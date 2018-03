SK-Rapid-Wien-Sportdirektor Fredy Bickel: "Können mit Djuricin einen weiteren Schritt machen"

World Championship Boxing Sa 31.03. Joshua vs. Parker: Wer ist der weltbeste Schwergewichtler? Primera División Live Real Madrid -

Rapids 5:1-Sieg gegen den Wolfsberger AC hat ordentlich Druck vom grün-weißen Kessel genommen. Die Leistung der Hütteldorfer war deutlich ansehnlicher als etwa eine Woche zuvor in Altach und der Umstand, dass Giorgi Kvilitaia (3) und Veton Berisha (2) endlich Tore erzielten, sorgte für Entspannung.

Und gerade über Berishas Tore freute sich Sportdirektor Fredy Bickel besonders. Der Schweizer hatte den Offensivmann im vergangenen Sommer für kolportierte 1,5 Millionen Euro von Greuther Fürth verpflichtet. "Auch wenn er erst gestern die Tore gemacht hat, die alle schon erwartet haben, muss ich sagen, dass ich sehr dankbar bin, dass uns dieser Transfer gelungen ist", freut sich Bickel bei Sky.

"Er bringt sehr viel in unsere Mannschaft, was wir nicht hatten und hat darunter gelitten, wie er in der Öffentlichkeit wahrgenommen worden ist. Die größte Freude hatte ich gestern für ihn selber. Dass er nicht nur rackert und arbeitet, sondern schon auch mit seinem Fuß etwas anzufangen weiß", so Bickel weiter.

Bickel glaubt an den nächsten Schritt mit Djuricin

Freuen durfte sich der Sportdirektor auch für seinen Trainer Goran Djuricin, vor den er sich regelmäßig schützend stellte. Im Sommer endet Djuricins Rapid-Vertrag schließlich und eine Entscheidung über seine Zukunft ist nach wie vor ausständig. Diese will Bickel schließlich nach Gesprächen mit dem Präsidium, Christoph Peschek und auch den Spielern treffen.

"Es ist aber schon auch wichtig, dass ich den ganzen Verein hinter mich bekomme", will Bickel keinen Alleingang starten. "Die tägliche Arbeit des gesamten Trainerstabes spricht für eine Verlängerung. Sie haben sich gefunden und ergänzen sich gut. Ich bin auch überzeugt, dass wir einen weiteren Schritt mit ihnen machen können", so Bickel, der aber auch warnt. "Aber die Mannschaft muss auch einmal das auf den Platz bringen, was sie täglich trainiert."



