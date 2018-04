Austria Wien: Verlängert Raphael Holzhauser doch?

Serie A CFC Genua -

Bei der Wiener Austria hängt spätestens seit dem 0:1 gegen LASK am vergangenen Wochenende der Haussegen ordentlich schief. Dennoch haben die Veilchen auch Positives zu vermelden. So soll Raphael Holzhauser vor einer Vertragsverlängerung stehen.

"Wir haben in vergangener Zeit viele Gespräche geführt und die letzten waren sehr annähernd. Ich hoffe, dass wir Mitte nächster Woche eine positive Entscheidung haben", erklärt FAK-Sportdirektor Franz Wohlfahrt bei Sky.

Holzhauser selbst hatte zuvor immer betont, seinen auslaufenden Vertrag nicht verlängern zu wollen. Der Spielmacher, der im Winter 2015 von Stuttgart zur Austria wechselte, wollte eigentlich wieder ins Ausland.

Austria: Fans forderten Aussprache

Die Fans hingegen gingen am Samstag in Pasching auf die Barrikaden und forderten eine Aussprache. Diese sei laut Wohlfahrt aber sehr vernünftig verlaufen.

"Ich verstehe, dass die Fans sehr aufgeregt sind, weil sie auch merken, dass wir große Probleme kriegen, das Ziel noch zu erreichen. Ich habe ihnen erklärt, dass es nicht einfach ist, in der Drucksituation, in der wir sind, die bestmögliche Leistung zu bringen", so Wohlfahrt in der Krone.

Die Bundesliga-Tabelle