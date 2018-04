Epischer Cican Stankovic rettet Red Bull Salzburg ins ÖFB-Cup-Finale

Fed Cup Women National Team Sa 21.04. Halbfinale! Kerber, Görges und Co. gegen Tschechien Cup Live Galatasaray -

Akhisarspor (Türkischer Kommentar) Cup Live Galatasaray -

Akhisarspor Serie A Live Quattro Stadi Premier League Live Bournemouth -

Man United Serie A Live Sampdoria -

Bologna Serie A Live SPAL -

Chievo Verona Serie A Live AS Rom -

CFC Genua Serie A Live Crotone -

Juventus Serie A Live Florenz -

Lazio Serie A Live FC Turin -

AC Mailand Serie A Live Hellas Verona -

Sassuolo Serie A Live Neapel -

Udinese Coupe de France Live Caen -

PSG Primera División Live Real Madrid -

Bilbao Cup Fenerbahce -

Besiktas (Türkischer Kommentar) Cup Fenerbahce -

Besiktas Primera División Real Sociedad -

Atletico Madrid Primera División Alaves -

Girona Superliga Midtjylland -

Bröndby First Division A Brügge -

Charleroi Eredivisie Ajax -

Venlo Premier League Burnley -

Chelsea Primera División Levante -

Malaga Primera División Real Betis -

Las Palmas Premier League Leicester -

Southampton (Delayed) Ligue 1 Nantes -

Rennes Championship Millwall -

Fulham Ligue 1 Dijon -

Lyon Primera División Leganes -

La Coruna J1 League Kobe -

Nagoya Primera División Eibar -

Getafe Premiership Hibernian -

Celtic Premier League West Bromwich -

Liverpool CSL Guangzhou R&F -

Shandong Luneng Serie A SPAL -

Rom Championship Ipswich -

Aston Villa Premier League Watford -

Crystal Palace Primera División Celta Vigo -

Valencia Ligue 1 Marseille -

Lille Serie A Sassuolo -

Florenz Ligue 1 Amiens -

Straßburg Ligue 1 Guingamp -

Monaco Ligue 1 Metz -

Caen Ligue 1 Toulouse -

Angers Championship Cardiff -

Nottingham Serie A AC Mailand -

Benevento Copa del Rey FC Sevilla -

FC Barcelona Primeira Liga Estoril -

Benfica Primera División Girona -

Espanyol Serie A Cagliari -

Bologna Premier League Arsenal -

West Ham Ligue 1 Nizza -

Montpellier Serie A Udinese -

Crotone Serie A Chievo Verona -

Inter Mailand Serie A Lazio -

Sampdoria Serie A Atalanta -

FC Turin Premier League ZSKA Moskau -

Krasnodar Primera División Malaga -

Real Sociedad 1. HNL Hajduk Split -

Dinamo Zagreb Ligue 1 St. Etienne -

Troyes Premier League Man City -

Swansea First Division A Brügge -

Lüttich Primera División Las Palmas -

Alaves Premier League Stoke -

Burnley (Delayed) Primera División Atletico Madrid -

Real Betis Serie A Juventus -

Neapel Ligue 1 Bordeaux -

PSG Serie A CFC Genua -

Hellas Verona Premier League Everton -

Newcastle Primera División Bilbao -

Levante Primeira Liga FC Porto -

Setubal J1 League Kashima -

Kobe Copa Libertadores Cruzeiro -

Univ Chile First Division A Genk -

Brügge Championship Fulham -

Sunderland Ligue 1 Montpellier -

St- Etienne Primera División Levante -

FC Sevilla J1 League Kobe -

Kawasaki Primera División Espanyol -

Las Palmas Premier League Liverpool -

Stoke CSL Guangzhou Evergrande -

Jiangsu Championship Aston Villa -

Derby County Premier League Huddersfield -

Everton Primera División Real Sociedad -

Bilbao Ligue 1 Lyon -

Nantes Serie A AS Rom -

Chievo Verona Championship Middlesbrough -

Millwall Premier League Swansea -

Chelsea Primera División Real Madrid -

Leganes Ligue 1 Bordeaux -

Dijon Ligue 1 Lille -

Metz Ligue 1 Monaco -

Amiens Ligue 1 Strassburg -

Nizza Ligue 1 Troyes -

Caen Premier League Crystal Palace -

Leicester (Delayed) Primera División Villarreal -

Celta Vigo Serie A Inter Mailand -

Juventus Premier League Southampton -

Bournemouth (DELAYED) Premier League Newcastle -

West Bromwich (Delayed) Premier League Burnley -

Brighton (Delayed) Primera División Getafe -

Girona Serie A Crotone -

Sassuolo Premiership Celtic -

Rangers Eredivisie Feyenoord -

Sparta Eredivisie Den Haag -

PSV Ligue 1 Rennes -

Toulouse Serie A Sampdoria -

Cagliari Serie A Atalanta -

CFC Genua Serie A Bologna -

AC Mailand Serie A Hellas Verona -

SPAL Serie A Benevento -

Udinese Premier League West Ham -

Man City Primera División Alaves -

Atletico Madrid Ligue 1 Angers -

Marseille Premier League Man United -

Arsenal Serie A Florenz -

Neapel Primera División Valencia -

Eibar Primera División La Coruna -

FC Barcelona Serie A FC Turin -

Lazio Ligue 1 PSG -

Guingamp Premier League Krasnodar -

Lok Moskau Premier League Tottenham -

Watford Primera División Real Betis -

Malaga

Ein unglaublich spannender Cup-Fight zwischen Red Bull Salzburg und dem SV Mattersburg hat schlußendlich einen überragenden Sieger: Salzburg-Ersatzgoalie Cican Stankovic, der im Cup ran darf und nicht weniger als drei Mattersburger Elfmeter vereitelte.

Szenen, die ein Cup-Spiel prägen: der 25-jährige Cican Stankovic wird nach der 120-minütigen Schlacht inklusive nervenzerfetzendem Elferschießen von seinen Kollegen in die Höhe geworfen. Der Salzburger Ersatzgoalie, der seit seiner Ankunft bei den Bullen einen eher schwierigen Stand hat und an Dauerbrenner und Kapitän Alexander Walke im Kasten nicht vorbei kommt, hielt in der regulären Spielzeit einen Elfmeter vom Mattersburger Smail Prevljak, im Elferschießen dann jeweils einen von Alois Höller und Manuel Seidl.

Marco Rose: Sonderlob für Cican Stankovic

"Dieser Sieg ist ein Verdienst der ganzen Mannschaft. Ich war vorbreitet auf das Elfmeterschießen. Bei Smails Elfmeter habe ich mir die letzten zwei von ihm angesehen und mir den Anlauf gemerkt. Er hat wieder so geschossen. Mattersburg ist sehr heimstark, sie sind auch bei Standardsituationen sehr gefährlich," analysierte Stankovic nüchtern seine Leistung.

Trainer Marco Rose klang da schon euphorischer: "Bei diesem Torhüter war es auch verdient. Stankovic hat es verdient, dass er heute gespielt hat. Wir haben zwei gute Torhüter."

Zum vermeintlichem Jano-Tor, bei dem der Ball im Tor gewesen sein dürfte, das von Schiedsrichter Manuel Schüttengruber aber nicht gegeben wurde, hatte der Matchwinner Cican Stankovic seine eigene Meinung: "Ich war hinter der Linie, der Ball aber nicht." Unterschied macht's keinen, Salzburg wird am 9. Mai das Cup-Finale bestreiten und hat damit sogar Chancen auf das Triple.

ÖFB-Cup: Red Bull Salzburg vs. SV Mattersburg