Rapid Wien: Goran Djuricin entschuldigt sich bei Fans

Primera Division So 08.04. Derby-Time! Bleibt Real Madrid an Atletico dran? Primera División Live Levante -

Las Palmas Serie A Live FC Turin -

Inter Mailand Premiership Hamilton -

Celtic CSL Guangzhou Evergrande -

Shandong Luneng Ligue 1 Nizza -

Rennes Serie A Crotone -

Bologna Serie A Hellas Verona -

Cagliari Serie A Neapel -

Chievo Verona Premier League Arsenal -

Southampton Primera División Real Madrid -

Atletico Madrid Eredivisie Ajax -

Heracles Ligue 1 Metz -

Lyon Premier League Chelsea -

West Ham Serie A Udinese -

Lazio First Division A Gent -

Brügge Primera División Real Sociedad -

Girona 1. HNL Istra -

Dinamo Zagreb Primeira Liga FC Porto -

Aves Primera División Valencia -

Espanyol Serie A AC Mailand -

Sassuolo Ligue 1 Marseille -

Montpellier Superliga Talleres -

Independiente Primera División Villarreal -

Bilbao Championship Aston Villa -

Cardiff J1 League Kobe -

Urawa Championship Wolverhampton -

Derby County Copa Libertadores Palmeiras -

Boca Juniors Ligue 1 Angers -

Nizza Championship Aston Villa -

Leeds Primera División Girona -

Real Betis Premier League Dynamo Moskau -

Lok Moskau Primera División FC Sevilla -

Villarreal Premier League Southampton -

Chelsea Serie A Cagliari -

Udinese Championship Middlesbrough -

Bristol City Premier League Huddersfield -

Watford Premier League Schachtjor Donezk -

Dynamo Kiew Primera División FC Barcelona -

Valencia Ligue 1 Lyon -

Amiens Serie A CFC Genua -

Crotone Serie A Chievo Verona -

FC Turin Premier League Liverpool -

Bournemouth Primera División Las Palmas -

Real Sociedad Primera División Leganes -

Celta Vigo Super Liga Roter Stern -

Partizan Ligue 1 Caen -

Toulouse Ligue 1 Lille -

Guingamp Ligue 1 Nantes -

Dijon Ligue 1 Rennes -

Metz Ligue 1 Straßburg -

St. Etienne Premier League Tottenham -

Man City Primera División Bilbao -

La Coruna Serie A Atalanta -

Inter Mailand Premier League Crystal Palace -

Brighton (Delayed) Premier League Swansea -

Everton (Delayed) Premier League Burnley -

Leicester (Delayed) J2 League Tochigi -

Niigata J1 League Yokohama Marinos -

Kobe A-League Sydney Wanderers -

Adelaide Utd Primera División Eibar -

Alaves Serie A Florenz -

SPAL Championship Wolverhampton -

Birmingham Premier League Newcastle -

Arsenal Ligue 1 Montpellier -

Bordeaux Serie A Sassuolo -

Benevento Serie A Bologna -

Hellas Verona Serie A AC Mailand -

Neapel Superliga Bröndby -

Kopenhagen Primera División Atletico Madrid -

Levante Eredivisie PSV -

Ajax Ligue 1 Troyes -

Marseille Premier League Man United -

West Bromwich Serie A Juventus -

Sampdoria First Division A Anderlecht -

Brügge Primera División Getafe -

Espanyol Primeira Liga Benfica -

FC Porto Primera División Malaga -

Real Madrid Serie A Lazio -

AS Rom Ligue 1 PSG -

Monaco Superliga Independiente -

Boca Juniors Premier League West Ham -

Stoke Primera División La Coruna -

FC Sevilla Premier League Brighton -

Tottenham Serie A Inter Mailand -

Cagliari Coupe de France Les Herbiers -

Chambly Primera División Celta Vigo -

FC Barcelona Primera División Villarreal -

Leganes Serie A Benevento -

Atalanta Eredivisie Roda -

PSV Cup Galatasaray -

Akhisarspor (Türkischer Kommentar) Cup Galatasaray -

Akhisarspor Primera División Espanyol -

Eibar Primera División Valencia -

Getafe Premier League Bournemouth -

Man United Serie A Sampdoria -

Bologna Serie A SPAL -

Chievo Verona Serie A AS Rom -

CFC Genua Serie A Crotone -

Juventus Serie A Florenz -

Lazio Serie A FC Turin -

AC Mailand Serie A Hellas Verona -

Sassuolo Serie A Neapel -

Udinese Coupe de France Caen -

PSG Primera División Real Madrid -

Bilbao Cup Fenerbahce -

Besiktas (Türkischer Kommentar) Cup Fenerbahce -

Besiktas Primera División Real Sociedad -

Atletico Madrid Primera División Alaves -

Girona Superliga Midtylland -

Bröndby First Division A Brügge -

Charleroi Eredivisie Ajax -

VVV-Venlo Premier League Burnley -

Chelsea Primera División Levante -

Malaga Primera División Real Betis -

Las Palmas Premier League Leicester -

Southampton Ligue 1 Nantes -

Rennes Championship Millwall -

Fulham Ligue 1 Dijon -

Lyon Primera División Leganes -

La Coruna J1 League Kobe -

Nagoya Primera División Eibar -

Getafe Championship Ipswich -

Aston Villa Premier League Watford -

Crystal Palace Primera División Celta Vigo -

Valencia Ligue 1 Amiens -

Straßburg Ligue 1 Guingamp -

Monaco Championship Cardiff -

Nottingham Copa del Rey FC Sevilla -

FC Barcelona Primeira Liga Estoril -

Benfica

Im Normalfall sollten drei Erfolge en suite in der Bundesliga für allgemeine Zufriedenheit sorgen. Bei Rapid hingegen war nach dem Heim-2:1 über den SKN St. Pölten bei weitem nicht alles eitel Wonne. Der mühevolle Sieg über das abgeschlagene Schlusslicht wurde von vielen der 9.200 Zuschauer im teilweise gesperrten Allianz Stadion mit Pfiffen begleitet.

Dennoch bemühten sich die Hütteldorfer danach, die positiven Aspekte hervorzuheben. "Im Endeffekt ist es wichtig, dass wir drei Punkte gemacht haben.

Wenn man dreimal hintereinander gewinnt, möchte ich nicht alles schlechtreden", erklärte Trainer Goran Djuricin. Der Wiener musste jedoch zugeben, dass man im Finish nur knapp an einem Punkteverlust vorbeischrammte. "Da ist das Spiel an der Kippe gestanden."

Rapid im Glück

In dieser Phase durfte sich Rapid über mangelndes Glück nicht beschweren. "Aber wir haben in den letzten Monaten so wenig Glück gehabt. Ich sage immer, das kommt zurück", meinte Djuricin.

Bei den Anhängern sorgte es allerdings für Unmut, dass die Grün-Weißen gegen den abgeschlagenen Tabellenletzten auf Fortuna angewiesen waren. "Es tut mir leid für die Fans, die sich ein Spektakel erwartet haben", entschuldigte sich Djuricin.

Was aus den Fast-Transfers der Bundesliga wurde © GEPA 1/15 Jeden Sommer und Winter scheitern auch in der österreichischen Bundesliga Transfers am Fließband. Wir schauen uns an, was aus den prominentesten Namen der jüngeren Vergangenheit wurde. Von Ousmane Dembele bis Adam Nagy. © getty 2/15 Ádám Nagy -> Rapid: Im Sommer 2016, nachdem Petsos nach Bremen wechselte, war Nagy der "absolute Wunschspieler". Nach einer starken EM entschied er sich aber für Bologna. Beim Serie-A-Klub spielt er aber keine tragende Rolle. © getty 3/15 Sergej Milikovic-Savic -> SK Rapid: 2013 war sich "SMS" bereits mit Zoran Barisic, damals Trainer der Rapid-Amateure einig, die Führungsetage der Hütteldorfer untersagte jedoch den Transfer. Heute ist "SMS" ein Shootingstar der Serie A. © getty 4/15 Yordy Reyna -> Sturm Graz: Im Winter 2017 versuchte Sturm Edomwonyi mit Salzburgs Reyna zu ersetzen. Der Tempo-Stürmer entschied sich für die Vancouver Whitecaps (MLS). Seine Ausbeute: 21 Spiele, 6 Tore, 4 Vorlagen. © GEPA 5/15 Evans Mensah -> Rapid: Rapid verhandelte mit Helsinki über einen Transfer, Mensah (20) begann in den Sozialen Medien bereits diversen Rapid-Seiten zu folgen. Der Wechsel zerschlug sich. Hält in der laufenden Saison bei sieben Einsätzen (kein Scorerpunkt) © getty 6/15 Ousmane Dembele -> Salzburg: Beinahe wäre er in Salzburg gelandet. Dembele besuchte bereits den Trainingskomplex in Salzburg - er wollte kommen, doch Rennes lies den Wechsel platzen. Der Rest ist Geschichte: Dembele wechselte für 105 Millionen zu Barca. © GEPA 7/15 Mario Pasalic -> Salzburg: Der Kicker berichtete im Sommer, dass Pasalic Konrad Laimer in Salzburg nachfolgen soll. Der Wechsel passierte hingegen nie. Der Chelsea-Kicker wurde schließlich an Spartak Moskau verliehen, wo er Stammspieler ist. © getty 8/15 Miroslav Stevanovic -> WAC: Der ehemalige Sevilla-Flügelspieler wurde im Sommer intensiv mit dem WAC in Verbindung gebracht. Aber der Deal scheiterte. Der Bosnier wechselte zu Servette in die zweite Schweizer Liga (15 Spiele, 5 Tore, 6 Vorlagen). © GEPA 9/15 Patrik Hrosovsky -> Rapid: Im Sommer 2016 wollte Rapid unbedingt Patrik Hrosovsky von Pilsen holen. Aber: Der zentrale Mittelfeldspieler war zu teuer. Rapid bot 2 Mio. Euro. Zu wenig. Der Slowake kickt noch immer in Pilsen, ist freilich Stammspieler. © GEPA 10/15 Michael Liendl -> Sturm Graz: Beinahe jedes Transferfenster wird Sturm mit Spielmacher Michael Liendl in Verbindung gebracht. So auch im Sommer. Der Steirer blieb aber im Ausland, kickt heute bei Twente, absolvierte in der laufenden Saison 15 Partien. © GEPA 11/15 Wilson Kamavuaka -> SCR Altach: Mit Ex-Sturm-Kicker Kamavuaka wollte Altach einen alten Bekannten im Jänner 2017 zurückholen. Doch dieser sagte in letzter Sekunde ab. Bei Darmstadt in der 2.Bundesliga ist er aber immerhin gesetzt. © getty 12/15 Ulrik Jenssen -> Sturm Graz: Im Jänner diesen Jahres wurde Sturm intensiv mit Ulrik Jenssen in Verbindung gebracht. Verpflichtet wurde stattdessen Landsmann Martin Ovenstad. Im Jänner wechselte Jenssen zu Nordsjaelland. © getty 13/15 Lebogang Phiri -> Rapid: Der Südafrikaner ist ein weiterer zentraler Mittelfeldspieler, der nicht verpflichtet werden konnte. Der Wechsel platzte, Phiri ging ein Jahr später zu Guingamp in die Ligue 1, wo er meist als Joker agieren darf. © getty 14/15 Philip Hellquist -> Sturm: Hellquist-Berater Petersson bestätigte im Jänner 2017 Sturms Interesse. Ein Wechsel kam aber nie zu Stande. Der Schwede ging in seine Heimat zu Kalmar, traf dort in 18 Spielen 4 Mal und ist jetzt bei Giannina in Griechenland © getty 15/15 Joshua Gatt -> Rapid: Im vergangenen Winter trainierte Gatt bereits mit Rapid mit, Canadi bezeichnete ihn als "interessant", Bickel blockierte. Wechselte stattdessen zu den Colorado in der MLS, (22 Spiele, 2 Tore, 2 Vorlagen). Jetzt wieder ohne Verein.

Rapid-Spieler mit Selbstkritik

Selbstkritik gab es auch von Spieler-Seite. Thomas Murg etwa sprach von einem verdienten Sieg, merkte jedoch an: "Wir haben dreimal hintereinander gewonnen, aber wir wissen, dass nicht alles gut ist." Kapitän Stefan Schwab meinte: "Es zieht sich schon die ganze Saison durch, dass wir es nicht schaffen, länger als 45 oder 60 Minuten gut zu spielen."

Der Mittelfeldspieler profitierte bei seinem Elfmeter-Treffer ebenso wie zuvor Giorgi Kvilitaia von Unebenheiten im Rasen des Allianz Stadions. Bei beiden Strafstößen wäre St. Pöltens Goalie Christoph Riegler wohl dran gewesen, allerdings sprang der Ball jedes Mal unglücklich für den SKN auf und damit ins Tor.

"Das war Glück, aber ein anderes Mal habe ich mir wegen eines Rasenziegels den Knöchel gebrochen", sagte Schwab in Anspielung auf seine vor eineinhalb Jahren im Derby erlittene Verletzung.

Derby gegen die Austria am Sonntag

Am kommenden Sonntag steht wieder ein Duell mit der Austria an, die in dieser Partie auf die gesperrten Schlüsselspieler Raphael Holzhauser und Tarkan Serbest verzichten muss.

"Das ist für uns sicher kein Nachteil. Aber nur weil zwei fehlen, werden wir die Austrianer sicher nicht unterschätzen", versprach Djuricin.

Schobesberger erneut schwach

Ob Philipp Schobesberger im Happel-Stadion zur Hütteldorfer Startformation zählen wird, ist fraglich. Der Flügelspieler, zuletzt zweimal nur Ersatz, bekam gegen St. Pölten wieder die Chance in der Anfangself und nutzte sie nicht. Seit seiner Vertragsverlängerung im Herbst lieferte der nach einer Stunde ausgetauschte Oberösterreicher zumeist enttäuschende Leistungen ab.

"Man muss ihn individuell behandeln, ob das bei der Trainingssteuerung oder psychisch ist. Er ist ein eigener Typ", erklärte Djuricin. Schobesberger sei müde gewesen. "Es ist ihm einfach nicht viel gelungen heute", gab der Rapid-Coach zu.

SKN St. Pölten stark verbessert

Das traf für den Großteil der SKN-Profis nicht zu - die Niederösterreicher zeigten sich im ersten Match unter Dietmar Kühbauer stark verbessert. Deshalb sprach der Ex-Teamspieler auch von einem gelungenen Einstand. "Aber zufrieden wäre ich nur, wenn wir uns belohnt hätten."

Bei zehn Punkten Rückstand auf den vom WAC gehaltenen Platz neun und noch sieben ausstehenden Runden ist die Relegation für St. Pölten wohl unvermeidlich. "Doch ich bin guter Dinge, dass wir dort bestehen können", betonte Kühbauer.

Die Bundesliga-Tabelle