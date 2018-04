SKN St. Pölten trennt sich von Oliver Lederer, Didi Kühbauer neuer Coach

Primera División Live Leganes -

Valencia Super Liga Live Lucani -

Roter Stern Ligue 1 Live Caen -

Montpellier Ligue 1 Live Lille -

Amiens Ligue 1 Live Nantes -

St. Etienne Ligue 1 Live Straßburg -

Metz Ligue 1 Live Troyes -

Nizza Premier League Live Chelsea -

Tottenham Premier League Rostow -

ZSKA Moskau Primera División Eibar -

Real Sociedad Primera División Malaga -

Villarreal Primera División Atletico Madrid -

La Coruna Ligue 1 Lyon -

Toulouse Superliga Boca Juniors -

Talleres Championship Preston -

Derby County Championship Nottingham -

Barnsley First Division A Brügge -

Genk League One Portsmouth -

Wigan Championship Sheffield Utd -

Cardiff Primera División Getafe -

Real Betis Primeira Liga Belenenses -

FC Porto Serie A CFC Genua -

Cagliari Serie A Udinese -

Florenz Serie A Atalanta -

Sampdoria Championship Fulham -

Leeds Serie A Benevento -

Hellas Verona Serie A FC Turin -

Crotone Serie A AC Mailand -

Inter Mailand Serie A Chievo Verona -

Sassuolo Ligue 1 Rennes -

Monaco Copa Libertadores Estudiantes -

Santos Ligue 1 St. Etienne -

PSG Championship Cardiff -

Wolverhampton Primera División La Coruna -

Malaga A-League Sydney Wanderers -

Brisbane Primera División Alaves -

Getafe Premier League Everton -

Liverpool Championship Norwich -

Aston Villa Serie A Benevento -

Juventus Premier League Stoke -

Tottenham Championship Leeds -

Sunderland Primera División Celta Vigo -

FC Sevilla Ligue 1 Monaco -

Nantes Premier League Derby-Wochenende Serie A SPAL -

Atalanta Serie A AS Rom -

Florenz Premier League Man City -

Man United Primera División Real Betis -

Eibar Eredivisie Alkmaar -

PSV Ligue 1 Amiens -

Caen Ligue 1 Angers -

Straßburg Ligue 1 Bordeaux -

Lille Ligue 1 Guingamp -

Troyes Ligue 1 Toulouse -

Dijon Premier League Brighton -

Huddersfield (Delayed) Primera División FC Barcelona -

Leganes Serie A Sampdoria -

CFC Genua Premier League West Brom -

Swansea (Delayed) Premier League Bournemouth -

Crystal Palace (Delayed) Premier League Watford -

Burnley (Delayed) Premier League Leicester -

Newcastle (Delayed) J1 League Gamba Osaka -

Kobe Primera División Levante -

Las Palmas Serie A FC Turin -

Inter Mailand Premiership Hamilton -

Celtic CSL Guangzhou Evergrande -

Shandong Luneng Ligue 1 Nizza -

Rennes Serie A Crotone -

Bologna Serie A Hellas Verona – Cagliari Serie A Neapel -

Chievo Verona Premier League Arsenal -

Southampton Primera División Real Madrid -

Atletico Madrid Eredivisie Ajax -

Heracles Ligue 1 Metz -

Lyon Premier League Chelsea -

West Ham Serie A Udinese -

Lazio First Division A Gent -

Brügge Primera División Real Sociedad -

Girona 1. HNL Istra -

Dinamo Primera División Valencia -

Espanyol Serie A AC Mailand -

Sassuolo Ligue 1 Marseille – Montpellier Primera División Villarreal -

Bilbao Championship Aston Villa -

Cardiff J1 League Kobe -

Urawa Championship Wolverhampton -

Derby County Copa Libertadores Palmeiras -

Boca Juniors Ligue 1 Angers -

Nizza Championship Aston Villa -

Leeds Primera División Girona -

Real Betis Primera División FC Sevilla -

Villarreal Premier League Southampton -

Chelsea Serie A Cagliari -

Udinese Championship Middlesbrough -

Bristol City Premier League Huddersfield -

Watford Primera División FC Barcelona -

Valencia Ligue 1 Lyon -

Amiens Serie A CFC Genua -

Crotone Serie A Chievo Verona -

FC Turin Premier League Liverpool -

Bournemouth Primera División Las Palmas -

Real Sociedad Primera División Leganes -

Celta Vigo Ligue 1 Caen -

Toulouse Ligue 1 Lille -

Guingamp Ligue 1 Nantes -

Dijon Ligue 1 Rennes -

Metz Ligue 1 Straßburg -

St. Etienne Premier League Tottenham -

Man City Primera División Bilbao -

La Coruna Serie A Atalanta -

Inter Mailand Premier League Crystal Palace -

Brighton Premier League Swansea -

Everton (Delayed) Premier League Burnley -

Leicester

Der SKN St. Pölten hat auf die anhaltende Misserfolgsserie reagiert und sich von Trainer Oliver Lederergetrennt. Die Nachfolge des 40-Jährigen tritt Dietmar Kühbauer an, wie das abgeschlagene Schlusslicht der Fußball-Bundesliga am Sonntag bekanntgab.

Den Niederösterreichern fehlen acht Runden vor Schluss zehn Punkte auf den rettenden Platz neun.

Der Klassenerhalt kann wohl nur über die Relegation geschafft werden, in der im Juni der Dritte der Erste Liga wartet. Sollte St. Pölten tatsächlich im Oberhaus bleiben, würde sich Kühbauers vorerst bis Saisonende befristeter Vertrag automatisch um ein Jahr verlängern.

Oliver Lederer seit vergangenem September im Amt

Lederer trat sein Amt im vergangenen September nach dem Rauswurf von Jochen Fallmann an. Seine Bilanz aus 21 Liga-Partien steht bei zwei Siegen, drei Unentschieden und 16 Niederlagen. Zuletzt ging St. Pölten viermal in Folge als Verlierer vom Platz, das Heim-1:5 am Samstag gegen Sturm Graz brachte das Fass endgültig zum Überlaufen.

Das bestätigte auch General Manager Andreas Blumauer in einer Club-Aussendung. "Die gestrige, deutliche Heimniederlage war der ausschlaggebende Grund für den Trainerwechsel. Wir wollen alles versuchen, um der Mannschaft neue Impulse zu geben und freuen uns, dass sich Dietmar Kühbauer dieser Aufgabe stellt."

Didi Kühbauer leitet am Montag das erste Training

Für Kühbauer, der am Montag sein erstes Training beim SKN leitet, ist es die dritte Trainertätigkeit in der Bundesliga. Zuvor betreute der Burgenländer von 2010 bis 2013 die Admira-Profis und von 2013 bis 2015 den WAC. Beide Clubs führte der Ex-Teamspieler in den Europacup.

Dieses Kunststück gelang auch Lederer mit der Admira. Nach seinem Abschied von den Südstädtern im Jänner 2017 galt der Ex-Rapid-Profi als eine der vielversprechendsten Trainer-Aktien des Landes, seine auf Ballbesitz und Positionsspiel aufgebaute Fußball-Philosophie begann bei St. Pölten allerdings nie so richtig zu greifen.

Bundesliga: Sechster Trainerwechsel

Lederers Abschied bedeutet den sechsten Trainerwechsel in dieser Bundesliga-Saison. Fallmann, Thorsten Fink (Austria) und Heimo Pfeifenberger (WAC) mussten ebenfalls unfreiwillig ihre Posten räumen, Damir Buric (Admira) ging in die zweite deutsche Liga zu Greuther Fürth, Franco Foda (Sturm Graz) stieg zum ÖFB-Teamchef auf.

St. Pölten liegt acht Runden vor Schluss zehn Punkte hinter dem vom WAC gehaltenen rettenden Rang neun auf dem Relegationsplatz und wird wohl im Juni gegen den Dritten der Erste Liga um den Oberhaus-Verbleib kämpfen.

Sollte der Klassenerhalt gelingen, verlängert sich Kühbauers derzeit bis Sommer befristeter Vertrag um ein Jahr.

Die Bundesliga-Tabelle