 1 Angers -

Nizza Championship Aston Villa -

Leeds Primera División Girona -

Real Betis Premier League Dynamo Moskau -

Lok Moskau Primera División FC Sevilla -

Villarreal Premier League Southampton -

Chelsea CSL Shandong Luneng -

Dalian Yifang Serie A Cagliari -

Udinese Championship Middlesbrough -

Bristol City Premier League Huddersfield -

Watford Primera División FC Barcelona -

Valencia Ligue 1 Lyon -

Amiens Serie A CFC Genua -

Crotone Serie A Chievo Verona -

FC Turin Premier League Liverpool -

Bournemouth Primera División Las Palmas -

Real Sociedad Primera División Leganes -

Celta Vigo Super Liga Roter Stern -

Partizan Ligue 1 Caen -

Toulouse Ligue 1 Lille -

Guingamp Ligue 1 Nantes -

Dijon Ligue 1 Rennes -

Metz Ligue 1 Straßburg -

St. Etienne Premier League Tottenham -

Man City Primera División Bilbao -

La Coruna Serie A Atalanta -

Inter Mailand Premier League Crystal Palace -

Brighton (Delayed) Premier League Swansea -

Everton (Delayed) Premier League Burnley -

Leicester (Delayed) J2 League Tochigi -

Niigata J1 League Yokohama Marinos -

Kobe A-League Sydney Wanderers -

Adelaide Utd Primera División Eibar -

Alaves Serie A Florenz -

SPAL Championship Wolverhampton -

Birmingham Premier League Newcastle -

Arsenal Ligue 1 Montpellier -

Bordeaux Serie A Sassuolo -

Benevento Serie A Bologna -

Hellas Verona Serie A AC Mailand -

Neapel Superliga Bröndby -

FC Kopenhagen Primera División Atletico Madrid -

Levante Eredivisie PSV -

Ajax Ligue 1 Troyes -

Marseille Premier League Man United -

West Bromwich Serie A Juventus -

Sampdoria First Division A Anderlecht -

Brügge Primera División Getafe -

Espanyol Primeira Liga Benfica -

FC Porto Primera División Malaga -

Real Madrid Serie A Lazio -

AS Rom Ligue 1 PSG -

Monaco Superliga Independiente -

Boca Juniors Premier League West Ham -

Stoke Primera División La Coruna -

FC Sevilla Premier League Brighton -

Tottenham Serie A Inter Mailand -

Cagliari Coupe de France Les Herbiers -

Chambly Primera División Celta Vigo -

FC Barcelona Primera División Villarreal -

Leganes Serie A Benevento -

Atalanta Eredivisie Roda -

PSV Cup Galatasaray -

Akhisarspor (Türkischer Kommentar) Cup Galatasaray -

Akhisarspor Primera División Espanyol -

Eibar Primera División Valencia -

Getafe Serie A Serie A Konferenz Premier League Bournemouth -

Man United Serie A Sampdoria -

Bologna Serie A SPAL -

Chievo Verona Serie A AS Rom -

CFC Genua Serie A Crotone -

Juventus Serie A Florenz -

Lazio Serie A FC Turin -

AC Mailand Serie A Hellas Verona -

Sassuolo Serie A Neapel -

Udinese Coupe de France Caen -

PSG Primera División Real Madrid -

Bilbao Cup Fenerbahce -

Besiktas (Türkischer Kommentar) Cup Fenerbahce -

Besiktas Primera División Real Sociedad -

Atletico Madrid Primera División Alaves -

Girona Superliga Midtylland -

Bröndby First Division A Brügge -

Charleroi Eredivisie Ajax -

Venlo Premier League Burnley -

Chelsea Primera División Levante -

Malaga Primera División Real Betis -

Las Palmas Premier League Leicester -

Southampton (Delayed) Ligue 1 Nantes -

Rennes Championship Millwall -

Fulham Ligue 1 Dijon -

Lyon Primera División Leganes -

La Coruna J1 League Kobe -

Nagoya Primera División Eibar -

Getafe CSL Guangzhou R&F -

Shandong Luneng Serie A SPAL -

Rom Championship Ipswich -

Aston Villa Premier League Watford -

Crystal Palace Primera División Celta Vigo -

Valencia Ligue 1 Marseille -

Lille Serie A Sassuolo -

Florenz Ligue 1 Amiens -

Straßburg Ligue 1 Guingamp -

Monaco Ligue 1 Metz -

Caen Ligue 1 Toulouse -

Angers Championship Cardiff -

Nottingham Serie A AC Mailand -

Benevento Copa del Rey FC Sevilla -

FC Barcelona Primeira Liga Estoril -

Benfica Primera División Girona -

Espanyol Serie A Cagliari -

Bologna Premier League Arsenal -

West Ham Ligue 1 Nizza -

Montpellier Serie A Lazio -

Sampdoria Serie A Atalanta -

Turin Primera División Malaga -

Real Sociedad Ligue 1 St. Etienne -

Troyes Premier League Man City -

Swansea Premier League West Bromwich -

Liverpool First Division A Brügge -

Lüttich Primera División Las Palmas -

Alaves Primera División Atletico Madrid -

Real Betis Ligue 1 Bordeaux -

PSG Premier League Everton -

Newcastle Primera División Bilbao -

Levante Primeira Liga FC Porto -

Setubal

Vier Mannschaften aus der österreichischen Bundesliga haben die Chance auf den Sieg im ÖFB-Cup 2017/18. Am Staatsfeiertag am 1. Mai steigt in Klagenfurt das Finale, bei dem es neben der Trophäe um einen Startplatz für den Europacup geht. SPOX liefert alle Infos zum Endspiel und erklärt, wo ihr das Spiel live im TV, Stream und Ticker verfolgen könnt.

Wer spielt im ÖFB-Cup-Finale?

Im Wettbewerb noch mit dabei sind der Titelverteidiger FC Red Bull Salzburg, SK Rapid Wien, SK Sturm Graz und der SV Mattersburg. Die Finalbegegnung steht nach den absolvierten Halbfinals am 18. April fest.

Artikel und Videos zum Thema Erlebe Spitzensport live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

ÖFB-Cup, Halbfinals: Die Begegnungen im Überblick

Datum Heim Gast Uhrzeit Liveticker Mi., 18.04.2018 SV Mattersburg FC Red Bull Salzburg 18.00 Uhr SPOX Mi., 18.04.2018 SK Puntigamer Sturm Graz SK Rapid Wien 20.30 Uhr SPOX

Posted by SPOX.com

Datum, Uhrzeit, Austragungsstätte: Fakten zum Finale des ÖFB-Cups

Das Endspiel findet am Dienstag, den 01.05.2018, am österreichischen Staatsfeiertag statt. Gespielt wird wie schon seit der Saison 2013/14 im Wörtherseestadion von Klagenfurt. Die Stadionöffnung erfolgt um 15.00 Uhr, um 16.30 Uhr startet die Partie.

ÖFB-Pokalfinale: Live-Übertragung im TV und Liveticker

Das Finale wird live auf ORF übertragen. Auf der TvThek kann man das Match auch über einen Livestream mitverfolgen.

Für alle die unterwegs sind ist der Liveticker auf SPOX ein perfektes Mittel, um nichts von der Partie zu versäumen.

Wie komme ich an Tickets für das ÖFB-Cup-Finale?

Karten für das Endspiel gibt es auf der offiziellen Partnerseite des ÖFB, oeticket.com. Tickets sind ab 34 Euro erhältlich, VIP-Tickets beginnen ab einen Preis von 250 Euro.

Posted by SPOX.com

ÖFB-Pokalwettbewerb: Die Liste der letzten zehn Cupsieger

Salzburg avancierte in den letzten Jahren zum wahren Seriensieger: fünf der letzten ÖFB-Cups entschieden die Bullen für sich, fünf Mal trug der Finalgegner einen anderen Namen.

Saison Sieger Finalist Ergebnis 2006/07* FK Austria Wien SV Mattersburg 2:1 2008/09 FK Austria Wien Admira 3:1 n.V. 2009/10 SK Sturm Graz SC Wiener Neustadt 1:0 2010/11 SV Ried SC Austria Lustenau 2:0 2011/12 FC Red Bull Salzburg SV Ried 3:0 2012/13 FC Pasching FK Austria Wien 1:0 2013/14 FC Red Bull Salzburg SKN St. Pölten 4:2 2014/15 FC Red Bull Salzburg FK Austria Wien 2:0 2015/16 FC Red Bull Salzburg Admira 5:0 2016/17 FC Red Bull Salzburg SK Rapid Wien 2:1

* 2007/08 kein Wettbewerb wegen der Heim-Europameisterschaft

ÖFB-Cup: Rekordsieger des österreichischen Pokals