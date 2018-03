Austria Wien hat kein Stadion für Heimspiel der letzten Bundesligarunde

World Championship Boxing Sa 31.03. Joshua vs. Parker: Wer ist der weltbeste Schwergewichtler? A-League Live FC Sydney -

Brisbane Primera División La Coruna -

Las Palmas Championship Fulham -

QPR Indian Super League Bengaluru -

Chennai Championship Wolverhampton -

Burton Albion Primera División Valencia -

Alaves Ligue 1 Bordeaux -

Rennes Serie A Udinese -

Sassuolo Premier League Liverpool -

Watford Primera División Real Sociedad -

Getafe Championship Bolton -

Aston Villa Primeira Liga Feirense -

Benfica Eredivisie PSV -

Venlo Ligue 1 Amiens -

Troyes Ligue 1 Angers -

Caen Ligue 1 Montpellier -

Dijon Ligue 1 Toulouse -

Straßburg Premier League Huddersfield -

Crystal Palace (Delayed) Primera División Real Betis -

Espanyol Serie A SPAL -

Juventus Cup Genk -

Lüttich Primeira Liga FC Porto -

Boavista Premier League Bournemouth -

West Bromwich (Delayed) Premier League Stoke -

Everton (Delayed) J1 League Kobe -

Cerezo Osaka Primera División Leganes -

FC Sevilla Serie A Sampdoria -

Inter Mailand CSL Tianjin Teda -

Tianjin Quanjian Super Liga Partizan -

Radnik Ligue 1 Nizza -

PSG Championship Derby County -

Cardiff Eredivisie Sparta -

Ajax 1. HNL Osijek -

Hajduk Split Ligue 1 Metz -

Nantes Serie A Hellas Verona -

Atalanta Serie A Benevento -

Cagliari Serie A AC Mailand -

Chievo Verona Serie A FC Turin -

Florenz Serie A Crotone -

AS Rom Premiership Motherwell -

Celtic Primera División FC Barcelona -

Bilbao Ligue 1 St. Etienne -

Guingamp Superliga Bröndby -

Hobro Primera División Villarreal -

Atletico Madrid Primera División Celta Vigo -

Malaga Premier League Dynamo Kiew -

Poltawa Primera División Real Madrid -

Girona Serie A Lazio -

Bologna Serie A Neapel -

CFC Genua Ligue 1 Marseille -

Lyon Superliga Tucuman -

Boca Juniors Friendlies Russland -

Brasilien Friendlies Argentinien -

Italien A-League Melbourne City -

Sydney Wanderers Friendlies Nordirland -

Südkorea League One Shrewsbury -

Wimbledon League Two Luton -

Barnet League Two Chesterfield -

Notts County League One Portsmouth -

Oxford Friendlies England -

Italien Friendlies Spanien -

Argentinien League One Blackburn -

Bradford J1 League Kashiwa -

Kobe CSL Tianjin Quanjian -

Guangzhou Evergrande Championship Brentford -

Sheffield Utd Championship Middlesbrough -

Wolverhampton Championship Derby County -

Sunderland

Die österreichische Bundesliga ist um eine kuriose Anekdote reicher. Da der Wiener Austria das Happel-Stadion für die letzte Bundesligarunde gegen Red Bull Salzburg nicht zur Verfügung steht, beginnt die Suche nach einem Ausweichstadion. Und das ist aufgrund der geltenden Regularien gar nicht so einfach.

Für Sonntag den 27. Mai, dem Termin des Bundesligafinales, ist das Happel-Stadion für den Frauenlauf mit 35.000 Teilnehmerinnen angemietet, berichtet der Kurier. Diese Terminkollision resultiert kurioserweise aus dem Misserfolg des Nationalteams.

Eigentlich hätte die Bundesligasaison früher zu Ende gehen sollen, nach dem Scheitern in der WM-Quali wurde aber in Abstimmung mit allen Klubs eine englische Woche gestrichen und der 27. Mai für die 36. Runde festgesetzt.

"Nach vielen Gesprächen ist klar: Organisatorisch kann aufgrund des Frauenlaufs weder am 27. Mai noch am Tag davor im Prater gespielt werden. In der Klubkonferenz wird abgestimmt, ob die Mehrheit der Vereine für eine Verschiebung auf den 23. Mai ist", erklärt Bundesliga-Vorstand Christian Ebenbauer dem Kurier.

Ausweichstadion - einfacher als gedacht

Sollte es am Montag ein Veto der Klubkonferenz geben, muss die Austria ein Ausweichstadion in der Hinterhand haben. Was auf den ersten Blick einfacher aussieht als es ist. Zum einen muss dieses die Lizenz-Bestimmungen erfüllen, zum anderen darf es maximal 150 Kilometer Luftlinie vom Klubsitz entfernt liegen.

Die NV-Arena ist ob des St. Pöltener Ironman verplant, das Stadion von Lokalrivale Rapid darf als realistische Option wohl ausgeschlossen werden. Frei wären die Gugl und das LASK-Stadion in Pasching, die mit 157 bzw. 160 Kilometer allerdings knapp zu weit entfernt sind. Die Luftlinien-Regel könnte nur der Senat 5 aufheben.