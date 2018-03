Unvollständige 2. Liga? 12 Regionalligisten stellen Lizenzantrag

World Championship Boxing Sa 31.03. Joshua vs. Parker: Wer ist der weltbeste Schwergewichtler? Ligue 1 Monaco -

Lille Primera División Levante -

Eibar A-League FC Sydney -

Brisbane Primera División La Coruna -

Las Palmas Championship Fulham -

QPR Indian Super League Bengaluru -

Chennai Championship Wolverhampton -

Burton Albion Primera División Valencia -

Alaves Ligue 1 Bordeaux -

Rennes Serie A Udinese -

Sassuolo Premier League Liverpool -

Watford Primera División Real Sociedad -

Getafe Championship Bolton -

Aston Villa Primeira Liga Feirense -

Benfica Eredivisie PSV -

Venlo Ligue 1 Amiens -

Troyes Ligue 1 Angers -

Caen Ligue 1 Montpellier -

Dijon Ligue 1 Toulouse -

Straßburg Premier League Huddersfield -

Crystal Palace (Delayed) Primera División Real Betis -

Espanyol Serie A SPAL -

Juventus Cup Genk -

Lüttich Primeira Liga FC Porto -

Boavista Premier League Bournemouth -

West Bromwich (Delayed) Premier League Stoke -

Everton (Delayed) J1 League Kobe -

Cerezo Osaka Primera División Leganes -

FC Sevilla Serie A Sampdoria -

Inter Mailand CSL Tianjin Teda -

Tianjin Quanjian Super Liga Partizan -

Radnik Ligue 1 Nizza -

PSG Championship Derby County -

Cardiff Eredivisie Sparta -

Ajax 1. HNL Osijek -

Hajduk Split Ligue 1 Metz -

Nantes Serie A Hellas Verona -

Atalanta Serie A Benevento -

Cagliari Serie A AC Mailand -

Chievo Verona Serie A FC Turin -

Florenz Serie A Crotone -

AS Rom Premiership Motherwell -

Celtic Primera División FC Barcelona -

Bilbao Ligue 1 St. Etienne -

Guingamp Superliga Bröndby -

Hobro Primera División Villarreal -

Atletico Madrid Primera División Celta Vigo -

Malaga Premier League Dynamo Kiew -

Poltawa Primera División Real Madrid -

Girona Serie A Lazio -

Bologna Serie A Neapel -

CFC Genua Ligue 1 Marseille -

Lyon Superliga Tucuman -

Boca Juniors Friendlies Russland -

Brasilien Friendlies Argentinien -

Italien A-League Melbourne City -

Sydney Wanderers Friendlies Nordirland -

Südkorea League One Shrewsbury -

Wimbledon League Two Luton -

Barnet League Two Chesterfield -

Notts County League One Portsmouth -

Oxford Friendlies England -

Italien Friendlies Spanien -

Argentinien League One Blackburn -

Bradford

32 Mannschaften haben Lizenz- und Zulassungsanträge für die Fußball-Bundesliga gestellt, die ab Sommer reformiert in einer zwölf Vereine umfassenden Tipico Bundesliga und einer 16 Mannschaften umfassenden 2. Liga gespielt werden soll. Das gab die Bundesliga am Freitag nach Ende der Einreichfrist am Donnerstag bekannt.

Aus der zweiten Leistungsstufe wollen Wacker Innsbruck, SC Wiener Neustadt, SV Ried, TSV Hartberg SC Austria Lustenau und der Kapfenberger SV aufsteigen. Zwei Klubs schaffen den Direktaufstieg, der Tabellendritte - bzw. der Tabellenvierte, falls der nicht aufstiegsberechtigte FC Liefering in den Top 3 landet - spielt Relegation gegen den Tabellenletzten der Bundesliga.

Zu wenige Klubs durch Ost-West-Gefälle

Aus den Regionalligen haben acht Vereine und vier Amateurmannschaften von Profi-Klubs Anträge eingereicht. Allerdings sind fünf Teams aus der Ostliga, sechs aus der Regionalliga Mitte und nur eine Mannschaft aus der Westliga an einem Aufstieg interessiert. Aus der Regionalliga West hat nur das Amateurteam von Wacker Innsbruck den Antrag auf Zulassung gestellt, aber selbst diese Teilnahme ist nur möglich, wenn das Profiteam in die Bundesliga aufsteigt.

Das mittels ÖFB-Beschluss festgelegte Kriterium (maximal drei Aufsteiger pro Regionalliga) kann so allerdings nicht erfüllt werden, will man die 2. Liga dennoch mit 16 Mannschaften spielen. ÖFB-Präsident Leo Windtner hat daher Flexibilität eingefordert und gab sich "sehr zuversichtlich", dass die neue 2. Liga im Juli in Vollbesetzung startet. "Es wäre für mich wahrscheinlich ein Armutszeugnis, wenn wir mit einem Torso in der zweiten Ebene starten. Wir werden alles tun, dass wir die 2. Liga mit 16 Klubs starten, sonst hätte die Reform von Anfang an eine Delle. Da müssen wir gewisse Flexibilität haben", erklärte Windtner.

In der 2. Liga dürfen nach aktuellem Beschluss maximal drei Amateurmannschaften von Profivereinen teilnehmen. Neben Innsbruck haben sich dafür auch Rapid, Austria und Sturm beworben. Der FC Juniors OÖ, der Kooperationsclub des LASK, gilt analog dem FC Liefering als eigenständiger Verein.

Überblick über die Anträge der Clubs für die Saison 2018/19:

Lizenzanträge für die Bundesliga aus der Bundesliga SCR Altach FC Admira FC Red Bull Salzburg FK Austria Wien LASK WAC SKN St. Pölten SK Rapid SK Sturm Graz SV Mattersburg Aus der Erste Liga FC Wacker Innsbruck Kapfenberger SV SC Austria Lustenau SC Wiener Neustadt SV Ried TSV Hartberg