Veton Berisha beim SK Rapid Wien: Das gewünschte Mentalitätsmonster

World Championship Boxing Sa 31.03. Joshua vs. Parker: Wer ist der weltbeste Schwergewichtler? League One Blackburn -

Bradford J1 League Kashiwa -

Kobe CSL Tianjin Quanjian -

Guangzhou Evergrande Championship Brentford -

Sheffield Utd Championship Middlesbrough -

Wolverhampton Championship Derby County -

Sunderland Serie A Bologna -

AS Rom Primera División Girona -

Levante Premier League Crystal Palace -

Liverpool Premiership Motherwell -

Rangers Serie A Lazio -

Benevento Serie A Florenz -

Crotone Serie A Inter Mailand -

Hellas Verona Serie A CFC Genua -

SPAL Serie A Cagliari -

FC Turin Serie A Atalanta -

Udinese Premier League Man United -

Swansea Primera División Bilbao -

Celta Vigo Ligue 1 Dijon -

Marseille Serie A Sassuolo -

Neapel Serie A Chievo Verona -

Sampdoria Premier League Everton -

Man City Primera División Las Palmas -

Real Madrid Championship Hull -

Aston Villa Primeira Liga Benfica -

Guimaraes Eredivisie PSV -

Breda Premier League Newcastle -

Huddersfield (Delayed) Primera División Sevilla -

FC Barcelona Serie A Juventus -

AC Mailand Coupe de la Ligue PSG -

Monaco Premier League Brighton -

Leicester (Delayed) Premier League West Bromwich -

Burnley (Delayed) Premier League West Ham -

Southampton (Delayed) Premier League Watford -

Bournemouth (Delayed) A-League Newcastle -

Melbourne City Primera División Espanyol -

Alaves Eredivisie Groningen -

Ajax Premier League Arsenal -

Stoke Ligue 1 Guingamp -

Bordeaux Primera División Leganes -

Valencia Ligue 1 Caen -

Montpellier Ligue 1 Lille -

Amiens Ligue 1 Nantes -

St. Etienne Ligue 1 Straßburg -

Metz Ligue 1 Troyes -

Nizza Premier League Chelsea -

Tottenham Premier League Rostow -

ZSKA Moskau Primera División Eibar -

Real Sociedad Primera División Malaga -

Villarreal Primera División Atletico Madrid -

La Coruna Ligue 1 Lyon -

Toulouse Superliga Boca Juniors -

Talleres Championship Preston -

Derby County Championship Nottingham -

Barnsley First Division A Brügge -

Genk League One Portsmouth -

Wigan Championship Sheffield Utd -

Cardiff Primera División Getafe -

Real Betis Primeira Liga Belenenses -

FC Porto Serie A CFC Genua -

Cagliari Serie A Udinese -

Florenz Serie A Atalanta -

Sampdoria Championship Fulham -

Leeds Serie A Benevento -

Hellas Verona Serie A FC Turin -

Crotone Serie A AC Mailand -

Inter Mailand Serie A Chievo Verona -

Sassuolo Ligue 1 Rennes -

Monaco Copa Libertadores Estudiantes -

Santos Ligue 1 St. Etienne -

PSG Championship Cardiff -

Wolverhampton Primera División La Coruna -

Malaga A-League Sydney Wanderers -

Brisbane Primera División Alaves -

Getafe Premier League Everton -

Liverpool Championship Norwich -

Aston Villa Serie A Benevento -

Juventus Premier League Stoke -

Tottenham Championship Leeds -

Sunderland Primera División Celta Vigo -

FC Sevilla Ligue 1 Monaco -

Nantes Premier League Derby-Wochenende Serie A SPAL -

Atalanta Serie A AS Rom -

Florenz Premier League Man City -

Man United Primera División Real Betis -

Eibar Eredivisie Alkmaar -

PSV Ligue 1 Amiens -

Caen Ligue 1 Angers -

Straßburg Ligue 1 Bordeaux -

Lille Ligue 1 Guingamp -

Troyes Ligue 1 Toulouse -

Dijon Premier League Brighton -

Huddersfield (Delayed) Primera División FC Barcelona -

Leganes Serie A Sampdoria -

CFC Genua Premier League West Brom -

Swansea (Delayed) Premier League Bournemouth -

Crystal Palace (Delayed) Premier League Watford -

Burnley (Delayed) Premier League Leicester -

Newcastle (Delayed) J1 League Gamba Osaka -

Kobe Primera División Levante -

Las Palmas Serie A FC Turin -

Inter Mailand Premiership Hamilton -

Celtic CSL Guangzhou Evergrande -

Shandong Luneng Ligue 1 Nizza -

Rennes Serie A Crotone -

Bologna Serie A Hellas Verona – Cagliari Serie A Neapel -

Chievo Verona Premier League Arsenal -

Southampton Primera División Real Madrid -

Atletico Madrid Eredivisie Ajax -

Heracles Ligue 1 Metz -

Lyon Premier League Chelsea -

West Ham Serie A Udinese -

Lazio First Division A Gent -

Brügge Primera División Real Sociedad -

Girona 1. HNL Istra -

Dinamo Primera División Valencia -

Espanyol Serie A AC Mailand -

Sassuolo Ligue 1 Marseille – Montpellier Primera División Villarreal -

Bilbao Championship Aston Villa -

Cardiff J1 League Kobe -

Urawa Championship Wolverhampton -

Derby County

Veton Berisha sollte dem SK Rapid Wien zu neuem Schwung in der Offensive verhelfen. Der Norweger mit kosovarischen Wurzeln war als absoluter Wunschspieler von Sportdirektor Fredy Bickel geholt worden, um der Mannschaft vor allem mental zu helfen. Berisha selbst sieht in seinem Spiel noch deutliches Entwicklungspotenzial.

"Ich bin sehr dankbar, dass uns dieser Transfer gelungen ist", sagte Bickel nach dem überzeugenden 5:1-Heimsieg gegen den Wolfsberger AC über Berisha bei Sky. "Er bringt sehr viel in unsere Mannschaft, was wir nicht hatten."

Bickel spricht die richtige Einstellung an, einen Mitspieler, der seine Kollegen motiviert. Es fehlte den Grün-Weißen ein weiterer Typ wie Steffen Hofmann, der als Anpeitscher bei seinen Kollegen neue Kräfte freisetzen kann. Eine Eigenschaft, die Berisha mitbringt und bei Rapid jeden Tag auslebt.

"Für mich ist es wichtig, ein Wunschspieler zu sein", sagt Berisha im Gespräch mit SPOX. "Aber mir ist klar, dass ich als Offensivspieler mehr Tore schießen muss."

Rapids Offensivkräfte unter Kritik

Dies ist dem 23-Jährigen nämlich bislang nur sehr unregelmäßig gelungen. Nach seinem Doppelpack gegen den WAC steht Berisha in 19 Einsätzen im Rapid-Dress bei lediglich drei Treffern und einem Assist.

Wie die gesamte Offensive bekam auch Berisha in den vergangenen Monaten öfters eine Schelte von den Rapid-Anhängern, die sich vom Allrounder im Angriffsdrittel mehr erwarteten. Viele Fans wünschten sich im Wintertransferfenster eine Rückkehr von Robert Beric, der den Verein im Sommer 2015 in Richtung Saint-Etienne verließ.

Sturm-Kollege Giorgi Kvilitaia bemerkte im Gespräch mit SPOX vor wenigen Wochen, dass Berisha mit Kritik deutlich lockerer umgehen würde. Dieser kann Kvilitaias Aussagen nur teilweise bestätigen.

Veton Berisha: Kritik auf Social Media zu Herzen genommen

"Wenn ich ein schlechtes Training oder Spiel hatte, mache ich mir schon Gedanken. Das ist kein gutes Gefühl", sagt Berisha, merkt aber auch an, dass er sich nur aus seinem näheren Umfeld Feedback holen würde. "Früher las ich öfters Kommentare auf Social Media, die Kritik ist mir nahegegangen. Jetzt ist mir wichtiger, was der Trainer und die Mitspieler sagen."

Der Trainer, Goran Djuricin, ist weiterhin von seinen Spielern überzeugt, hadert aber immer wieder mit der Chancenauswertung: "Unsere Stürmer sind gut", sagte er etwa nach dem enttäuschenden 0:0 in Altach, "sie treffen halt nicht."

Auch Berisha hat schon trefffreudigere Spielzeiten absolviert: In seiner Premierensaison bei Greuther Fürth in Deutschlands 2. Liga netzte er acht Mal ein, im Jahr davor erzielte er für Viking Stavanger in Norwegen in 16 Spielen noch zwölf Tore.

"Jetzt bin ich vielleicht mehr ein Teamspieler, der viel für die Mannschaft arbeitet. Ich versuche, meine Spieler mitzureißen", argumentiert Berisha. Seine Rolle bei Rapid interpretiert er vielseitig: "Ich agiere dort, wo ich gebraucht werde."

© SPOX

Veton Berishas Leistungsdaten

Jahre Verein Spiele Tore Assists 2011-2015 Viking FK 106 28 12 2015-2017 SpVgg Greuther Fürth 68 12 11 2017- SK Rapid Wien 19 3 1

Veton Berisha: Die Allzweckwaffe in Rapids Angriff

Tatsächlich wurde Berisha bislang als ultimativer Allrounder eingesetzt. In seinen 13 Bundesliga-Spielen, die er in dieser Saison von Beginn an bestritt, stand er fünf Mal auf dem linken Flügel im Aufgebot.

Allerdings spielte er auch sechs Mal im Zentrum, sei es als Mittelstürmer oder auf der Zehnerposition. Zwei Ligapartien bestritt er auf der rechten Seite, genauso wie bei seinem einzigen Cup-Auftritt im Achtelfinale gegen die Wiener Austria.

"Grundsätzlich sehe ich mich als Stürmer in einem 4-4-2, aber dieses System spielen die meisten Mannschaften nicht mehr", erklärt Berisha. Liegt die maue Torausbeute also an der taktischen Aufstellung des Rekordmeisters? "Ich will mich nicht auf die Position rausreden. Ich muss meine Chancen einfach nützen."

Seine Leistungen seien im Herbst zwar "spielerisch ganz okay" gewesen, doch in den letzten Wochen konnte er eine Steigerung erkennen. "Jetzt wünsche ich mir bessere Abschlüsse und mehr Ruhe in meinem Spiel."

Ruhe ist in Berishas Leben in Wien bereits eingekehrt. Er fühle sich in der Mannschaft wohl, "die Stadt gefällt mir allgemein richtig gut".

Valon Berisha "noch ein paar Schritte weiter" als Veton

Informationen über das Leben in Österreich und die Liga im Speziellen holte er sich von seinem Bruder Valon, der seit 2012 bei Red Bull Salzburg unter Vertrag steht. "Wegen ihm kannte ich Rapid schon vorher, ich habe viele Ligaspiele gesehen", sagt der um etwas mehr als ein Jahr jüngere Veton.

Die Frage, ob er denn auch heute noch seinem Bruder die Daumen drückt, beantwortet er mit einem Lächeln, aber diplomatisch: "Ich versuche jedes seiner Spiele zu sehen und das wird auch immer so sein. Nach den Matches geben wir uns immer gegenseitig Feedback und schreiben jeden Tag miteinander."

Die beiden spielten bereits bei Viking in derselben Mannschaft, im Nationalteam schlugen die Brüder unterschiedliche Wege ein. Während Valon für Kosovo aufläuft und dort zwei Mal in Folge zum Fußballer des Jahres gekürt wurde, entschied sich Veton aufgrund der Verbundenheit zu Norwegen für das skandinavische Nationalteam. Es sei keine leichte Entscheidung gewesen. "Mir wäre es lieber, man hätte sie mir abgenommen."

Doch auf Vereinsbasis könnte es mit einer Wiedervereinigung der Gebrüder Berisha klappen. "Das wäre schon ein Wahnsinn, aber momentan ist er ein paar Schritte weiter als ich", sagt er über Valon, der von Newcastle United beobachtet wird: "Noch. Aber man weiß nie."

Bilanz der Norweger beim SK Rapid Wien

Spieler Jahre Position Einsätze Tore Vorlagen Jan Aage Fjörtoft 1989-1993 Mittelstürmer 149 77 k.A. Ragnvald Soma 2009-2012 Innenverteidiger 101 2 3 Veton Berisha 2017- Angreifer 19 3 1

Veton Berisha bei SpVgg Greuther Fürth unter Stefan Ruthenbeck

Berisha ist nach Ragnvald Soma und Jan Aage Fjörtoft der dritte Norweger, der ein Rapid-Dress überstreift. Fjörtoft kennt Berisha aus der Nationalmannschaft, der ehemalige Torjäger war dort eine Zeitlang als Betreuer tätig. Sowohl Soma als auch Fjörtoft absolvierten über 100 Spiele für Rapid, eine Marke, die auch Berisha mit seinem Vertrag bis 2021 verfolgt.

Für kolportierte 1,5 Millionen verpflichtete Rapid Berisha im vergangenen Sommer von Fürth. Seine Zeit in Mittelfranken möchte Berisha nicht missen, vor allem mit seinem damaligen Trainer Stefan Ruthenbeck, der heute den 1. FC Köln im Abstiegskampf der Bundesliga trainiert, verbindet ihn nach wie vor ein gutes Verhältnis.

"Wir sind noch immer in Kontakt und haben miteinander geschrieben, als er den Job in Köln bekommen hat", sagt Berisha. Er empfand Ruthenbeck als richtig guten und sympatischen Trainer, der seinen Spielern taktisch viel mitgeben kann.

Steigerung notwendig: Veton Berisha will "in eine der besten Ligen"

Etwas verwundert zeigte sich Berisha über die Entlassung Ruthenbecks bei Fürth im Spätherbst 2016. "Warum er dann gehen musste, weiß ich nicht genau", sagt Berisha. "Da sind wohl im Hintergrund einige Dinge passiert. Es ging nicht nur um die Ergebnisse."

Der Schritt, von der 2. Liga in Deutschland nach Wien zu wechseln, war ein bewusster. "Rapid spielt normalerweise in der Europa League, das finde ich attraktiver", erklärt Berisha. "Zudem kann ich hier auch Titel gewinnen."

Und das langfristige Ziel ist klar: "In der Zukunft würde ich schon gerne in einer der besten Ligen spielen", sagte Berisha, hält aber fest: "Dafür muss ich mich steigern."