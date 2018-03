Bundesliga Österreich: Verliert Red Bull Salzburg Reinhold Yabo an Arminia Bielefeld?

World Championship Boxing Sa 31.03. Joshua vs. Parker: Wer ist der weltbeste Schwergewichtler? Copa Libertadores Independiente -

Millonarios Ligue 1 Monaco -

Lille Primera División Levante -

Eibar A-League FC Sydney -

Brisbane Primera División La Coruna -

Las Palmas Championship Fulham -

QPR Championship Wolverhampton -

Burton Albion Primera División Valencia -

Alaves Ligue 1 Bordeaux -

Rennes Serie A Udinese -

Sassuolo Premier League Liverpool -

Watford Primera División Real Sociedad -

Getafe Championship Bolton -

Aston Villa Primeira Liga Feirense -

Benfica Eredivisie PSV -

Venlo Ligue 1 Amiens -

Troyes Ligue 1 Angers -

Caen Ligue 1 Montpellier -

Dijon Ligue 1 Toulouse -

Straßburg Premier League Huddersfield -

Crystal Palace (Delayed) Primera División Real Betis -

Espanyol Serie A SPAL -

Juventus Primeira Liga FC Porto -

Boavista Premier League Bournemouth -

West Bromwich (Delayed) Premier League Stoke -

Everton (Delayed) J1 League Kobe -

Cerezo Osaka Primera División Leganes -

FC Sevilla Serie A Sampdoria -

Inter Mailand CSL Tianjin Teda -

Tianjin Quanjian Super Liga Partizan -

Radnik Ligue 1 Nizza -

PSG Championship Derby County -

Cardiff Eredivisie Sparta -

Ajax 1. HNL Osijek -

Hajduk Split Ligue 1 Metz -

Nantes Serie A Hellas Verona -

Atalanta Serie A Benevento -

Cagliari Serie A AC Mailand -

Chievo Verona Serie A FC Turin -

Florenz Serie A Crotone -

AS Rom Premiership Motherwell -

Celtic Primera División FC Barcelona -

Bilbao Ligue 1 St. Etienne -

Guingamp Primera División Villarreal -

Atletico Madrid Primera División Celta Vigo -

Malaga Primera División Real Madrid -

Girona Serie A Lazio -

Bologna Serie A Neapel -

CFC Genua Ligue 1 Marseille -

Lyon Superliga CA Tucuman -

Boca Juniors UEFA U19 Championship Deutschland -

Schottland Friendlies Argentinien -

Italien A-League Melbourne City -

Sydney Wanderers UEFA U19 Championship Deutschland -

Norwegen Friendlies Nordirland -

Südkorea League One Shrewsbury -

Wimbledon League Two Luton -

Barnet League Two Chesterfield -

Notts County League One Portsmouth -

Oxford Friendlies Italien -

England Friendlies Spanien -

Argentinien

Für Reinhold Yabo läuft es mit RB Salzburg aktuell wunderbar. Der 26-Jährige ist nach schweren Verletzungen wieder voll im Saft, prägt das Mittelfeld-Spiel der Bullen und könnte mit den Mozartstädtern am morgigen Donnerstag gegen Borussia Dortmund (LIVE um 21.05 im SPOX-LIVESTREAM) Geschichte schreiben und die Schwarz-Gelben aus der Europa League kicken.

Erfolg weckt bekanntermaßen Begehrlichkeiten und so scheint es wenig verwundernd, dass Yabo, dessen Vertrag im Sommer 2018 ausläuft, bei einigen deutschen Klubs auf dem Wunschzettel steht. Laut der Neuen Westfälischen Zeitung in der Pole Position: sein Ex-Klub Arminia Bielefeld. Yabo war von Jänner 2017 bis zum Juni 2017 an den deutschen Zweitligisten verliehen, schaffte in 14 Spielen acht Scorer-Punkte.

Die Bielefelder beschäftigen sich aktuell intensiv mit den Planungen für die kommende Spielzeit, aktuell liegt man in Deutschlands zweithöchster Spielklasse auf Rang Fünf, nur drei Zähler hinter dem dritten Rang, welcher zur Relegation berechtigen würde und damit Bielefeld auch in die Bundesliga spülen könnte. Eine emotionale Heimkehr für Reinhold Yabo scheint damit durchaus möglich.