SK Rapid Wien holt sich Abfuhr von Wunschstürmer Smail Prevljak

World Championship Boxing Sa 31.03. Joshua vs. Parker: Wer ist der weltbeste Schwergewichtler? J1 League Kashiwa -

Kobe CSL Tianjin Quanjian -

Guangzhou Evergrande Championship Brentford -

Sheffield Utd Championship Middlesbrough -

Wolverhampton Championship Derby County -

Sunderland Serie A Bologna -

AS Rom Primera División Girona -

Levante Premier League Crystal Palace -

Liverpool Premiership Motherwell -

Rangers Serie A Lazio -

Benevento Serie A Florenz -

Crotone Serie A Inter Mailand -

Hellas Verona Serie A CFC Genua -

SPAL Serie A Cagliari -

FC Turin Serie A Atalanta -

Udinese Premier League Man United -

Swansea Primera División Bilbao -

Celta Vigo Ligue 1 Dijon -

Marseille Serie A Sassuolo -

Neapel Serie A Chievo Verona -

Sampdoria Premier League Everton -

Man City Primera División Las Palmas -

Real Madrid Championship Hull -

Aston Villa Primeira Liga Benfica -

Guimaraes Eredivisie PSV -

Breda Premier League Newcastle -

Huddersfield (Delayed) Primera División Sevilla -

FC Barcelona Serie A Juventus -

AC Mailand Coupe de la Ligue PSG -

Monaco Premier League Brighton -

Leicester (Delayed) Premier League West Bromwich -

Burnley (Delayed) Premier League West Ham -

Southampton (Delayed) Premier League Watford -

Bournemouth (Delayed) A-League Newcastle -

Melbourne City Primera División Espanyol -

Alaves Eredivisie Groningen -

Ajax Premier League Arsenal -

Stoke Ligue 1 Guingamp -

Bordeaux Primera División Leganes -

Valencia Super Liga Mladost Lucani -

Roter Stern Ligue 1 Caen -

Montpellier Ligue 1 Lille -

Amiens Ligue 1 Nantes -

St. Etienne Ligue 1 Straßburg -

Metz Ligue 1 Troyes -

Nizza Premier League Chelsea -

Tottenham Premier League Rostow -

ZSKA Moskau Primera División Eibar -

Real Sociedad Primera División Malaga -

Villarreal Primera División Atletico Madrid -

La Coruna Ligue 1 Lyon -

Toulouse Superliga Boca Juniors -

Talleres Championship Preston -

Derby County Championship Nottingham -

Barnsley First Division A Brügge -

Genk League One Portsmouth -

Wigan Championship Sheffield Utd -

Cardiff Primera División Getafe -

Real Betis Primeira Liga Belenenses -

FC Porto Serie A CFC Genua -

Cagliari Serie A Udinese -

Florenz Serie A Atalanta -

Sampdoria Championship Fulham -

Leeds Serie A Benevento -

Hellas Verona Serie A FC Turin -

Crotone Serie A AC Mailand -

Inter Mailand Serie A Chievo Verona -

Sassuolo Ligue 1 Rennes -

Monaco Copa Libertadores Estudiantes -

Santos Ligue 1 St. Etienne -

PSG Championship Cardiff -

Wolverhampton Primera División La Coruna -

Malaga A-League Sydney Wanderers -

Brisbane Primera División Alaves -

Getafe Premier League Everton -

Liverpool Championship Norwich -

Aston Villa Serie A Benevento -

Juventus Premier League Stoke -

Tottenham Championship Leeds -

Sunderland Primera División Celta Vigo -

FC Sevilla Ligue 1 Monaco -

Nantes Premier League Derby-Wochenende Serie A SPAL -

Atalanta Serie A AS Rom -

Florenz Premier League Man City -

Man United Primera División Real Betis -

Eibar Eredivisie Alkmaar -

PSV Ligue 1 Amiens -

Caen Ligue 1 Angers -

Straßburg Ligue 1 Bordeaux -

Lille Ligue 1 Guingamp -

Troyes Ligue 1 Toulouse -

Dijon Premier League Brighton -

Huddersfield (Delayed) Primera División FC Barcelona -

Leganes Serie A Sampdoria -

CFC Genua Premier League West Brom -

Swansea (Delayed) Premier League Bournemouth -

Crystal Palace (Delayed) Premier League Watford -

Burnley (Delayed) Premier League Leicester -

Newcastle (Delayed) J1 League Gamba Osaka -

Kobe Primera División Levante -

Las Palmas Serie A FC Turin -

Inter Mailand Premiership Hamilton -

Celtic CSL Guangzhou Evergrande -

Shandong Luneng Ligue 1 Nizza -

Rennes Serie A Crotone -

Bologna Serie A Hellas Verona – Cagliari Serie A Neapel -

Chievo Verona Premier League Arsenal -

Southampton Primera División Real Madrid -

Atletico Madrid Eredivisie Ajax -

Heracles Ligue 1 Metz -

Lyon Premier League Chelsea -

West Ham Serie A Udinese -

Lazio First Division A Gent -

Brügge Primera División Real Sociedad -

Girona 1. HNL Istra -

Dinamo Primera División Valencia -

Espanyol Serie A AC Mailand -

Sassuolo Ligue 1 Marseille – Montpellier Primera División Villarreal -

Bilbao Championship Aston Villa -

Cardiff J1 League Kobe -

Urawa Championship Wolverhampton -

Derby County Copa Libertadores Palmeiras -

Boca Juniors

Der von Red Bull Salzburg ausgeliehene Mattersburg-Stürmer Smail Prevljak verzaubert aktuell die hiesige Fußball-Riege. Der 22-Jährige erzielte in 23 Spielen für die Burgenländer 13 Tore, trifft im Schnitt alle 112 Minuten.

Logisch, dass Erfolg Begehrlichkeiten bewirkt. Vor allem, da Prevljak am vergangenen Wochenende sein Debüt in der bosnischen Nationalmannschaft feiern konnte. So berichtete SPOX bereits vor drei Wochen, dass grün-weiße Augen aus Wien-Hütteldorf den Stürmer genauer unter die Lupe nehmen würden.

SK Rapid Wien informierte sich über Prevljak

Prevljak gab sich damals bedeckt: "Ich bin Red Bull-Spieler und werde weiter für Mattersburg Gas geben, im Sommer weiß ich dann mehr." Doch mittlerweile scheint Licht in die Angelegenheit gekommen zu sein.

Der Kurier berichtet vom Interesse Rapids, gleichzeitig sollen sich die Grün-Weißen aber eine Abfuhr eingeholt haben. Salzburg wolle den Stürmer, dessen Vertrag 2019 ausläuft, definitiv nicht verkaufen. Rapid-Sportchef Fredy Bickel muss sich nach einer anderen Alternative umsehen, um die dünne Personaldecke im Angriff abfangen zu können.

Smail Prevljak: Seine Statistik beim SV Mattersburg