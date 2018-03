Xaver Schlager vom FC Red Bull Salzburg vor Debüt im ÖFB-Team: Der Unaufhaltsame

World Championship Boxing Sa 31.03. Joshua vs. Parker: Wer ist der weltbeste Schwergewichtler? Friendlies Live Russland -

Xaver Schlager wurde von Teamchef Franco Foda erstmals für das Österreichische Nationalteam einberufen. Mit starken Leistungen für FC Red Bull Salzburg in der Bundesliga und zuletzt in der Europa League hat sich der 20-Jährige für das ÖFB-Team empfohlen. SPOX stellt den Teamdebütanten vor.

"Ich liebe Spieler, die auf mehreren Positionen spielen können. Das ist bei ihm der Fall." Franco Foda machte keinen Hehl daraus, warum er bei den freundschaftlichen Länderspielen gegen Slowenien und Luxemburg erstmals auf Xaver Schlager setzt.

"Xaver erobert viele Bälle und hat nach der Eroberung dann auch noch die Idee, in die Spitze zu spielen. Er sucht den finalen Pass und kommt auch selbst zum Torabschluss", sagte der Teamchef der Österreichischen Nationalmannschaft.

Eine Allzweckwaffe für die Offensive also, der Mann aus Linz, der für die Salzburger Bullen in der Europa League gegen Borussia Dortmund für Furore sorgte.

© GEPA

Xaver Schlager: Über St. Valentin zu FC Red Bull Salzburg

Schlager begann in seiner Kindheit beim SC Sankt Valentin Fußball zu spielen. Mit zwölf Jahren wechselte er in die Akademie des FC Red Bull Salzburg, wo er alle Jahrgänge der Kaderschmiede durchlief. Im Jänner 2015 wechselte er zum FC Liefering, im Finish der Saison kam er im Mai gegen Grödig zu seinem Bundesligadebüt.

Während die Salzburger Jahr für Jahr Talente aus dem Ausland verpflichten und in ihren Bundesliga-Kader integrieren, kämpfte sich Schlager durch alle Altersklassen bis in den Profikader. "Ich würde schon fast provokativ sagen, er ist einer der wenigen Österreicher, die das Konstrukt überstanden haben", sagte Ex-Austria-Wien-Spieler Manuel Ortlechner gegenüber Sky.

Ortlechner glaubt zudem, dass die Bullen mit Schlager eine Erfolgsstory vorweisen können, um weitere nationale Talente für die Akademie zu rekrutieren. "Salzburg kann künftig sagen: 'Schaut her, das kann der neue Xaver Schlager werden'", sagte der 38-Jährige. "Die Trauben hängen sehr hoch und viele Spieler werden aus dem Konstrukt ausgeschieden. Aber er hat es geschafft. Und nach oben hin würde ich sagen, gibt es kein Limit."

Österreich vs. Slowenien 1997 - Die Aufstellung des ÖFB-Teams vor 21 Jahren © GEPA 1/18 Erst ein Mal traf eine ÖFB-Auswahl bislang auf Slowenien. Am 13. März 1997 testete das Team von Trainer Herbert Prohaska in Linz für die rund drei Wochen später beginnende WM-Qualifikation 1998. SPOX zeigt, wer für den ÖFB damals auflief. © GEPA 2/18 TOR: Michael Konsel (SK Rapid Wien), 35 Jahre. © GEPA 3/18 LIBERO: Goran Kartalija (LASK), 31 Jahre. © GEPA 4/18 VERTEIDIGUNG: Peter Schöttel (SK Rapid Wien), 29 Jahre. © GEPA 5/18 Anton Pfeffer (FK Austria Wien), 31 Jahre. © GEPA 6/18 DEFENSIVES MITTELFELD: Franz Aigner (Austria Salzburg), 29 Jahre. © GEPA 7/18 Adi Hütter (Austria Salzburg), 27 Jahre. © GEPA 8/18 MITTELFELD: Harald Cerny (TSV 1860 München), 23 Jahre. © GEPA 9/18 Andreas Heraf (SK Rapid Wien), 29 Jahre. © GEPA 10/18 Andreas Herzog (SV Werder Bremen), 28 Jahre. © GEPA 11/18 Markus Schopp (Hamburger SV), 23 Jahre. © GEPA 12/18 STURM: Toni Polster (1. FC Köln), 33 Jahre. © GEPA 13/18 EINWECHSELSPIELER: Franz Wohlfahrt (VfB Stuttgart), 32 Jahre. © GEPA 14/18 Roman Mählich (SK Puntigamer Sturm Graz), 25 Jahre. © GEPA 15/18 Peter Stöger (SK Rapid Wien), 30 Jahre. © GEPA 16/18 Heimo Pfeifenberger (SV Werder Bremen), 30 Jahre. © GEPA 17/18 Herfried Sabitzer (GAK), 27 Jahre. © GEPA 18/18 Mit folgender Startelf ging das ÖFB-Team in die Partie gegen Slowenien.

Aufmerksamkeit nach Europa-League-Auftritt gegen Borussia Dortmund

Tatsächlich gab es spätestens bei den Spielen gegen den BVB einige Scouts, die auf Schlager aufmerksam wurden. Josep Moratalla, Beobachter für den FC Barcelona, erwähnte Schlagers Namen bereits in der Öffentlichkeit. Schlager selbst traut sich den Schritt zu einem internationalen Topklub zu, weiß aber: "Bis nach Barcelona ist es ein langer Weg."

In der vergangenen Saison war Schlager Kapitän der U19, die für Salzburg die UEFA Youth League gewann. Allerdings verpasste er mit einer hartnäckigen Knöchelverletzung die Finalphase sowie den Beginn der darauf folgenden Saison. "Das war keine einfache Zeit", erinnert sich Schlager zurück.

"Am Anfang hat es gar nicht so schlimm ausgesehen. Aber dann wurde die Pause immer länger." Bereits als Teenager hatte er mit einer ähnlichen Verletzung zu kämpfen, weshalb diese Phase "mental nicht schwer zu verarbeiten" war.

Xaver Schlager in den Jugend-Nationalmannschaften

Jahr Auswahl Spiele 2013 Österreich U16/U17 7 2015 Österreich U19/U20 9 2016 Österreich U21 6

Franco Foda lobt Xaver Schlagers Leistung gegen BVB

In Klagenfurt durfte Schlager nun erstmals einen Lehrgang im Österreichischen Nationalteam absolvieren. Ins Teamgefüge gliederte sich der 20-Jährige schnell ein, auch dank Einweisungen des neuen Vertreters im Spielerrat, Marko Arnautovic: "Wir sagen den jungen Spielern, wie es läuft, wie die Regeln sind, was man alles machen muss - am Platz und außerhalb."

Spielerisch darf sich Schlager zurecht gute Chancen auf seinen ersten Einsatz ausmalen, zumal er viele verschiedene Rollen einnehmen kann. Die Marschroute von Foda für die zwei Testspiele Ende März sollten Schlager ebenfalls zugute kommen: "Wir wollen flexibel sein, was das Spielsystem und die taktische Ausrichtung betrifft. Das wird der Schwerpunkt sein in diesen wenigen Tagen."

"Xaver ist ein Arbeiter, der sehr viel läuft und alles gibt für die Mannschaft", weiß mittlerweile auch Arnautovic. In der Bundesliga kam Schlager in dieser Saison meist im defensiven Mittelfeld zum Einsatz, beim Auswärtsmatch Anfang Februar in Altach setzte ihn Trainer Marco Rose auf dem rechten Flügel ein.

Xaver Schlagers Vereins-Pflichtspiele der letzten drei Saisons

Saison Verein Spiele Tore Vorlagen 2017/18 RB Salzburg/Liefering 31 1 3 2016/17 FC Liefering/Salzburg 33 7 11 2015/16 FC Liefering/Salzburg 28 4 5

Xaver Schlagers Platz im ÖFB-Team: Neuer Zlatko Junuzovic?

Gegen Dortmund spielte Schlager beide Male auf der linken Seite, ebenso wie zu Beginn der Saison, als er zwei Einsätze in der Ersten Liga für den FC Liefering absolvierte. Diese Rolle wird im Nationalteam wohl in den kommenden Jahren noch für Arnautovic reserviert bleiben, auf der rechten Seite drängen sich Marcel Sabitzer oder Valentino Lazaro auf.

Daher wäre die Position im zentralen Mittelfeld die wahrscheinlichste, nach dem Rücktritt von Zlatko Junuzovic könnte Schlager in den nächsten Jahren in diese Rolle schlüpfen. Sollte David Alaba auf seine angestammten Linksverteidigerposition weichen, wäre der Weg für Schlager frei.

ÖFB-Team: Termine aller Länderspiele Österreichs in 2018