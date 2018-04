Bundesliga - Austria: Thomas Letsch wegen Raphael Holzhausers Sperre verärgert

Primera Division So 08.04. Derby-Time! Bleibt Real Madrid an Atletico dran? Primera División Levante -

Vier aus fünf lautete die Bilanz von Thomas Letsch als Chefcoach der Wiener Austria. 12 von 15 möglichen Zählern haben die Violetten in der noch kurzen Amtszeit unter dem Deutschen geholt und damit die Chance auf die Teilnahme am internationalen Geschäft aufrecht gehalten.

Das 2:0 bei Sturm Graz gibt der Austria Hoffnung, die Admira ließ unterdessen mit ihrem Erfolg in Altach nicht nach.

Auf Platz fünf, der für die Europa-League-Qualifikation reichen könnte, fehlen der Austria auch sieben Runden vor Saisonende zumindest sechs Zähler. Siege sind für die Favoritner weiter Pflicht, am kommenden Sonntag startet die Austria aber mit einem Handicap ins Derby:

Austria: Holzhauser und Serbest gesperrt

Mit dem in der Merkur Arena als Doppeltorschütze glänzenden Raphael Holzhauser (5., 34.) und Tarkan Serbest sind zwei wichtige Mittelfeldakteure nach ihren Gelben Karten in Graz gesperrt. Letsch wusste: "Das ist ärgerlich, aber jetzt müssen eben andere einspringen."

Der ehemalige Red-Bull-Nachwuchscoach setzte beim Tabellenzweiten auf eine jugendliche Mischung. Drei 18-Jährige schienen in der Startelf auf. Eine Maßnahme, die auch dank des Erfolgs gut ankam. "Der Mut wurde belohnt. Die Mannschaft hat um die Europa-League-Chance unglaublich gekämpft", strahlte Vorstand Markus Kraetschmer. Der Manager der Austria "freute" sich für das vorerst bis Saisonende eingesetzte Trainerteam. "Und auch für Spieler, die in der Vergangenheit hart kritisiert wurden."

Was aus den Fast-Transfers der Bundesliga wurde © GEPA 1/15 Jeden Sommer und Winter scheitern auch in der österreichischen Bundesliga Transfers am Fließband. Wir schauen uns an, was aus den prominentesten Namen der jüngeren Vergangenheit wurde. Von Ousmane Dembele bis Adam Nagy. © getty 2/15 Ádám Nagy -> Rapid: Im Sommer 2016, nachdem Petsos nach Bremen wechselte, war Nagy der "absolute Wunschspieler". Nach einer starken EM entschied er sich aber für Bologna. Beim Serie-A-Klub spielt er aber keine tragende Rolle. © getty 3/15 Sergej Milikovic-Savic -> SK Rapid: 2013 war sich "SMS" bereits mit Zoran Barisic, damals Trainer der Rapid-Amateure einig, die Führungsetage der Hütteldorfer untersagte jedoch den Transfer. Heute ist "SMS" ein Shootingstar der Serie A. © getty 4/15 Yordy Reyna -> Sturm Graz: Im Winter 2017 versuchte Sturm Edomwonyi mit Salzburgs Reyna zu ersetzen. Der Tempo-Stürmer entschied sich für die Vancouver Whitecaps (MLS). Seine Ausbeute: 21 Spiele, 6 Tore, 4 Vorlagen. © GEPA 5/15 Evans Mensah -> Rapid: Rapid verhandelte mit Helsinki über einen Transfer, Mensah (20) begann in den Sozialen Medien bereits diversen Rapid-Seiten zu folgen. Der Wechsel zerschlug sich. Hält in der laufenden Saison bei sieben Einsätzen (kein Scorerpunkt) © getty 6/15 Ousmane Dembele -> Salzburg: Beinahe wäre er in Salzburg gelandet. Dembele besuchte bereits den Trainingskomplex in Salzburg - er wollte kommen, doch Rennes lies den Wechsel platzen. Der Rest ist Geschichte: Dembele wechselte für 105 Millionen zu Barca. © GEPA 7/15 Mario Pasalic -> Salzburg: Der Kicker berichtete im Sommer, dass Pasalic Konrad Laimer in Salzburg nachfolgen soll. Der Wechsel passierte hingegen nie. Der Chelsea-Kicker wurde schließlich an Spartak Moskau verliehen, wo er Stammspieler ist. © getty 8/15 Miroslav Stevanovic -> WAC: Der ehemalige Sevilla-Flügelspieler wurde im Sommer intensiv mit dem WAC in Verbindung gebracht. Aber der Deal scheiterte. Der Bosnier wechselte zu Servette in die zweite Schweizer Liga (15 Spiele, 5 Tore, 6 Vorlagen). © GEPA 9/15 Patrik Hrosovsky -> Rapid: Im Sommer 2016 wollte Rapid unbedingt Patrik Hrosovsky von Pilsen holen. Aber: Der zentrale Mittelfeldspieler war zu teuer. Rapid bot 2 Mio. Euro. Zu wenig. Der Slowake kickt noch immer in Pilsen, ist freilich Stammspieler. © GEPA 10/15 Michael Liendl -> Sturm Graz: Beinahe jedes Transferfenster wird Sturm mit Spielmacher Michael Liendl in Verbindung gebracht. So auch im Sommer. Der Steirer blieb aber im Ausland, kickt heute bei Twente, absolvierte in der laufenden Saison 15 Partien. © GEPA 11/15 Wilson Kamavuaka -> SCR Altach: Mit Ex-Sturm-Kicker Kamavuaka wollte Altach einen alten Bekannten im Jänner 2017 zurückholen. Doch dieser sagte in letzter Sekunde ab. Bei Darmstadt in der 2.Bundesliga ist er aber immerhin gesetzt. © getty 12/15 Ulrik Jenssen -> Sturm Graz: Im Jänner diesen Jahres wurde Sturm intensiv mit Ulrik Jenssen in Verbindung gebracht. Verpflichtet wurde stattdessen Landsmann Martin Ovenstad. Im Jänner wechselte Jenssen zu Nordsjaelland. © getty 13/15 Lebogang Phiri -> Rapid: Der Südafrikaner ist ein weiterer zentraler Mittelfeldspieler, der nicht verpflichtet werden konnte. Der Wechsel platzte, Phiri ging ein Jahr später zu Guingamp in die Ligue 1, wo er meist als Joker agieren darf. © getty 14/15 Philip Hellquist -> Sturm: Hellquist-Berater Petersson bestätigte im Jänner 2017 Sturms Interesse. Ein Wechsel kam aber nie zu Stande. Der Schwede ging in seine Heimat zu Kalmar, traf dort in 18 Spielen 4 Mal und ist jetzt bei Giannina in Griechenland © getty 15/15 Joshua Gatt -> Rapid: Im vergangenen Winter trainierte Gatt bereits mit Rapid mit, Canadi bezeichnete ihn als "interessant", Bickel blockierte. Wechselte stattdessen zu den Colorado in der MLS, (22 Spiele, 2 Tore, 2 Vorlagen). Jetzt wieder ohne Verein.

Austria bejubelt beste Saisonleistung

So rannte Kevin Friesenbichler an vorderster Front bis zu seinem Austausch Kilometer um Kilometer. Mit dem unter Letsch praktizierten Pressing kam Sturm 45 Minuten überhaupt nicht klar. "Die erste Halbzeit war überragend, unsere beste Saisonleistung nach der Winterpause", wusste Abwehrchef Michael Madl. Der ehemalige Sturm-Profi konstatierte:

"Wenn man hier gewinnt, weiß man, dass man auf dem richtigen Weg ist." Letsch bleibt mit Blick auf die Tabelle Realist. "Wir haben ein tolles Spiel gemacht, haben aber noch nichts erreicht", stellte er klar.

Sturm-Coach Vogel ärgert sich

Bei der Austria wusste man, dass nach Seitenwechsel das Quäntchen Glück (Madl, Letsch) aufseiten der Gäste war. Sturm vergab in der Viertelstunde nach Wiederanpfiff gute Chancen auf das 1:2. Heiko Vogel ärgerte sich deshalb umso mehr über "Unzulänglichkeiten mentaler Natur" in der ersten Spielhälfte.

Das völlig unnötige Foul von Dario Maresic vor Holzhausers Freistoß-Kunstschuss fiel darunter. Maresic' Nebenmann Lukas Spendlhofer hielt fest: "Die erste Halbzeit war zum Vergessen. Die Austria hat uns die Spielfreude genommen."

Sturm immer noch acht Punkte vor Rapid

Sportchef Günter Kreissl bezeichnete die Heimniederlage zwar als "sehr unangenehm", sie sollte Sturm dennoch nicht aus der Bahn werfen. Fünf Pflichtspielsiege in Serie hatte die Vogel-Elf zuvor geholt. Als Zweiter bleibt Titelverteidiger Salzburg zwar weiter außer Reichweite, der Dritte Rapid hat trotz des Erfolgs gegen St. Pölten aber immer noch acht Punkte Rückstand.

Gegen die Wiener wird es am 18. April richtig spannend, wenn Sturm im Halbfinale des ÖFB-Cups Heimvorteil genießt. Zuvor geht es kommendes Wochenende ebenfalls in Graz-Liebenau noch gegen Mattersburg. "Da müssen wir uns wieder Selbstvertrauen für das Cupspiel gegen Rapid holen", betonte Sturms Torhüter Jörg Siebenhandl.

Admira setzt sich in Altach durch

Die Austria erhoffte nach Abpfiff in der Merkur Arena einen Ausrutscher der Konkurrenz - der sich aber nicht erfüllte. Die Admira hielt dem Druck stand und setzte sich in Altach mit 2:1 durch. Lukas Grozurek erwies sich einmal mehr als Matchwinner für die Südstädter, als er den Ball nach einem schnellen Gegenstoß in der 76. Minute ins Kreuzeck zirkelte. Der Ex-Rapidler schrieb Saisontor Nummer neun an.

Schwächelten die Admiraner zuletzt, musste sich Trainer Ernst Baumeister im Ländle nur darüber ärgern, dass der Sack gegen dezimierte Altacher nicht schneller zugemacht wurde. Die Chance auf das Ticket für die Europa League will man sich nun nicht mehr entgehen lassen.

"Wenn man so eine Saison spielt, möchte man sich am Ende auch belohnen", sagte Grozurek. Wie auf die Austria wartet auf die Admira nächsten Sonntag eine schwere Aufgabe: In Maria Enzersdorf geht es gegen Salzburg.

Markus Wostry durfte spielen

Dass es die Admira ernst meint, zeigte auch der Einsatz von Markus Wostry. Der Innenverteidiger sollte aufgrund seines Wechsels zum LASK im Sommer eigentlich nicht mehr eingesetzt werden. Baumeister lobte die Leistung des 25-Jährigen und stellte gegenüber Sky klar:

"Entscheidend ist, was für die Mannschaft wichtig ist und da darf man als Trainer nicht stur sein und auf irgendwas verharren. Wenn es der Mannschaft hilft, dann muss man es auch machen."

