FK Austria Wien: Franz Wohlfahrt hat fünf Trainerkandidaten

Matchroom Boxing Sa 05.05. Haye vs. Bellew: Die Revanche im Hass-Duell Premier League FK Krasnodar -

Lok Moskau Serie B Palermo -

Bari Premier League Tottenham -

Watford Primera División Real Betis -

Malaga Copa Libertadores Nacional -

Santos J1 League Kobe -

FC Tokyo 1. HNL Slaven Belupo -

Dinamo Zagreb Ligue 1 Amiens -

PSG Premier League Brighton -

Man United Primera División FC Sevilla -

Real Sociedad Primera División Girona -

Eibar Premier League Stoke -

Crystal Palace CSL Guangzhou R&F -

Shanghai Shenhua Premier League Lok Moskau -

Zenit Premier League West Bromwich -

Tottenham Primera División Bilbao -

Real Betis Serie A AC Mailand -

Hellas Verona Premier League Everton -

Southampton Primera División Celta Vigo -

La Coruna Premier League Leicester -

West Ham (DELAYED) Primera División Villarreal -

Valencia Serie A Juventus -

Bologna Primeira Liga Sporting -

Benfica Premier League Bournemouth -

Swansea (Delayed) Premier League Watford -

Newcastle (Delayed) J1 League Hiroshima -

Kobe Primera División Málaga -

Alavés Serie A Udinese -

Inter Mailand Premiership Hearts -

Celtic Eredivisie PSV -

Groningen Premier League Man City -

Huddersfield First Division A Brügge -

Anderlecht Ligue 1 St. Etienne -

Bordeaux Serie A Lazio -

Atalanta Serie A SPAL -

Benevento Serie A Chievo Verona -

Crotone Serie A CFC Genua -

Florenz Serie A Neapel -

FC Turin Superliga FC Kopenhagen -

Bröndby Primera División Atletico Madrid -

Espanyol Ligue 1 Lyon -

Troyes Ligue 1 Caen -

Monaco Ligue 1 Dijon -

Guingamp Ligue 1 Metz -

Angers Ligue 1 Nantes -

Montpellier Ligue 1 Rennes -

Straßburg Ligue 1 Toulouse -

Lille Premier League Chelsea -

Liverpool Serie B Cesena -

Parma Serie A Sassuolo -

Sampdoria Primera División Las Palmas -

Getafe Premier League Arsenal -

Burnley (Delayed) Primera División FC Barcelona -

Real Madrid Serie A Cagliari -

AS Rom Ligue 1 Marseille -

Nizza Primeira Liga FC Porto -

Feirense Primera División Leganes -

Levante 1. HNL Lokomotiva Zagreb -

Dinamo Zagreb Premiership Aberdeen -

Rangers Premier League Swansea -

Southampton Coupe de France Les Herbiers -

PSG Cup Dynamo Kiew -

Schachtjor Donezk Primera División Barcelona -

Villarreal Premier League Chelsea -

Huddersfield Coppa Italia Juventus -

AC Mailand Primera División Sevilla -

Real Madrid Premier League Leicester -

Arsenal (Delayed) Premier League Tottenham -

Newcastle Premier League Man City -

Brighton (Delayed) First Division A Charleroi -

Brügge Premier League West Ham -

Man United CSL Beijing Guoan -

Guangzhou R&F J2 League FC Yokohama -

Kumamoto J1 League Iwata -

Kobe Ligue 1 Amiens -

Metz Ligue 1 Angers -

Nantes Ligue 1 Bordeaux -

Toulouse Ligue 1 Guingamp -

Marseille Ligue 1 Lille -

Dijon Ligue 1 Montpellier -

Troyes Ligue 1 Nizza -

Caen Ligue 1 PSG -

Rennes Ligue 1 Straßburg -

Lyon Premiership Celtic -

Aberdeen First Division A Lüttich -

Brügge Premier League Newcastle -

Chelsea (DELAYED) Premier League West Ham -

Everton (DELAYED) Premier League Swansea -

Stoke (DELAYED) Premier League Southampton -

Man City (DELAYED) Premier League Huddersfield -

Arsenal (DELAYED) Premier League Crystal Palace -

West Bromwich (Delayed) Premier League Liverpool -

Brighton (DELAYED) Premier League Man United -

Watford (Delayed) Premier League Tottenham -

Leicester (Delayed) Premier League Burnley -

Bournemouth (Delayed)

Bei der Wiener Austria wird es nach einer völlig verkorksten Saison wohl einen Umbruch geben. Doch Sportdirektor Franz Wohlfahrt will nicht nur den Kader erneuern, auch die Position von Trainer Thomas Letsch, dessen Vertag ausläuft, steht zur Debatte.

Wie die Krone berichtet, soll Wohlfahrt eine Liste mit fünf Kandidaten für den Posten des Chefcoaches haben. So weilte er am Sonntag bereits im Ausland, um erste Gespräche zu führen.

Neben Thomas Letsch, der noch nicht völlig aus dem Rennen ist und derzeit auch in die Kaderplanung für kommende Saison involviert ist, sollen auch Krassimir Balakov, Werner Gregoritsch, Rashid Rachimov und Manfred Schmid auf Wohlfahrts Liste stehen.

Austria: Das sind die Trainerkandidaten

Balakov kennt Wohlfahrt noch aus gemeinsamen Stuttgarter Zeiten, der 52-Jährige trainierte unter anderem Grasshoppers Zürich, St. Gallen, Hajduk Split und Kaiserslautern, momentan ist er Trainer beim bulgarischen Zweitligisten Veliko Tarnovo.

Gregoritsch trainiert derzeit Österreichs U21-Nationalmannschaft, Rachimov spielte von 1995 bis 2000 für die Austria und ist bei den Fans immer noch sehr beliebt.

Wohlfahrt verrät keine Namen

Schmid ist ein Austrianer durch und durch, konnte bislang genügend Erfahrung als Co-Trainer von Peter Stöger sammeln. Angeblich sollen ihm aber auch Angebote aus der zweiten deutschen Liga vorliegen.

"Einen Namen gibt es von mir erst, wenn alles in trockenen Tüchern ist", will Wolhfahrt zwar nicht verraten, wer in der engeren Auswahl steht, die Namen klingen aber allesamt einleuchtend.

Austria: Wohlfahrt vermisst Unterstützung

Als alleiniger Buhmann für die sportliche Situation der Veilchen will sich Wohlfahrt übrigens nicht hergeben.

"Ich stelle mich der Verantwortung, drücke mich sicher nicht davor. Als Sportchef bin ich für die gesamte sportliche Abteilung verantwortlich, wenngleich ich sicher nicht der Alleinschuldige bin und sein kann", so der Sportdirektor, der mehr Unterstützung einfordert:

"Ich kremple die Ärmel hoch, ich brauche aber auch die Unterstützung aller im Verein, denn alleine schaffe ich es nicht!"

Die Bundesliga-Tabelle: